मुंबई : डायबेटिस हा शब्द आपल्या सर्वांच्याच ओळखीचा झाला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या माहितीनुसार भारतामध्ये सध्या मधुमेहाचे 6 कोटी 20 लाख रुग्ण आहेत. डायबेटिसमुळे लाखो भारतीय त्रस्त असून, भारतामध्ये मधुमेह प्रौढांसोबतच तरुणच काय आता किशोरवयीन मुलं मुलीदेखील सध्या भीतीच्या छायेखाली आहेत. डायबेटिक पेशंटना रक्तातील साखर तपासणे, इन्शुलिन या शब्दांची सवय झाली आहे. पण योग्य आहार आणि व्यस्त जीवनशैलीमुळे मधुमेह नियंत्रणात राहत असल्याचे अभिनेत्री समीरा रेड्डी यांच्या सासूबाई मंजिरी वर्दे यांनी सांगितले. आरोग्यसेवा कंपनी अॅबॉटने नुकतीच नेक्स्ट जेन फ्री स्टाइल लिब्र टू प्लस ही ग्लुकोज मॉनिटरिंग सिस्टीम लाँच केली, या कार्यक्रमात मंजिरी वर्दे सुनबाई समीरा रेड्डी यांच्यासह सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी समीरा रेड्डी आणि सासूबाई मंजिरी वर्दे यांनी आपल्या नात्यातील अनेक आठवणी सांगितल्या.
हलक्या फुलक्या विषयांवरील व्हिडीओंना प्रेक्षकांकडून नेहमीच पसंती : अभिनेत्री समीरा रेड्डी आणि त्यांच्या सासूबाई मंजिरी वर्दे या जोडगोळीच्या मजेशीर आणि हलक्या फुलक्या विषयांवरील व्हिडीओंना प्रेक्षकांकडून नेहमीच पसंती मिळत असते. या व्हिडीओजमुळे मीसुद्धा समीरासारखी प्रसिद्ध झालेय, असे सांगत मीदेखील समीरासोबत व्हिडीओ बनवणं एन्जॉय करत असल्याचं मंजिरी वर्दे सांगतात. मधल्या काळात मधुमेहामुळे तब्येतीबाबत तक्रारी सुरू झाल्यानंतर समीराने घेतलेल्या विशेष काळजीचा उल्लेख करत ती फक्त उत्तम अभिनेत्रीच नाही तर उत्तम सुनबाई असल्याचं त्या आवर्जून नमूद करतात. मधुमेहींनी आपल्या आहाराबाबत जागरूक राहणं जसं गरजेचं आहे, तसंच सकारात्मक दृष्टिकोन महत्त्वाचा असल्याचे मंजिरी वर्दे यांनी सांगितले. तसेच सुनबाई समीरा रेड्डीच्या व्हिडीओजमध्ये व्यस्त राहात असल्याची मिश्कील कबुली मंजिरी वर्दे यांनी यावेळी दिली.
आहाराची काळजी घेणे हेदेखील महत्त्वाचे : अभिनेत्री समीरा रेड्डी यांनी यावेळी मला माझ्या सासूबाईंना मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सतत काळजीच्या छायेखाली वावराने म्हणजे काय ते समजले, असे सांगत त्यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक घट झाली तर काय, अशी चिंता आम्हाला सतत वाटायची असे सांगितले. रात्रीच्या वेळी किंवा त्या एकट्या असताना असे काही झाले तर काय? अशी चिंता आम्हाला सतावायची. त्यासाठी डॉक्टर्सच्या सल्ल्याबरोबरच त्यांना सतत व्यस्त ठेवणे, त्यांच्या आहाराची काळजी घेणे हेदेखील महत्त्वाचे होते. रक्तातील साखर तपासण्याची वेगवेगळ्या प्रकारची पद्धत आजकाल वापरली जाते. त्यापैकी फ्रीस्टाइल लिब्र टू प्लस वापरायला लागल्यापासून रक्तातील साखरेच्या प्रमाणाबाबत रिअल टाइम अचूक अपडेट्स, इशारे हे सर्व मिळाल्यामुळे चिंता थोडी कमी झालीय, असे समीरा रेड्डी यांनी सांगितले. घरातील प्रौढांची काळजी घेताना त्यांना फक्त औषधच नाही तर तुमचा वेळ द्या, त्यांच्यासोबत गप्पा मारा यामुळे त्यांच्या तब्येतीवर जास्त सकारात्मक परिणाम दिसतो, असे समीरा रेड्डी यांनी सांगितले.
डायबेटिसचे दोन मुख्य प्रकार असतात
टाइप वन डायबेटिस- या प्रकारात इन्शुलिन निर्मिती करणाऱ्या पेशींवर शरीरातील प्रतिकारक्षमता हल्ला होतो.
टाइप टू डायबेटिस- या प्रकारात शरीरात पुरेसं इन्शुलिन तयार होऊ शकत नाही किंवा शरीरातील पेशी इन्शुलिनला प्रतिसाद देत नाहीत.
डायबेटिस होण्याचं कारण काय? : जेव्हा अन्नाचं पचन होतं. तेव्हा त्याचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होऊन ते रक्तप्रवाहात जातं. इन्शुलिन ग्लुकोजला रक्तात, पेशींपर्यंत पोहोचवतं. तिथं त्याचं ऊर्जेत रूपांतर होतं. परंतु डायबेटिस झाला असल्यास शरीराला ग्लुकोजचं ऊर्जेत रूपांतर करता येत नाही. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मधुमेहाचं निदान म्हणजे स्वादुपिंडाची इन्शुलिन तयार करण्याची क्षमता 50 टक्के कमी झालेली असते. उरलेली 50 टक्के क्षमता मधुमेहावर नियंत्रण मिळवणे आणि योग्य जीवनशैली यामुळे वाढवली जाऊ शकते.
मधुमेहापासून दूर राहण्यासाठी करायचं तरी काय? : वजन कमी केल्यामुळे डायबेटिस 60 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. योग्य आहार आणि व्यायाम केल्यामुळे वजन कमी होऊन मधुमेहाचा धोका कमी होतो. एकाजागी बसून काम असेल तर मध्ये मध्ये ब्रेक घेऊन थोडा फेरफटका मारण्याची सवय लावल्याने वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. चौरस आहार आणि जंक फूड, अधिक तळलेले पदार्थ, मेदयुक्त पदार्थ टाळल्याने वजन नियंत्रणात राहते. मधुमेह असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने वरचेवर आरोग्य तपासण्या करणे गरजेचे आहे.
