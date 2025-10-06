ETV Bharat / health-and-lifestyle
दिवसभर एसीमध्ये बसून काम करताय? ‘ही’ खबरदारी घेणं आवश्यक
आजकाल प्रत्येक ऑफिसमध्ये एसीमध्ये बसून काम करावं लागते. यामुळे आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवू शकतात. वाचा सविस्तर...,
Published : October 6, 2025 at 1:33 PM IST
How To Prevent Dry Eyes: आपल्यापैकी अनेकांना दिवसभर एसीमध्ये बसून काम करावं लागतं. एसीमुळे उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे दिलासा मिळतो. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, एसीच्या थंडीत जास्त काळ राहणे डोळ्यांसाठी हानिकारक असू शकते. नुकत्यात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, यामुळे 'ड्राय आय सिंड्रोम'च्या रुग्णात वाढ होत आहे. कारण एसीच्या थंड हवेत राहिल्यास हवेतील ओलावा शोषला जातो, ज्यामुळे डोळे कोरडे होतात. याव्यतिरिक्त, दिवसातून 6 ते 7 तास स्क्रीनकडे पाहिल्याने ही समस्या वाढते हे स्पष्ट झालं आहे. ड्राय आय सिंड्रोम होऊ नये म्हणून कोणती खबरदारी घ्यावी त जाणून घेऊया.
तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ड्राय आय सिंड्रोमची लक्षणे म्हणजे, जळजळ, खाज सुटणे, लालसरपणा, अंधुक दृष्टी, डोळे पाणावणे, पू येणे आणि प्रकाशाची संवेदनशीलता. एसीमधून येणारी थंड हवा हवेतील ओलावा काढून टाकते, ज्यामुळे वातावरण कोरडे होते. परिणामी यामुळे डोळ्यांमधील नैसर्गिक ओलावा कमी होतो. ते असंही म्हणतात की, खराब आहार, निर्जलीकरण, प्रदूषण आणि झोपेचा अभाव यामुळे ही स्थिती वाढू शकते. annallergy.org च्या अभ्यासानुसार, एसीमुळे डोळे खाजणे, कोरडे होणे आणि लाल होऊ शकतात.
एसीमध्ये जास्त वेळ घालवण्याचे तोटे
- कोरडी त्वचा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, एसीमुळे हवेतील आर्द्रता कमी झाल्यामुळे त्वचा आणि डोळे कोरडे होतात. असं झाल्यास त्वचेला गंभीर नुकसान होऊ शकते.
- डिहायड्रेशन: एसीच्या थंड हवेमुळे शरीरात डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता असते, म्हणून त्याचा वापर कमी करावा असं सुचवलं जातं.
- श्वसनाच्या समस्या: धूळ, बुरशी किंवा एसी फिल्टरची अयोग्य देखभाल यामुळे अॅलर्जी किंवा दमा होऊ शकतो.
- कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती: तज्ञ म्हणतात की, जेव्हा आपण अचानक एसीच्या हवेतून बाहेर पडतो आणि बाहेरील उष्णतेमध्ये आल्यास तापमानात बदल होतो, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. परिणामी सर्दी किंवा फ्लू होण्याची शक्यता जास्त उद्भवते.
- सांधे आणि स्नायूंमध्ये कडकपणा: असं म्हटलं जातं की, एसीच्या थंडीत जास्त वेळ राहिल्याने संधिवात वाढू शकते. तसंच यामुळे सांधे आणि स्नायूंमध्ये कडकपणा वाढतो.
- सुस्ती-थकवा: एसीमधून येणाऱ्या थंड हवेच्या सतत संपर्कात राहिल्याने तुमचे शरीर सुस्त होऊ शकते आणि सक्रिय राहू शकत नाही, असं स्पष्ट झालं आहे. याचा शरीराच्या उर्जेवर परिणाम होतो.
- डोकेदुखी, सायनस: एसीमधून येणारी थंड, कोरडी हवा सायनसमध्ये रक्तसंचय निर्माण करते असं म्हटलं जाते. या समस्येमुळे डोकेदुखी किंवा मायग्रेन होऊ शकते.
- वायुवीजनाचा अभाव: बंद एसी खोल्यांमध्ये राहिल्याने ताजी हवा आणि ऑक्सिजन मर्यादित मिळते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि थकवा येतो, असं स्पष्ट करण्यात आले.
- खबरदारी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, एसीचे तापमान सर्वात कमी पातळीवर ठेवू नये आणि त्यातून येणारी हवा थेट शरीराला स्पर्श करू नये. तसंच खोलीत आर्द्रता राखण्यासाठी मशीन बसवाव्यात. याव्यतिरिक्त, शरीर नेहमी हायड्रेटेड असलं पाहिजे, स्क्रीन वापरताना डोळे उघड झाप केली पाहिजे. कोरड्या हवामानात संरक्षक चष्मा वापरला पाहिजे , असं nih.gov अभ्यासात म्हटलं आहे. याव्यतिरिक्त, डोळे ओले ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली औषधे डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार वापरली पाहिजेत.
- दुर्लक्ष केल्यास धोका: जर आय ड्राय सिंड्रोमकडे दुर्लक्ष केले तर ते कॉर्नियाला नुकसान पोहोचवू शकते, ज्यामुळे दृष्टी कमी होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. मधुमेह, थायरॉईड आणि जुनाट आजार असलेल्या लोकांमध्ये हा सिंड्रोम अधिक धोकादायक असल्याचं म्हटलं जातं.
- लवकर निदान झाल्यास उपचार सोपे होतात: जर ड्राय आय सिंड्रोम सुरुवातीच्या टप्प्यात आढळला तर ही समस्या औषधांनी कमी करता येऊ शकते. जर आजार वाढला तर शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)