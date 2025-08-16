ETV Bharat / health-and-lifestyle

डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी सुपरफुड! जाणून घ्या कोणत्या भाज्या-फळे करतात चमत्कार - DIABETIC DIET PLAN

मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्यांच्या आहाराकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे जेणेकरून रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहील, जाणून घ्या त्यांनी काय खावं.

डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी सुपरफुड! जाणून घ्या कोणत्या भाज्या-फळे करतात चमत्कार (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 16, 2025 at 7:35 PM IST

Diabetic diet plan: मधुमेह हा एक असाध्य आजार आहे, जो एकदा एखाद्या व्यक्तीला झाला की, त्याला आयुष्यभर आहारातील खबरदारी पाळावी लागते. मधुमेहाच्या रुग्णांना त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागते. त्यांना त्यांच्या आहारात फायबरचे प्रमाण वाढवावे लागते आणि कमी साखरेचा आहार घ्यावा लागतो. तर आज या बातमीद्वारे आपण जाणून घेऊया की मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्यांच्या आहारात कोणत्या प्रकारची फळे आणि भाज्यांचा समावेश करावा.

मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्यांच्या आहारात या भाज्यांचा समावेश नक्कीच करावा.

एडीएनुसार, स्टार्चमुक्त भाज्या मधुमेह व्यवस्थापनासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत. कारण त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आणि कॅलरीज कमी असतात तसंच फायबर जास्त आढळतात. उदाहरणार्थ, गडद पालेभाज्या (पालक, केल, कोलार्ड्स), ब्रोकोली, फ्लॉवर, गाजर आणि शिमला मिरची. या भाज्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास, वजन व्यवस्थापन करण्यास आणि आवश्यक पोषक तत्वे प्रदान करण्यास मदत करतात.

मधुमेही या भाज्या खाऊ शकतात

स्टार्चमुक्त: पालक, काळे, ब्रोकोली, फुलकोबी, कोबी, शिमला मिरची, काकडी, टोमॅटो, तोरी आणि मशरूम तसंच कारले, भेंडी इत्यादी.

स्टार्चयुक्त (माफक प्रमाणात सेवन): गाजर, वाटाणे, कॉर्न, बीन्स आणि बटाटे

टोमॅटो: लायकोपिनने समृद्ध आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर.

गाजर: फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्सचा चांगला स्रोत.

मशरूम: कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटचे प्रमाण कमी असल्याने ते एक चांगला पर्याय बनते.

मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्यांच्या आहारात या फळांचा नक्कीच समावेश करावा.

ADA नुसार, फळांमध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फळे खाणे देखील खूप फायदेशीर आहे, परंतु योग्य फळे निवडणे आणि त्यांचे संयम राखणे महत्वाचे आहे. फळांमध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे आरोग्यासाठी चांगले असतात, परंतु काही फळांमध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असते आणि ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करावेत.

मधुमेहाच्या रुग्णांना या फळांच्या सेवनाने फायदा होऊ शकतो

सफरचंद, जर्दाळू. एवोकॅडो, ब्लॅकबेरी. ब्लूबेरी, चेरी, द्राक्ष, टरबूज, किवी, संत्री, पपई, पीच, नाशपाती, अननस, टेंजेरिन आणि खरबूज ही फळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी खावीत. तसंच केळी, आंबा, मनुका, रास्पबेरी आणि लिंबूवर्गीय फळे मर्यादित प्रमाणात खावीत. ही फळे खाण्यापूर्वी नेहमीच डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ञांचा सल्ला घ्या.

सावधगिरी बाळगणे आवश्यक : डॉ. अजय पाटील म्हणतात की, रुग्णानी मधुमेहाच्या व्यवस्थापनाबद्दल अधिक जागरूक राहणे आणि डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सर्व खबरदारी त्याचबरोबर आवश्यक गोष्टींचे पालन करणे खूप महत्वाचे आहे. तसंच, त्यांनी वेळोवेळी आहारातील निर्बंध आणि इतर गोष्टींबद्दल त्यांच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. योग्य, सक्रिय आणि तणावमुक्त दिनचर्या आणि जीवनशैली, निरोगी आहार आणि दिनचर्येत थोडीशी शिस्त लावून, मधुमेही रुग्ण केवळ मधुमेह नियंत्रित करू शकत नाहीत तर मधुमेहामुळे होणाऱ्या इतर अनेक समस्या टाळू शकतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

