तुम्ही पण ‘या’ चुकीच्या पद्धतीने भात शिजवता का? जाणून घ्या योग्य पद्धत - TIPS FOR DIABETIC PATIENTS

Published : July 29, 2025 at 9:00 AM IST

By ETV Bharat Health Team

Which Rice Is Good For Diabetics: भारतातील बहुतेक लोक भात खाण्यास प्राधान्य देतात. गव्हाच्या पिठापासून तयार करण्यात आलेल्या चपात्या उत्तर भारतात मुख्य अन्न मानल्या जात असल्या तरी, दक्षिण भारतात भात हा मुख्य अन्न मानला जातो. अशा परिस्थितीत, जेव्हा भात शिजवण्याचा विचार येतो तेव्हा बहुतेक घरांमध्ये लोक तांदूळ धुवून लगेच शिजवतात. मात्र, तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तांदूळ लगेच धुवून शिजवल्याने लोक अनेक आरोग्यदायी फायद्यांपासून वंचित राहतात. असं म्हटलं जातं की, तांदूळ जास्त वेळ भिजवून ठेवल्याने आणि नंतर ते शिजवल्याने अनेक फायदे होतात. या बातमीद्वारे सविस्तरपणे जाणून घेऊया की तांदूळ शिजवण्यापूर्वी काही वेळ भिजत ठेवल्याने कोणते आरोग्यदायी फायदे होतात...

रक्तातील साखरेची पातळी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मधुमेही रुग्णांनी जास्त भात खाऊ नये. कारण, भातामध्ये असलेले ग्लायसेमिक इंडेक्स रक्तातील साखरेची पातळी वाढवते. अनेक अभ्यासनुसार मधुमेहाच्या रुग्णांनी भात पूर्णपणे सोडून देण्याऐवजी ते योग्य प्रमाणात सेवन करणे महत्त्वाचे आहे. यासोबतच, तांदूळ लगेच धुवून शिजवण्याऐवजी, थोडा वेळ पाण्यात भिजवून ठेवल्याने भातामध्ये असलेले ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी होतात. परिणामी साखरेची पातळी जास्त वाढत नाही.

यासोबतच, तज्ञ असंही म्हणतात की, मधुमेहाच्या रुग्णांनी व्हाइट राइसऐवजी ब्राउन राइस आणि बाजरीसारखे पदार्थ निवडावेत, ज्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. यासोबतच, जर मधुमेहाचे रुग्ण व्हाइट राइस खात असतील तर त्यांनी भाज्या, हिरव्या भाज्या, मसूर आणि चीज सारखे प्रथिनेयुक्त पदार्थ जास्त प्रमाणात सेवन करावेत. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या एका अभ्यासानुसार, व्हाइट राइस खाल्ल्याने टाइप 2 मधुमेहाचा धोका वाढतो, तर ब्राउन राइस खाल्ल्याने हा धोका कमी होतो.

तांदूळ जास्त वेळ भिजवून नंतर शिजवण्याचे आरोग्यदायी फायदे