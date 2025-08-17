cancer causing food items: आजच्या पिढीतील अनेक लोकांनी आपली जीवनशैली बदलली आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ते बाहेर उपलब्ध असलेल्या अन्नाला प्राधान्य देतात. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयीमुळे आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, काही पदार्थ कर्करोगासारख्या घातक आजारांचा धोका वाढवू शकतात. या बातमीद्वारे जाणून घेऊया कोणते पदार्थ कर्करोगाचा धोका वाढवतात.
- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड मीट: सॉसेज आणि डेली मीट सारख्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड मीट या पदार्थांना जागतिक आरोग्य संघटनेने ग्रुप १ कार्सिनोजेन म्हणून वर्गीकृत केलं आहे. बेटरहेल्थ अभ्यासानुसार, या मांसाचा कर्करोगाशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळालेले आहेत. यामुळे विशेषतः कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका वाढतो. या मांसातील नायट्रेट्स आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आतड्यांतील पेशींना नुकसान पोहोचवतात. तसंच यामुळे कालांतराने कर्करोग होऊ शकतो.
- साखरेचे पेये: सोडा आणि इतर रंगीत पेये केवळ रक्तातील साखरेची पातळी वाढवत नाही तर शरीरातील जळजळ देखील वाढवतात. यामुळे स्तन, कोलन आणि स्वादुपिंडाच्या कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका वाढतो असं म्हटलं जाते. नारळ पाणी किंवा हर्बल टी सारखे निरोगी पेये हा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात, असं मत तज्ञांनी व्यक्त केलं.
- तळलेले पदार्थ: वारंवार एकाच तेलातील फ्राईज आणि समोसे वारंवार तळल्याने अॅक्रिलामाइड नावाचे संयुग तयार होते, जे कर्करोगाचे कारण म्हणून ओळखले जाते. वारंवार एकाच तेलात फ्रॉय केलेल पदार्थ खाल्ल्याने ऑक्सिडेटिव्ह ताण, दीर्घकालीन दाह वाढू शकतो आणि कर्करोगाचा विकास होऊ शकतो. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, जास्त तळलेले अन्न खाल्ल्याने प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका वाढतो. अन्न आणि भाज्या तळण्याऐवजी बेकिंग किंवा एअर-फ्राइंगसारख्या सुरक्षित स्वयंपाक पद्धतींचा अवलंब करण्याची शिफारस केली जाते.
- ग्रील्ड मीट: उच्च तापमानावर ग्रील्ड केलेले मांस न खाण्याचा तज्ञ सल्ला देतात. तज्ञांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे एचसीए (हेटेरोसायक्लिक अमाइन्स) आणि पीएएच (पॉलिसायक्लिक अॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स) सारखे हानिकारक संयुगे तयार होतात, जे डीएनएला नुकसान पोहोचवू शकतात आणि कर्करोगाच्या विकासास हातभार लावू शकतात. ग्रील्ड करण्यापूर्वी मांस मॅरीनेट केल्याने आणि रोझमेरीसारख्या औषधी वनस्पती वापरल्याने हे धोके कमी होऊ शकतात.
- अल्कोहोल: मध्यम प्रमाणात मद्यपान केल्यानेही कर्करोगाचा धोका वाढतो. अल्कोहोल इस्ट्रोजेनची पातळी वाढवते, ज्यामुळे फोलेट शोषणात व्यत्यय येऊ शकतो आणि डीएनए दुरुस्तीवर परिणाम होऊ शकतो. राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या अभ्यासानुसार, जास्त किंवा नियमित मद्यपान केल्याने तोंडी पोकळी, घसा (घसा), स्वरयंत्र (व्हॉइस बॉक्स), अन्ननलिका, यकृत, स्तन, कोलन आणि गुदाशय यांच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.
- अति-प्रक्रिया केलेलं अन्न: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, इन्स्टंट नूडल्स आणि पॅकेज्ड स्नॅक्स सारखे अति-प्रक्रिया केलेले अन्न दीर्घकालीन दाह निर्माण करण्यात मोठी भूमिका बजावतात. ते स्पष्ट करतात की या पदार्थांमध्ये नैसर्गिक पोषक तत्वांचा अभाव असतो आणि त्याऐवजी कृत्रिम पदार्थांचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. त्याऐवजी, भाज्या घालून खिचडी किंवा ओट्स आणि उपमा सारखे घरी शिजवलेले पदार्थ आरोग्यासाठी चांगले असतात. म्हणून नेहमी घरच्या अन्नपदार्थांना प्राधान्य दिलं पाहिजे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)