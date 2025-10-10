ETV Bharat / health-and-lifestyle
दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम
दिवाळी हा केवळ सण नाही तर भावना,परंपरा आणि श्रद्धेचे एक जिवंत प्रतीक आहे. हा एक असा सण आहे ज्यामध्ये प्रत्येक घर प्रकाशाने उजळून निघतो.
Published : October 10, 2025 at 2:29 PM IST
Diwali 2025: अवघ्या काही दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली आहे. दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील अमावास्येच्या दिवशी मोठ्या थाटामाटात दिवाळी साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात दिवाळी या सणाला खूप महत्त्व आहे आणि हा भारतातील सर्वात मोठा सण आहे. दिवाळीचा उत्साह संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळतो. यंदा 18 ते 23 ऑक्टोबर या कालावधीत मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी केली जाईल. असं मानलं जातं की, कार्तिक अमावस्येच्या दिवशी भगवान श्री राम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांच्यासह 14 वर्षांच्या कठीण वनवासानंतर अयोध्येत परतले, तेव्हा शहरातील सर्व नागरिकांनी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी दिवे लावले, तेव्हापासून हा सण प्रकाश आणि विजयाचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो.
दिवाळी 2025 तारीख: दृक पंचांगानुसार कार्तिक अमावस्या 20 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 3.44 वाजता सुरु होईल आणि 21 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 5.54 वाजता संपेल. पंचागानुसार दिवाळी सोमवार 20 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाईल.
दिवाळी 2025 पूजेसाठी शुभ मुहूर्त
- 20 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजनाचा शुभ मुहूर्त संध्याकाळी 7:08 ते 8: 18 पर्यंत आहे.
- प्रदोष काळ संध्याकाळी 5:46 ते 8:18 पर्यंत आहे.
- दिवाळीच्या दिवशी वृषभ काळाची वेळ संध्याकाळी 7:08 ते 9:03 पर्यंत असेल.
- दिवाळीचा निशिता मुहूर्त रात्री 11:41 ते 12: 31 पर्यंत असतो.
दिवाळी 2025 पूजा समाग्री यादी
- गणपती आणि लक्ष्मीची मूर्ती
- स्वच्छ लाल कापड
- पंचामृत (दूध, दही, तूप, मध आणि साखर यांचे मिश्रण)
- शुद्ध पाणी किंवा गंगाजल
- हळद, कुमकुम, अक्षत (तांदूळ), अत्तर
- ताजी फुले, फुलांच्या माळा
- सुपारी, लवंगा, वेलची
- धूप, अगरबत्ती, कापूर
- फुगलेला तांदूळ, ऊस, पाण्याचे चेस्टनट
- हंगामी फळे आणि मिठाई
- चांदीची नाणी किंवा इतर पवित्र धातू
- मातीचे दिवे, तेल किंवा तूप (दिवे लावण्यासाठी)
- कलश (पाणी, नारळ आणि आंब्याच्या पानांनी भरलेला)
अशी करा लक्ष्मी-गणेशाची पूजा (दिवाळी पूजा विधि)
- आंघोळ आणि स्वच्छता: सकाळी उठून आंघोळ करा आणि संपूर्ण घर स्वच्छ करा.
- शुद्धीकरण: गंगाजल शिंपडून घर आणि पूजास्थळ शुद्ध करा.
- पूजा व्यासपीठ सजवा: गणपती आणि देवी लक्ष्मीच्या मूर्ती लाल किंवा पिवळ्या कापडावर ठेवा.
- दिवा: तांदळाच्या ढिगाऱ्यावर अखंड तुपाचा दिवा लावा.
- कलश स्थापना: तांब्याच्या किंवा मातीच्या कलशात पाणी, सुपारी, हळद, नाणे घाला आणि त्यावर आंब्याची पाने आणि नारळ घाला.
- सजावट आणि नैवेद्य: देवी लक्ष्मीला उकडलेले तांदूळ, ऊस, हंगामी फळे आणि मिठाई अर्पण करा.
- आरती करा: प्रथम भगवान गणेशाची आरती करा, नंतर वैदिक मंत्रांसह देवी लक्ष्मीची आरती करा.
- माफी: पूजा करताना झालेल्या कोणत्याही चुकांसाठी नम्रपणे माफी मागा.
- दिवे लावा: पूजेनंतर, घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात, दारात आणि अंगणात दिवे लावा.
दिवाळीचे नियम
- दिवाळीत मातीचे दिवे वापरावेत. आवडत असल्यास तुम्ही मेणबत्त्या देखील लावू शकता.
- दिवाळीची पूजा संध्याकाळी केली जाते. तसंच निशिता पूजामध्ये देवी लक्ष्मीची पूजा देखील केली जाते.
- दिवाळीच्या शुभ काळात लोकांना पैसे देऊ नका. कारण अशी एक मान्यता आहे तुम्ही तुमची लक्ष्मी इतरांना देत आहात.
- जर तुम्हाला दिवाळीसाठी कुणाला पैसे घ्यायचे असतील तर ते दिवाळीच्या एक दिवसा आधी किंवा सकाळी द्या.