दिवाळीच्या घरकामांमुळे व्यायामाला वेळ नाही? ट्राय करा अभिनेत्री सोहा ‘या’ अलीच्या खास टिप्स
जर तुम्ही दिवाळीच्या स्वच्छतेत व्यस्त असाल आणि जिममध्ये जाऊ शकत नसाल, तर सोहा अली खानची सोपी टिप फॉलो करून तंदुरुस्त राहू शकता.
Published : October 14, 2025 at 1:40 PM IST
actress soha ali khan cleaning tips : आजकाल, प्रत्येकजण स्वच्छता आणि दिवाळीची तयारी करण्यात व्यस्त आहे. दिवाळीच्या कामांमध्ये लोक इतके व्यस्त झाले आहेत की, त्यांना स्वत:च्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याची वेळ मिळत नाही. बरेच जण घराची साफसफाई करून थकतात आणि जे काही मिळेत ते खातात. दिवाळीच्या घरकामातील व्यापामुळे अनेक जण व्यायासाठी देखील वेळ काढू शकत नाही. जर तुम्ही अशा लोकांपैकी एक असाल, जे दिवाळीच्या तयारीत व्यस्त आहेत आणि व्यायामासाठी वेळ काढू शकत नाहीत, तर तुम्ही अभिनेत्री सोहा अली खानची मजेदार युक्ती वापरून पाहू शकता.
सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोहा अली खानने इंस्टाग्रामवर एक मजेदार व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये घराची स्वच्छता करणे हा एक उत्तम व्यायाम कसा असू शकतो हे दाखवले आहे. व्हिडिओमध्ये ती जिममध्ये कसरत केल्यासारखी जिममध्ये स्वच्छता करतना दिसत आहे. सोशल मिडियावर तिचा अनोखा अंदाज पाहून तिचे चाहते थक्त झाले आहेत. तिने रविवारी आपल्या इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय. तिचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झालाय. सणांच्या वेळी तंदुरुस्त कसे राहायचे? हे अभिनेत्रीकडून शिकून घेऊया.
व्हिडिओमध्ये, सोहा जिममध्ये दिसत आहे. तिने घरातील कामांसोबत संपूर्ण शरीरासाठी एक संपूर्ण फिटनेस सत्र तयार केला आहे. व्हिडिओची सुरुवात सोहा एका साध्या पूर्ण-शरीर हालचालीने करते. ज्यामुळे शरीर उबदार होते. हा व्यायाम खांदे, हात, गाभा आणि पाय सक्रिय करतो, शरीराची गती वाढवतो आणि योग्य रक्ताभिसरण राखतो. हातांच्या हालचालींसाठी आरसा पुसताना ती दिसत आहे. हा व्यायाम वरच्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे, कारण हात बाजूंनी वर आणि खाली हलवल्याने खांद्या, हात आणि काखेतील स्नायू सक्रिय होतात. शिवाय, सोहाने एक मजेदार साइड स्ट्रेच देखील केला. 47 वर्षीय अभिनेत्रीने डायनॅमिक साइड बेंड केले, जे वरच्या पाठीच्या आणि हातांमध्ये लवचिकता वाढवते आणि हालचाल प्रदान करते. हे स्ट्रेच कोर स्नायूंना देखील बळकटी देतात.
पुश-अप्ससह ताकद आणि कोर प्रशिक्षण वाढवा: पुढे, सोहा पुश-अप्स करण्याचा एक नवीन मार्ग दाखवते. ती सामान्य पुश-अप करते आणि नंतर तिचे शरीर जमिनीवर पुढे-मागे हलवते. या हालचालीमुळे छाती, खांदे आणि हात तसेच कोर स्नायू मजबूत होतात, ज्यामुळे ताकद आणि लवचिकता वाढते. अभिनेत्रीचे दिवाळीच्या स्वच्छतेच्या हॅक्स पाहून सर्वसामान्यांपासून ते प्रसिद्ध स्टार्सपर्यंत सर्वजण कौतुक करत आहेत. कमेंट सेक्शनमध्ये सोहाचे कौतुकही होत आहे.
सणांच्या काळात तंदुरुस्ती राखण्याचा एक सोपा मार्ग: सोहाची पद्धत तंदुरुस्ती राखण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते, विशेषतः सणांच्या काळात. जेव्हा लोक तयारीत इतके व्यस्त असतात की त्यांच्याकडे जिममध्ये जाण्यासाठी वेळ नसतो तेव्हा ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते. हे केवळ शरीर सक्रिय ठेवत नाही तर व्यायाम करताना कॅलरीज बर्न करण्यास आणि स्नायूंना बळकट करण्यास देखील मदत करते.