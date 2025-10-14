ETV Bharat / health-and-lifestyle
या दिवाळीला नक्की ट्राय करा 'काळा जामुन'
दिवाळीसाठी गोड-धोड पदार्थ तयार करण्याच्या लगबगीमध्ये महिला आहेत. अशातच आम्ही तुमच्याकरिता काळा जामुन रेसिपी घेऊन आलोय. वाचा सविस्तर.,
Published : October 14, 2025 at 4:23 PM IST
Diwali Special sweet recipe: दिवाळीला अवघे काही दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. अशातच प्रत्येक घरामध्ये दिवाळीच्या कामाची लगबग सुरु आहे. लहांनापासून मोठ्यांपर्यत सर्वच जण दिवाळीच्या तयारीला लागले आहेत. महिला घरसफाई आणि खाद्यपदार्थ तयार करण्यात मग्न आहेत. मिठाई आणि सजावटीच्या साहित्यांनी बाजारपेठ सजली आहेत. सणाच्या काळात बाजारात विविध प्रकारच्या मिठाई उपलब्ध असतात. परंतु घरातील महिला बाजारातून मिठाई खरेदी करण्याऐवजी घरीच मिठाई बनवण्यास प्राधान्य देतात. दिवाळीत गोड पदार्थांना जास्त महत्व दिले जाते. यामुळे आज आम्ही दिवाळी स्पेशल काळा जामुन रेसिपी घेऊन आलोय. तुम्ही घरी सहज काळा जामुन तयार करू शकता. आम्ही सागितलेल्या टिप्स फॉलो केल्यास काळा जामुन अगदी स्वीट दुकानातून खरेदी केल्यासारखा चविष्ट बनेल.
आवश्यक साहित्य
- साखर - अर्धा कप
- खोवा 1/2किलो (250 ग्रॅम)
- मैदा - 50 ग्रॅम
- कॉर्नफ्लोअर - 1 टेबलस्पून
- जायपत्री पावडर - एक चतुर्थांश चमचा
- दुध पावडर - 1 टेबलस्पून
- जायफळ पावडर - थोडेसे
- नारंगी खाद्य रंग - एक चिमूटभर
- तेल - खोल तळण्यासाठी पुरेसे
तयार करण्याची पद्धत
- प्रथम, स्टोव्ह चालू करा आणि पॅनमध्ये अर्धा कप साखर आणि दीड कप पाणी घाला. साखरेचा पाक होईपर्यंत ती ढवळत राहा आणि नंतर स्टोव्ह बंद करा.
- दुसरीकडे, एका प्लेटमध्ये एक चतुर्थांश किलो खोवा, 50 ग्रॅम मैदा आणि एक चमचा कॉर्नफ्लोअर घाला. त्यात एक चतुर्थांश जायपत्री पावडर, एक चमचा दूध पावडर, थोडी जायफळ पावडर, चिमुटभर नारंगी रंग घाला आणि चांगलं मिक्स करा.
- आता तयार झालेल्या मिश्रणाचे लहान-लहान गोळे तयार करा.
- पुन्हा स्टोव्ह चालू करा आणि त्यावर कढई ठेवा आणि तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर त्यात तयार केलेले जामुन घाला.
- जामुनचा रंग बदलेपर्यंत ते स्पॅटुलाच्या सहाय्याने ढवळत राहा आणि जांभळा रंग होईपर्यंत व्यवस्थित फ्राय करा.
- जामुनला चांगला जांभळा चॉकलेट ब्राऊन रंग आल्यास गॅस बंद करा. तयार केलेले जामुन पूर्वी तयार केलेल्या साखरेच्या पाकात घाला आणि मिक्स करा. नतंर झाकण ठेवून तासभर बाजूला ठेवा.
- एका तासानंतर, काळा जामुन एका प्लेटमध्ये काढा आणि वरून पिस्त्याने सजवा.
- चविष्ट काळे जामुन तयार आहेत.
- जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर नक्की करून पहा.