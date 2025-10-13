ETV Bharat / health-and-lifestyle
'ही' आहेत पाच सर्वात प्रसिद्ध श्री राम मंदिरं; या दिवाळीच्या सुट्टीत अवश्य भेद द्या
दिवाळी साजरी करण्यासाठी बरेच लोक भगवान रामाच्या मंदिरांना भेट देतात. जर तुम्हालाही या दिवाळीत भगवान रामाच्या मंदिराला भेट द्यायची असेल, या मंदिरांना अवश्यक भेट द्या.
Published : October 13, 2025 at 4:10 PM IST
diwali 2025 special: दिवाळीचा सण धार्मिक दृष्टिकोनातूनही खूप पवित्र आहे. असं म्हटलं जातं की, रावणाचा पराभव केल्यानंतर आणि १४ वर्षांच्या वनवासानंतर अयोध्येत परतल्यानंतर भगवान रामच्या स्वागतासाठी भाविकांनी संपूर्ण शहराला वधूसारखं सजवलं होतं. भगवानांच्या स्वागतासाठी दिवे लावण्यात आले आणि फटाके फोडण्यात आले. म्हणून दरवर्षी मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी केली जाते. दिवाळीमध्ये लक्ष्मी आणि गणेशाव्यतिरिक्त भगवान श्री रामाचीही पूजा केली जाते. म्हणूनच दिवाळी साजरी करण्यासाठी बरेच लोक रामाच्या मंदिरांना भेट देतात. जर तुम्हालाही या दिवाळीत भगवान रामाच्या मंदिराला भेट द्यायची असेल, तर तुम्ही त्यांच्या काही प्रसिद्ध मंदिरांना भेट देऊ शकता.
- अयोध्येचे राम मंदिर: अयोध्येच्या राम मंदिरात दिवाळी साजरी करण्यापेक्षा मोठे सौभाग्य असू शकत नाही. श्री रामाचे जन्मस्थान अयोध्या आहे आणि जिथे पहिल्यांदा दिवाळी साजरी झाली होती. तेथील दिवाळी खरोखरच खास आहे. दर दिवाळीला लाखो भाविक येथे जमतात. असं म्हटलं जातं की, या गर्दीतही शांतता असते. जर तुम्हाला ही दिवाळी खास बनवायची असेल तर श्री रामाच्या जन्मस्थळाला अवश्य भेट द्या.
- राम राजा मंदिर, मध्य प्रदेश: भारतातील एकमेव मंदिर जिथे श्री रामाची पूजा देव म्हणून नव्हे तर राजा म्हणून केली जाते. असं म्हटलं जातं की येथे स्थापित श्री रामाची मूर्ती इतरत्र ठेवायची होती. परंतु ती हलवण्याचे धाडस कोणीच करू शकले नाही. एका भव्य किल्ल्यासारखे बांधलेले हे मंदिर दररोज गार्ड ऑफ ऑनर आयोजित करते आणि राजा रामला तोफांची सलामी दिली जाते.
- नाशिकमधील काळाराम मंदिर: काळाराम मंदिर महाराष्ट्रातील नाशिकमधील पंचवटी येथे आहे. असं म्हटलं जातं, की श्री राम माता सीता आणि लक्ष्मण यांच्यासोबत वनवासात गेल्यानंतर, दहा वर्षांनी, ते गोदावरीच्या काठावर पंचवटी येथे राहण्यासाठी परतले. मंदिराच्या बांधकामाची कहाणी खूपच मनोरंजक आहे. असं म्हटलं जातं की, सरदार रंगारू ओढेकर यांना स्वप्नात आले की गोदावरी नदीत भगवान रामाची एक काळी मूर्ती आहे. त्यानंतर मूर्तीशोधन्यात आली. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे मुर्ती बरोबर त्याच ठिकाणी मिळाली जेथे त्यांनी स्वप्नात पाहिली होती. म्हणून या मंदिराचे नाव ‘काळाराम’ ठेवण्यात आले.
- तामिळनाडूतील रामस्वामी मंदिर: तामिळनाडूतील रामस्वामी मंदिर इतके खास आहे की त्याला ‘दक्षिण भारतातील अयोध्या’ असेही म्हणतात. हे मंदिर इतके भव्य आहे की येथील वातावरण तुम्हाला मोहित करेल. भगवान राम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्तींसोबतच येथे भरत आणि शत्रुघ्न यांच्या मूर्ती देखील आहेत. जर तुम्हाला दक्षिण भारतातील दिवाळी अनुभवायची असेल तर रामस्वामी मंदिराला भेट द्या.
- केरळमधील थ्रिप्रयार मंदिर : केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यात स्थित, भगवान रामाला समर्पित एक सुंदर मंदिर आहे. हे मंदिर विशेषतः खास आहे कारण असं मानलं जातं की, भगवान श्रीकृष्णाने स्वतः येथे भगवान रामाची मूर्ती स्थापित केली होती. दूरदूरून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. असं म्हटलं जातं की, येथे येणारे भाविक वाईट आत्मांपासून आणि वाईट नजरेपासून मुक्त होतात.