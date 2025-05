ETV Bharat / health-and-lifestyle

PCOS मुळे वजन सतत वाढतेय? या पदार्थांचा आहारात समावेश करा वजन झपाट्यानं होईल कमी - PCOS WEIGHT LOSE TIPS

PCOS मुळे वजन सतत वाढतेय? आहारात समावेश करा हे पदार्थ ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : May 12, 2025 at 5:11 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 5:33 PM IST 3 Min Read

Pcos Weight Lose Tips: आजकाल PCOS पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम ही महिलांना भेडसवणारी एक सामान्य समस्या बनली आहे. कारण एकदा PCOS निदान झाल्यास, ही समस्या बराच काळ टिकून राहू शकते. यामुळे महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. जसे की, शरीरातील हार्मोनल असंतुलन, मासिक पाळी अनियमितता, अ‍ॅन्ड्रोजेन जास्त प्रमाणात सोडले जाणे, अंडाशयांवर लहान पाण्याचे बुडबुडे येणे तसंच शरीरात अ‍ॅस्ट्रोजनऐवजी टेस्टोस्टेरोन वाढणे अशा समस्यांचा सामना महिला आणि मुलींना करावा लागतो. तसंच वजनही वाढते. अशावेळी वजन कमी करणे आव्हानात्मक आहे. परंतु तज्ञांच्या मते, पौष्टिक आहार आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे कमी वेळात वजन कमी करता येवू शकते.

