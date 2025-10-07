ETV Bharat / health-and-lifestyle
जेवणापूर्वी आणि जेवणानंतर 'या' टिप्स फॉलो केल्यास वाढणार नाही साखरेची पातळी
रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने अनेक समस्या उद्भवू शकतात. रक्तातील ग्लुकोजची पातळी खूप जास्त असते तेव्हा उच्च रक्तातील साखर किंवा हायपरग्लाइसेमिया होतो.
Published : October 7, 2025 at 7:42 PM IST
How To reduce blood sugar: रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने जास्त तहान लागणे, वारंवार लघवी होणे, थकवा येणे, डोकेदुखी आणि दृष्टी समस्या उद्भवतात. उपचार न केल्यास दीर्घकालीन हायपरग्लाइसेमिया डोळे, मूत्रपिंड, नसा आणि हृदयावर परिणाम होऊ शकतो. रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने आरोग्यविषयक अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. साखरेची पातळी वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. मात्र, ही समस्या टाळण्यासाठी, आपण जेवणाच्या वेळी काही खबरदारी घेतली पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषध घेण्यासोबतच काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः जेवणानंतर साखरेची पातळी वाढते. मात्र, तज्ञांच्या मते जेवणानंतर काही टिप्स पाळल्या तर साखरेची पातळी वाढण्यापासून रोखलं जाऊ शकते. चला तर जाणून घेऊया साखरेची पातळी वाढू नये म्हणून कोणत्या गोष्टी करणं आवश्यक आहेत.
साखरेची पातळी वाढल्यास उद्भवणाऱ्या समस्या
- तहान आणि भूक वाढते
- वारंवार लघवी
- डोकेदुखी
- दृष्टी समस्या
- थकवा
- वजन कमी होणे
- मूत्रमार्गाचे संक्रमण
- त्वचा संक्रमण
- लवकर न बऱ्या होणाऱ्या जखमा
सिटींग काफ रेज: जेवणानंतर सिटींग काफ रेज केल्याने साखरेची पातळी 52 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. हा एक असा व्यायाम आहे ज्यामध्ये खुर्चीवर पाठ सरळ ठेवून बसाव लगातं आणि पाय जमिनीवर ठेवावे लागतात. त्यानंतर गुडघे 90 अंशामध्ये वाकवावे लागतात. लक्षात ठेवा असं करताना पायांचे तळवे जमिनीवर सपाट असणे आवश्यक आहे. यामुळे रक्ताभिसरण आणि चयापचय सुधारते. सहसा जिममध्ये व्यायाम केल्यानंतर पायांच्या नसाना आराम मिळावं याकरिता देखील हे आसान केलं जातं. असं म्हणतात की या आसनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्यापासून रोखलं जाऊ शकते.
खाल्ल्यानंतर चालणे: आपल्यापैकी बरेच जण जेवणानंतर विश्रांती घेतात किंवा झोपतात. परंतु या चूकीच्या सवयींमुळे साखरेची पातळी वाढते. रक्तातील पातळी सुरळीत ठेवण्यासाठी जेवल्यानंतर १० मिनिटे चालणे फार गरजेचं आहे. जेवल्यानंतर बसण्याऐवजी, थोडा वेळ बाहेर फिरायला जाणं कधीही आरोग्यासाठी उत्तम आहे. जेवणानंतर 15 ते 20 मिनिटे कमी वेगानं चालल्यास रक्तातील साखरेची पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होते. जेवणानंतर चालण्याचे इतरही अनेक फायदे होतात. चालल्याने स्नायूंना ऊर्जा मिळते. तुम्ही दुपारच्या जेवणात किंवा रात्रीच्या जेवणात काहीही खाल्ले तरी, खाल्ल्यानंतर थोडा वेळ चालण्याची सवय लावा. यामुळे पचनक्रिया सुधारते.
सफरचंद सायडर व्हिनेगर पिणे: जेवणापूर्वी सफरचंद सायडर व्हिनेगर प्यायल्याने साखरेची पातळी बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित करता येऊ शकते. एक ग्लास पाण्यात एक चमचा सफरचंद सायडर व्हिनेगर मिसळून प्या. ते चविष्ट नसले तरी ते फायद्याचे आहे. जे लोक ते पिऊ शकत नाही त्यांनी पिण्यासाठी स्ट्रॉ वापरावा. यामुळे दातांना कोणतीही समस्या होणार नाही. जर तुम्हाला ते थेट पिण्याची इच्छा नसेल तर ते ज्यूस आणि मॉकटेलमध्ये मिसळून पिऊ शकता. यामुळे साखरेची पातळी देखील 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होते.
जर साखरेची पातळी वाढली तर काय होईल: जर आपण साखरेची पातळी अनियंत्रित ठेवली तर कालांतराने त्याचा रक्तवाहिन्या, नसा, मूत्रपिंड आणि डोळ्यांवर परिणाम होईल. ते जीवघेणे ठरू शकते. म्हणून, आपण सुरुवातीपासूनच सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कोणतीही समस्या टाळण्यासाठी, आपण वेळोवेळी आपल्या साखरेची पातळी नियंत्रित केली पाहिजे आणि औषधे वापरली पाहिजेत.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
