ETV Bharat / health-and-lifestyle

एसी ब्लास्टच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढ! ही समस्या कशी टाळावी?

एसी ब्लास्टच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्यामुळे त्यामागील संभाव्य कारणे समजून घ्या आणि ती कशी टाळायची ते सविस्तरपणे जाणून घ्या.

CAUSES HIGH RISK OF AC BLAST FARIDABAD AC BLAST INCIDENT AC BLAST INCIDENT CAUSES AC BLAST
एसी ब्लास्टच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढ! ही समस्या कशी टाळावी? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read

Faridabad ac blast incident: रविवारी पहाटे फरिदाबादच्या ग्रीन फील्ड कॉलनीतील एका घरात एअर कंडिशनर कॉम्प्रेसरचा स्फोट होऊन एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला. चार मजली भाड्याच्या घरातील दुसऱ्या मजल्यावर पहाटे तीनच्या सुमारास हा स्फोट झाला. तेव्हा संपूर्ण कुटुंब गाढ झोपेत होता. सचिन कपूर, त्यांची पत्नी रिंकू कपूर आणि त्यांची मुलगी सुझान अशी मृतांची नावे आहेत. स्फोटादर्म्यानत् यांचा मुलगा आर्यन कपूर हा थोडक्यात वाचला. कारण त्याने प्रसंगावधान साधून बाल्कनीतून उडी मारली होती. परंतु त्याच्या पाय फ्रॅक्चर झाला. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुटुंबाने टेरेसवर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला पण दरवाजा बंद होता, ज्यामुळे तिन्ही सदस्य आणि त्यांचा पाळीव कुत्र्याचा यात गुदमरून मृत्यू झाला.

CAUSES HIGH RISK OF AC BLAST FARIDABAD AC BLAST INCIDENT AC BLAST INCIDENT CAUSES AC BLAST
एसी ब्लास्टच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढ! ही समस्या कशी टाळावी? (ETV Bharat)

एसी ब्लास्टच्या घटना का वाढत आहेत?

  • अति उष्णतेमध्ये एसी सतत चालवल्याने तो जास्त गरम होण्याचा आणि फुटण्याचा धोका वाढतो. यामागील कारणे म्हणजे अति उष्णता, खराब वायरिंग, अयोग्य देखभाल, वीज चढउतार (व्होल्टेज) आणि खराब कूलिंग. या परिस्थितीत, एसीच्या कंडेन्सरवर दबाव वाढतो. यामुळे कंडेन्सर फुटण्याची शक्यता वाढते. चला तर जाणून घेऊया एसीचा स्फोट होण्याची दूसरी कारणं.
  • रेफ्रिजरंट गळती: जर एअर कंडिशनरच्या रेफ्रिजरंट सिस्टीममध्ये गळती असेल तर रेफ्रिजरंट हवेत बाहेर पडू शकते. काही परिस्थितींमध्ये, हे मिश्रण अत्यंत ज्वलनशील असू शकते आणि पेटवल्यास स्फोट होऊ शकतो.
  • विद्युत समस्या: सदोष वायरिंग, ओव्हरलोडेड सर्किट किंवा इतर विद्युत समस्यांमुळे एअर कंडिशनिंग युनिटमध्ये शॉर्ट सर्किट होण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे आग लागू शकते किंवा इतर गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकतात.
  • दाब वाढणे: काही दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये, कंप्रेसर किंवा एसी युनिटच्या इतर घटकांमध्ये बिघाड झाल्यामुळे सिस्टममध्ये दाब वाढू शकतो. जर हा दाब वेळेत दुरुस्त केला नाही तर, सिस्टममध्ये बिघाड किंवा इतर गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

एसी ब्लास्टची समस्या कशी टाळायची आणि कोणती खबरदारी घ्यावी?

