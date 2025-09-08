ETV Bharat / health-and-lifestyle
बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा आहारत करा समावेश
बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी आहारात काही बदल करावे लागतात. चला तर जाणून घेऊया बद्धकोष्ठता दूर करण्यासाठी कोणते पदार्थ आहेत फायदेशीर?
constipation Treatment: बद्धकोष्ठता ही एक अतिशय त्रासदायक समस्या आहे. अस्वस्थ आहार आणि चुकीची जीवनशैली ही बद्धकोष्ठतेचे मुख्य कारण आहे. लाखो लोकांना बद्धकोष्ठतेमुळे अडचणी येतात. यामुळे, बद्धकोष्ठता ही जगातील सर्वात सामान्य पचन समस्यांपैकी एक बनली आहे. बद्धकोष्ठतेची समस्या उद्भवल्यास आतड्याची हालचाल कमी होऊन मल निस्सारण कठीण होते. बद्धकोष्ठतमुळे दैनंदिन कामात देखील अडथडा येऊ शकतो. बद्धकोष्ठता विविध कारणांमुळे होऊ शकते. जर तुम्हाला दीर्घकालीन बद्धकोष्ठतेचा अनुभव येत असेल तर ते हलक्यात घेऊ नका. वेळेत योग्य कारण शोधणे आणि त्यावर उपाय करणं आवश्यक आहे. बद्धकोष्ठता नैसर्गिकरित्या टाळण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी आहारात काही पदार्थांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते. बद्धकोष्ठतेची समस्या सोडवण्यासाठी काही प्रभावी पदार्थ आहेत.
- फायबरयुक्त पदार्थ: शरीरात फायबरचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे बद्धकोष्ठता होऊ शकते. म्हणून, आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे महत्वाचे आहे. यामुळे बद्धकोष्ठता कमी होण्यास आणि प्रतिबंधित होण्यास मदत होईल. फायबर मल मऊ करण्यास आणि ते सहजपणे बाहेर पडण्यास मदत करते. म्हणून, फळे, भाज्या, शेंगा आणि धान्ये यांसारखे फायबरयुक्त पदार्थ आहारात समाविष्ट केले जाऊ शकतात.
- चिया सिड्स: चिया सिड्समध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. ते पचनक्रिया उत्तेजित करतात आणि आतड्यांमधील जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. त्यांच्यात बद्धकोष्ठता रोखण्याची क्षमता देखील आहे. म्हणून, बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्यासाठी चिया सिड्स नियमितपणे आहारात समाविष्ट करण्याचा सल्ला तज्ञ देतात.
- बेरीज: बेरीजमध्ये फायबर आणि पाणी जास्त प्रमाणात असते. यामुळे अन्न आतड्यांमधून जलद गतीने जाते आणि बद्धकोष्ठता टाळता येते. ब्लॅकबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज आणि क्रॅनबेरीज सारख्या बेरीज नियमितपणे खा.
- तपकिरी तांदूळ: तपकिरी तांदूळ फायबरने समृद्ध आहे. पोटफुगी रोखण्यासाठी आणि बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. म्हणून, पांढऱ्या तांदळाऐवजी तुमच्या आहारात तपकिरी तांदूळ समाविष्ट करा.
- कोबी: पचनसंस्था स्वच्छ करण्यास आणि पचनसंस्थेतील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते. ते आतड्यांचे आरोग्य देखील राखते. मल मऊ करण्यासाठी आणि बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होण्यासाठी कोबी सर्वोत्तम आहे. म्हणूनच, ज्यांना बद्धकोष्ठतेची समस्या आहे त्यांनी नियमितपणे कोबी खाणं चांगलं.
- भरपूर पाणी प्या: शरीरात पुरेसे पाणी नसल्यामुळेही बद्धकोष्ठता होऊ शकते. जेव्हा शरीर डिहायड्रेट होते तेव्हा कोलन स्टूलमधून जास्त पाणी शोषून घेते. यामुळे स्टूल जाड होऊ शकतो आणि शौचास जाताना वेदना होऊ शकतात. म्हणून दररोज भरपूर पाणी प्या. दररोज सकाळी उठल्याबरोबर एक ग्लास कोमट पाणी पिल्याने आतड्यांच्या हालचालींना चालना मिळेल. तसंच, साखरयुक्त आणि कॅफिनयुक्त पेये आणि अल्कोहोलचे जास्त सेवन केल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते. म्हणून हे मर्यादित करा.
