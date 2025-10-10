ETV Bharat / health-and-lifestyle
दिवाळीकरिता घरीच तयार करा बुंदीचे लाडू; चवीला अगदी दुकानासारखे
सणासुदीच्या काळात लाडूंना खूप मागणी असते. बाजारात विविध प्रकारचे लाडू असतात. परंतु घरी तयार केलेले लाडू खाण्याची मज्जा काही औरच आहे.
October 10, 2025
Diwali 2025 special Recipe: दिवाळीत काही गोड पदार्थ तयार करण्याच्या विचार केला तर सर्वात पहिलं नाव येते ते म्हणजे बुंदीचे लाडू. लाडू खाणं आपल्यापेकी सर्वांनाच आवडते. त्यातही बूंदीच्या लाडूचे अनेक दिवाने आहेत. यामुळे दिवाळीच्या काळात लाडू खरेदी करण्यासाठी दुकानांमध्ये लांबच लांब रांगा लागतात. परंतु सणासुदीच्या काळात दुकानांमध्ये भेसळयुक्त पदार्थ जास्त विकले जाण्याची भिती असते. यामुळे देवाला प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही यंदा घरीच बूंदीचे लाडू तयार करु शकता. आज आम्ही तुमच्याकरिता बूंदीच्या लाडूची रेसिपी घेऊन आलोय. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही लाडू तयार केल्यास ते बाजारात मिळणाऱ्या लाडूंपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लागणार शिवाय ते जास्त काळ टिकणार देखील.
बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य
- बेसन पीठ - चार ग्लास
- बेकिंग सोडा - आवश्यकतेनुसार
- तेल - खोल तळण्यासाठी पुरेसे
- काजू - 25
- मनुका - 35
- साखर - 4 ग्लास
- कच्चा कापूर - थोडासा
- वेलची पावडर - एक चतुर्थांश टीस्पून
- तूप - 2 टेबलस्पून
बुंदी लाडू तयार करण्याची पद्धत
- प्रथम, बेसन पीठ चाळून घ्या, त्यात थोडा बेकिंग सोडा घाला आणि मिक्स करा.
- गुठळ्या होऊ नयेत म्हणून थोडे थोडे पाणी घाला.
- एकाच वेळी पाणी न टाकता थोडं थोडं पाणी घातल्याने पीठाच्या गुठळ्या होण्यापासून रोखता येते.
- आता पुरेसे पाणी घाला आणि पीठ गुळगुळीत होईपर्यंत चांगलं मिक्स करून घ्या जेणेकरून कोणतेही गुठळ्या न होता पीठ तयार होईल.
- आता बुंदी तळण्यासाठी गॅसवर एक पॅन ठेवा आणि त्यात पुरेसे तेल घाला. तेल पुरेसे गरम एक चाळणी घ्या आणि त्यावर पीठ घाला. चाळणीवर टाकले आणि ते स्पॅटुलाने घासले तर तेलात पडणारा प्रत्येक थेंब लगेच वर येईल.
- बूंदी चांगली कुरकुरीत होईपर्यंत तळा
- बुंदी कुरकुरीत होईपर्यंत तळल्यानंतर, ती एका भांड्यात ठेवा. आता तयार बुंदीचा थोडासा भाग घ्या आणि मिक्सर जारमध्ये बारीक वाटून घ्या.
- आता चुलीवर एक लहान भांडे ठेवा, त्यात तूप घाला आणि काजू आणि मनुके भाजून घ्या.
- बेसन पिठाएवढ्याच प्रमाणात 4 कप साखर घ्या आणि ती एका भांड्यात घाला.
- साखर विरघळेपर्यंत पाणी घाला आणि मध्यम आचेवर गॅस विरघळेपर्यंत ठेवा.
- साखर विरघळली की, स्टोव्ह बंद करा आणि बुंदी घाला आणि मिक्स करा.
- बुंदीला चांगली चव देण्यासाठी, ताजे कापूर, थोडी वेलची पावडर आणि तुपात भाजलेले काजू घाला आणि मिक्स करा.
- आता त्यात पूर्वी केलेला बुंदी पावडर घाला आणि चांगले मिसळा.
- 5 मिनिटांत, बुंदी सर्व सॉस शोषून घेईल आणि घट्ट होईल.
- 10 मिनिटे बाजूला ठेवा आणि थंड झाल्यावर हातावर थोडे तूप लावा आणि लाडू बनवा.
- आता स्वादिष्ट लाडू खाण्यासाठी तयार आहेत.