  • नियमित देखभाल: उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी तुमच्या एसीची सर्व्हिसिंग करा, तुमच्या एअर कंडिशनिंग युनिटची नियमित देखभाल तपासणी करा. यामध्ये साफसफाई, गळती तपासणे, विद्युत कनेक्शन तपासणे आणि सर्व घटक योग्यरित्या काम करत आहेत याची खात्री करणे समाविष्ट आहे.
  • योग्य स्थापना: तुमचे एअर कंडिशनर योग्यरित्या एखाद्या पात्र तंत्रज्ञाने बसवले आहे याची खात्री करा कारण चुकीच्या पद्धतीने बसवल्याने सुरक्षिततेचे धोके आणि ऑपरेशनल समस्या उद्भवू शकतात.
  • सर्किट ओव्हरलोडिंग टाळा: तुमच्या घरातील एअर कंडिशनर इलेक्ट्रिकल कनेक्टरशी जोडलेले आहे याची खात्री करा. सर्किट ओव्हरलोड करू नका. जर तुम्हाला एसी चालू असताना लाईट चमकणे यासारख्या कोणत्याही विद्युत समस्या आढळल्या तर इलेक्ट्रिशियनला एसी वायरिंग तपासण्यास सांगा. एअर फिल्टर नियमितपणे बदला कारण अडकलेले फिल्टर हवेचा प्रवाह प्रतिबंधित करते, ज्यामुळे एसी जास्त गरम होऊ शकते परिणामी स्फोट होण्याचा धोका वाढतो.
  • जवळपास ज्वलनशील पदार्थ ठेवू नका: तुमच्या एसीला श्वास घेण्यासाठी जागा द्या. बाहेरील युनिटभोवतीचा परिसर स्वच्छ ठेवा. हवेचा योग्य प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी युनिटभोवती किमान दोन फूट जागा ठेवा. युनिटजवळ पेट्रोल किंवा पेंटसारखे ज्वलनशील पदार्थ ठेवू नका.
  • एक्सटेंशन कॉर्ड वापरू नका: कधीही एक्सटेंशन कॉर्ड वापरू नका. एसी युनिटला समर्पित सर्किटची आवश्यकता असते. एक्सटेंशन कॉर्ड वापरल्याने सर्किट ओव्हरलोड होऊ शकते आणि जास्त गरम होऊ शकते.
  • एसीचा आवाज ऐका: तुमच्या एसीचा आवाज नेहमी ऐका. असामान्य आवाज किंवा वास हे येणाऱ्या धोक्याचे लक्षण असू शकते. जर तुमच्या एसी युनिटमधून आवाज येत असेल, जास्त कंपन होत असेल किंवा जळण्याचा वास येत असेल तर ते ताबडतोब बंद करा आणि तंत्रज्ञांशी संपर्क साधा.

या टिप्स फॉलो करा

  • अति उष्णतेमध्ये एसी कॉम्प्रेसर सावलीत ठेवा.
  • कंप्रेसर आणि कंडेन्सर युनिटभोवती योग्य वायुवीजन आहे कि नाही याची खात्री करा, जेणेकरून युनिट जास्त गरम होणार नाही.
  • एअर फिल्टर स्वच्छ ठेवा आणि युनिटवरील दाब कमी करा.
  • एसीला थेट त्याच्या सर्किटशी जोडण्यासाठी एक्सटेंशन कॉर्ड वापरणे टाळा.
  • जर तुमच्या एसीला कधी आग लागली असेल तर ते अनप्लग करा आणि वायरिंग नियमितपणे तपासा.
  • ऑर्डर युनिट रिफिल करताना, योग्य गॅस वापरला आहे याची खात्री करा.
  • योग्य हवेचा प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी युनिटभोवती किमान दोन फूट जागा राखणे उचित आहे.
  • वायरिंगची तपासणी, कनेक्शन सैल होणे आणि संभाव्य समस्या ओळखणे यासाठी तंत्रज्ञांची मदत घ्या.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

CAUSES HIGH RISK OF AC BLASTFARIDABAD AC BLAST INCIDENTAC BLAST INCIDENTCAUSES AC BLASTFARIDABAD AC BLAST INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.