पुरानंतर 'या' गंभीर आजारांचा वाढू शकतो धोका; रहा सतर्क - FLOOD AND HEALTH

पुराच्या पाण्यात असलेले हानिकारक जीवाणू आणि विषाणूमुळे अनेक व्यक्ती गंभीर आजारांना बळी पडू शकतात, चला तर जाणून घेऊया पुरानंतर कोणत्या आजारांचा धोका जास्त आहे.

पुरानंतर 'या' गंभीर आजारांचा वाढू शकतो धोका; रहा सतर्क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2025 at 7:15 PM IST

Flood And health: देशातील अनेक राज्यांमध्ये पूर आला आहे, पूरजन्य परिस्थितीमुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. प्रत्येकजण पाणी उतण्याची किंवा कमी होण्याची वाट पाहत आहे. मात्र, आरोग्य तज्ञांनी इशारा दिलाय की, पाणी कमी झाल्यानंतर अनेक आजारांचा धोका वाढू शकतो. पुरानंतर केवळ घाण आणि संसर्ग पसरत नाही तर अनेक गंभीर आजारही वेगाने पसरतात. अशा परिस्थितीत, अमृतसरचे सिव्हिल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन यांच्याकडून जाणून घेऊया की पुरानंतर कोणत्या आजारांचा सर्वाधिक धोका आहे, त्यांची लक्षणे कोणती आहेत आणि ते कसे टाळता येतील.

पुरानंतर 'या' गंभीर आजारांचा वाढू शकतो धोका; रहा सतर्क (ETV Bharat)

या धोकादायक आजारांचा धोका आहे: डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन यांच्या मते, पुराचे पाणी घाणेरडे असते. त्यामुळे कीटक, साप आणि जलजन्य आजार वेगाने पसरू शकतात. पुराच्या पाण्यापासून उलट्या, अतिसार, कॉलरा, कावीळ आणि त्वचारोगांचा धोका देखील असतो. पुराच्या पाण्यात असलेले हानिकारक जीवाणू, विषाणू आणि रसायनांमुळे एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजारांना बळी पडू शकतात. तसंच, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेचा अभावामुळे संसर्ग वेगाने पसरवतो. अशा परिस्थितीत, पुरानंतर लोकांनी त्यांच्या आरोग्याबद्दल सावध राहणे आणि कोणत्याही लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये हे महत्वाचे आहे.

या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका: अमृतसर सिव्हिल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन स्पष्ट करतात की, पुरानंतर पसरणाऱ्या आजारांची लक्षणे वेगवेगळी असू शकतात. अतिसार किंवा कॉलरामुळे वारंवार अतिसार, उलट्या, अशक्तपणा आणि निर्जलीकरण होऊ शकते. टायफॉइडमध्ये ताप, डोकेदुखी, पोटदुखी आणि भूक न लागणे यांचा समावेश आहे. हिपॅटायटीस-ए आणि कावीळ सारख्या आजारांमध्ये त्वचा आणि डोळे पिवळे होणे समाविष्ट आहे. यासोबतच थकवा आणि मळमळ होऊ शकते. मलेरिया आणि डेंग्यूमुळे उच्च ताप, डोकेदुखी, शरीरदुखी आणि स्नायू पेटके येऊ शकतात. डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट्स वेगाने कमी होऊ लागतात जे घातक ठरू शकतात.

अशा प्रकारे रोगांचा प्रसार थांबवा: डॉ. स्वर्णजीत सिंह धवन म्हणतात की, लोकांनी जागरूक राहून या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी खबरदारी घ्यावी. पुरानंतर होणाऱ्या या गंभीर आजारांपासून बचाव करण्याचा सल्ला देताना डॉ. स्वर्णजीत सिंह म्हणाले की, घाणेरड्या पाण्याच्या संपर्कात शक्य तितके कमी या, फक्त उकळलेले किंवा क्लोरीनयुक्त पाणी प्या, बाहेरचे अन्न खाऊ नका, फक्त साधे घरगुती अन्न खा, हातपाय चांगले धुवा आणि स्वच्छता ठेवा. जर एखाद्याला कीटक, कोळी किंवा साप चावला असेल तर घरगुती उपाय करून पाहू नका, तर ताबडतोब जवळच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

