प्रत्येक जीन्सला लहान खिसा का दिला असतो? जाणून घ्या - WHY JEANS HAVE TINY POCKETS

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 22, 2025 at 3:32 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:39 PM IST 2 Min Read

why jeans have tiny pockets: जीन्स हा पुरुष आणि महिला दोघांच्याही कपड्याच्या एक प्रमुख भाग आहे. जीन्स हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक झाला आहे. कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थी असोत किंवा ऑफिसात जाणारे कर्मचारी आजच्या घडीला प्रत्येक जण जीन्स घालतो. असे क्वचित लोक असतील ज्याला जीन्स घालणं आवडत नसेल. हा एक आरामदायी पोशाखापैकी आहे. बाजारात विविध प्रकारचे जीन्स पाहायला मिळतात. जसे की, स्लिम फिट, रेगुलर फिट, स्किनी फिट, रिलॅक्सड फिट. परंतु या सर्व जीन्समध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे ती म्हणजे उजव्या बाजूला असलेल्या खिशाच्या वर लहान खिसा. हा लहान खिसा नेमका का दिला जातो यामागील कारण अनेकांना माहिती नसेल. मोठे खिसे असल्यावर या लहान खिशाचं काय काम असा प्रश्न सर्वांना कधीना-कधी पडला असेलच. चला तर जाणून घेऊया मोठ्या खिशाच्यावर लहान खिसा का असतो?

