How Diabetes Affects Sex Drive: मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये सतत वाढ होत आहे. आहार आणि जीवनशैलीत बदल केल्यास हा मधुमेह नियंत्रित ठेवता येऊ शकतो. जर मधुमेह वेळेवर नियंत्रित केलं नाही तर भविष्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. या समस्यांमध्ये हृदयरोग, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि स्ट्रोक यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला माहित आहे का, की मधुमेहामुळे सेक्स ड्राइव्हवर देखील परिणाम होऊ शकतो? हो...मधुमेहाचा परिणाम पुरुष आणि महिलांच्या लैंगिक जीवनावरही होऊ शकतो. अमेरिकन डायबिटीज असोसिएशनच्या मते, मधुमेहाच्या रुग्णांना लैंगिक समस्यांचा जास्त धोका असतो. मधुमेहामुळे तुमची लैंगिक इच्छा कमी होऊ शकते का? (Getty Images)

