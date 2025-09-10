ETV Bharat / health-and-lifestyle
या 8 मार्गाने कमी करा कर्करोगाचा धोका, जाणून घ्या काय खावे आणि काय खाऊ नये?
जीवनशैलीतील बदलांमुळे कर्करोगाचा धोका बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतो. कर्करोगाचा धोका कमी करण्याचे 8 प्रभावी मार्ग कोणते ते पाहूया.
Food To Prevent Cancer : कर्करोग हे जगभरातील मृत्यूच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, 2020 मध्ये, कर्करोगामुळे सुमारे 1 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला. तसंच, 2050 पर्यंत नवीन कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या 35 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा इशारा देण्यात आलाय. यामुळे आरोग्याची काळजी घेणे महत्वाचं आहे. एम्स आणि हार्वर्ड विद्यापीठांमधून प्रशिक्षित प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, जीवनशैलीत बदल केल्याने कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी केला जाऊ शकतो. कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी त्यांनी सुचवलेले ८ प्रभावी मार्ग कोणते ते पाहूया.
- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नापासून दूर रहा: 'द बीएमजे' जर्नलमध्ये 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, जे लोक जास्त अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न (बिस्किटे, चिप्स, पॅकेज्ड स्नॅक्स) खातात त्यांना कमी खाणाऱ्यांपेक्षा कर्करोगाचा धोका 20-30 टक्के जास्त असतो. म्हणून अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नापासून दूर राहण्याचा सल्ला तज्ञ देतात.
- जास्त फायबर युक्त अन्न:अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर रिसर्च (AICR) नुसार, आपल्या दैनंदिन आहारात प्रत्येक 10 ग्रॅम फायबर घेतल्याने कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका 10% ने कमी होतो.
- प्रक्रिया केलेले मांस कमी करा: जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, दररोज 50 ग्रॅम प्रक्रिया केलेले मांस खाल्ल्याने कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका 18% ने वाढतो. मात्र, लाल मांसापासून कर्करोगाचा धोक्याचा अंदाज लावणे कठीण आहे. कारण याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.
- निरोगी तेलांचा वापर करा: एका अभ्यासानुसार, ऑलिव्ह ऑइलने समृद्ध भूमध्यसागरीय आहार घेतल्याने कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका ३० टक्क्यांनी कमी होतो.
- अल्कोहोल टाळा: अल्कोहोलमुळे 7 प्रकारचे कर्करोग होतात. राष्ट्रीय आरोग्य संस्था (NIH) नुसार, दिवसातून एक पेय घेतल्यानेही स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका 7-10 टक्क्यांनी वाढतो. म्हणून, जर तुम्हाला अल्कोहोल पिण्याची सवय असेल तर ते शक्य तितके कमी करणे चांगले होईल.
- वजन नियंत्रणात ठेवा: रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्र (CDC) नुसार, लठ्ठपणा हा किमान 13 प्रकारच्या कर्करोगासाठी एक जोखीम घटक आहे. अमेरिकेत 40 टक्के कर्करोगाचे रुग्ण लठ्ठपणाशी संबंधित आहेत.
- दररोज व्यायाम करा: नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (NCI) नुसार, दररोज व्यायाम केल्याने कोलन, स्तन आणि गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कर्करोगाचा धोका 20-40 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
- झोप, ताण: सतत ताण आणि झोपेचा अभाव शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करू शकतो. यामुळे ट्यूमरचा विकास होऊ शकतो. डॉ. सौरभ सेठी म्हणतात, जे लोक दिवसातून 6 तासांपेक्षा कमी झोपतात त्यांचा कर्करोगामुळे मृत्युदर 24 टक्के जास्त असतो.
