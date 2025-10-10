ETV Bharat / health-and-lifestyle
सणासुदीला फेशियलसाठी वेळ नाही? वापरून पहा ही ‘ट्रीक’, चेहरा होईल क्षणार्धात तेजस्वी
त्वचा सुंदर आणि चमकदार दिसण्यासाठी, तुम्हाला जास्त प्रयत्न करण्याची गरज नाही. फक्त काही छोट्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही सणासुदीच्या दिवसात चमकदार दिसू शकता. वाचा सविस्तर..,
Published : October 10, 2025 at 10:56 AM IST
Diwali 2025 Skincare Routine: त्वचा उजळवण्यासाठी अनेक फेशियल, सीरम आणि क्रीम वापरतात. हे त्वरित परिणाम देतात. परंतु त्याचा परिणाम दीर्घकाळ राहत नाही. त्याऐवजी, नैसर्गिक उत्पादने वापरणे चांगले. यामुळे आपल्याला कायमस्वरूपी परिणाम मिळतो. त्वचा देखील छान चमकते. बीटरूट फेस पॅक अशा उत्पादनांपैकी एक आहे. बीट हे त्वचेसाठी जितके चांगले आहे तितकेच आरोग्यासाठीही चांगले आहे. याचा वापर केल्याने त्वचेच्या बहुतेक समस्या दूर होतात आणि त्वचा चमकदार होते. बीटमध्ये व्हिटॅमिन सी, झिंक आणि पोटॅशियम सारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. हे त्वचेवरील टॅन त्वरित काढून टाकते. परिणामी त्वचा त्वरीत उजळते. याचा वापर केल्याने काळे डाग देखील कमी होतात. त्यामुळे ओलावा वाढतो. आपण बीटसह फेशियल करू शकतो. यासाठी आपण बीटरुटचा ज्यूस वापरतो. बीटरूट फेसपॅकमुळे मृत त्वचेच्या पेशींना बाहेर काढले जाते. तसंच रक्ताभिसरण वाढवते. परिणामी त्वचेला नैसर्गिकरित्या चमक येते. जर तुम्ही सणासुदीच्या काळात आणि समारंभांमध्ये बीटरूटफेस पॅकचा वापर केला तर, तुम्हचा चेहरा फेशियलपेक्षा जास्त चमकदार दिसेल. यासाठी बीटचा वापर किती प्रकारे करता येईल ते जाणून घेऊया.
बीट आणि हळदीचा फेस पॅक
साहित्य: लहान बीटरूट आणि हळद
कृती: लहान बीटरुट किसून घ्या. आता त्यातून रस काढा. या रसात हळद घालून पेस्ट तयार करा. तयार झालेलं मिश्रण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा आणि 15 ते 20 मिनिटे तसंच राहू द्या. वाढल्यानंतर चेहरा थंड पाण्याने स्वच्छ करा.
फायदे: हळदीचे दाहक-विरोधी आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारे गुणधर्म त्वचेला शांत करतात आणि काळे डाग कमी करतात.
बीट आणि मधाचा फेस पॅक
साहित्य: लहान बीट 1 आणि टेबलस्पून मध
कृती: प्रथम बीट किसून घ्या. त्यातून रस काढा. आता काढलेल्या सरात मध घाला. हे दोन्ही चांगले मिसळा आणि चेहरा आणि मानेला लावा. 20 मिनिटे तसंच राहू द्या आणि नंतर स्वच्छ करा. कोमट पाण्याने चेहरा धुवा आणि पुसून टाका.
फायदे: मध नैसर्गिकरित्या त्वचेला मॉइश्चरायझ करते आणि चेहरा गुळगुळीत करते. बीटमधील नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्स मुक्त रॅडिकल्स कमी करतात आणि त्वचेला निरोगी आणि तेजस्वी लुक प्रदान करतात.
बीट आणि दही फेस पॅक
साहित्य 1 लहान बीट, 2 टेबलस्पून दही
कृती: प्रथम बीट किसून घ्या आणि त्याचा रस काढा. ते दह्यात मिसळा आणि एक गुळगुळीत पेस्ट बनवा. ते चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा. 20 मिनिटे तसंच ठेवा आणि नंतर स्वच्छ करा. चेहरा कोमट पाण्याने स्वच्छ करा आणि कापडाने पुसून काढा.
फायदे: या फेस पॅकमध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म आहेत. यामुळे त्वचा हलकी होते. टॅनिंग कमी होते. दह्याचे अॅणस्ट्रिंजंट गुणधर्म त्वचा गुळगुळीत करतात. ते लावल्याने नैसर्गिक एक्सफोलिएंट म्हणून काम करते.
बीट आणि लिंबाचा फेस पॅक
साहित्य: 1 लहान बीट 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस
कृती: प्रथम बीट किसून घ्या. त्यातून रस काढा. त्यात लिंबाचा रस घाला. हे मिश्रण चेहरा आणि मानेला लावा. ते 15 ते 20 मिनिटे तसंच राहू द्या आणि नंतर थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.
फायदे: लिंबू त्वचेला नैसर्गिकरित्या उजाळतो. त्याचे गुणधर्म काळे डाग कमी करतात. बीटरूटमध्ये उजळवण्याचे गुणधर्म असतात आणि ते त्वचेला चमक देते.
बीटरूट आणि कोरफडी फेस पॅक
साहित्य: 1 लहान बीट आणि 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल
कृती: प्रथम बीट किसून घ्या. त्यातून रस काढा. त्यात एलोवेरा जेल मिसळा. हे मिश्रण सर्व चेहरा आणि मानेला लावा. २० मिनिटे तसंच ठेवा आणि कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.
फायदे: त्यात एलोवेरा मिसळल्यामुळे त्वचा मॉइश्चरायझ होते. यामुळे त्वचा अधिक तेजस्वी होते. बीटमधील नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्स, एलोवेरासह, स्वच्छ चमकणारी त्वचा प्रदान करतात.