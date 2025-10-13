ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! गाडीत ठेवलेल्या बाटलीतील पाणी तुम्ही देखील पिता का? होऊ शकतात गंभीर आजार
घराबाहेर पडताना आपण पाण्याची बाटली सोबत ठेवतो? परंतु बहुतेकदा आपण ती कारमध्येच ठेवतो आणि दोन तीन दिवस त्यातील पाणी पितो हेआरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
कारमध्ये प्रवास करताना आपल्याला तहान लागली की आपण पाण्याची बाटली खरेदी करतो. नंतर ती गाडीत तसीच ठेवतो आणि चार-पाच दिवसांनी आपण पुन्हा त्याच बाटलीतून पाणी पितो. तसंच बहुतेक जण ती पाण्याची बाटली घरी नेऊन फ्रीजमध्ये ठेवतात. पण, हे सर्व आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे हे तुम्हाला माहिती आहे काय?
तज्ञाचं म्हणणं आहे की, पाण्याची बाटली खरेदी करून ती पिल्यानंतर, ती गरम होईपर्यंत गाडीत ठेवू नये किंवा प्रवासानंतर घरी आणून पुन्हा फ्रीजमध्ये ठेवू नये. असं केल्याने बाटलीत बॅक्टेरिया वाढू शकतात, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. जपान आणि अमेरिकेत केलेल्या अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की कारमध्ये ठेवलेल्या प्लास्टिकच्या कंटेनरमधील पाणी सुरक्षित नाही. म्हणूनच बाटली पिताच ती फेकून देणे चांगले.
धोका काय आहे?: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हानिकारक जीवाणू, विषाणू आणि रोगजनकांच्या वाढीस समर्थन देणारे अन्न उच्च-जोखीम अन्न श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जातील. त्याच बरोबर नॉन-अल्कोहोलिक शीतपेये, पॅकेज केलेले पिण्याचे पाणी आणि मिनिरल वॅाटर या श्रेणीमध्ये आणले गेले आहेत. त्यांनी असेही म्हटले आहे की कालबाह्य झालेल्या आणि अयोग्यरित्या साठवलेल्या कॅनमध्ये बॅक्टेरिया वाढू शकतात आणि उत्पादन प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे पाणी दूषित होऊ शकते.
जर बॅक्टेरिया आत शिरले तर: बाटलीचे सील उघडल्यानंतर आणि पाणी प्यायल्यानंतर, बॅक्टेरिया हात, तोंड आणि हवेतून आत जाऊ शकतात. बॅक्टेरियाने दूषित पाणी पिल्याने मळमळ, डोकेदुखी, थकवा , पोटात पेटके, उलट्या, अतिसार आणि इतर पचन समस्या उद्भवू शकतात. या संदर्भात, असा इशारा देण्यात आला आहे की लहान मुले, वृद्ध आणि कमी रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्यांना याचा जास्त परिणाम होईल.
प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून रसायने: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आपण ज्या पाण्याच्या बाटल्या पितो त्या पॉलिथिलीन टेरेफ्थालेटपासून बनवलेल्या असतात, ज्यामुळे गरम हवामान आणि सूर्यप्रकाशात ठेवल्यावर बीपीए आणि इतर रसायने बाहेर पडतात. आपण गाडीतून प्रवास करतो तोपर्यंत एसी चालू असतो. पाणी देखील थंड असते. परंतु, त्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा एसी बंद केला जातो तेव्हा तापमान अचानक वाढते, जे बाहेरील तापमानापेक्षा जास्त होते. तसंच, जेव्हा गाडी पार्क केली जाते तेव्हा तापमान 70 अंशांपर्यंत पोहोचू शकते. अशा तापमानात प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये साठवलेले पाणी पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, पीईटी प्लास्टिकपासून बनवलेल्या पाण्याच्या बाटल्यांमधून अँटीमोनी लीचिंग होते आणि 25°C च्या स्टोरेज तापमानात लीचिंग रेट कमी असतो. मात्र, असं म्हटलं आहे की, 50°C आणि त्याहून अधिक तापमानात अँटीमोनी खूप वेगाने बाहेर पडते.
- आपण पितो त्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांमध्ये बिस्फेनॉल (BPA) आणि अँटीमनी ही रसायने वापरली जातात.
- बीपीए हे एक कृत्रिम रसायन आहे जे पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक आणि इपॉक्सी रेझिनच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाते. प्लास्टिकच्या बाटल्या कडक आणि चमकदार बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. अँटिमनी हा एक धातूचा घटक आहे.
- मेयो क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, पाण्यातील बीपीएमुळे मुलांमध्ये रक्तदाब, टाइप २ मधुमेह, हृदयरोग, मेंदूच्या विकास आणि वर्तनावर परिणाम होऊ शकतो . संशोधनात असंही दिसून आलं आहे की, यामुळे कर्करोग, प्रजनन समस्या, दमा आणि इतर समस्या उद्भवू शकतात.
- नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, कारमधील उच्च तापमानामुळे अँटीमनी (Sb), बिस्फेनॉल A (BPA) आणि फॅथलेट्स सारखी रसायने प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून पाण्यात जाऊ शकतात.
- यावर उपाय आहे: पाण्याची बाटली खरेदी करताना सील आणि कालबाह्यता तारीख तपासण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. शक्य असेल तेव्हा प्रवास करताना काचेच्या पाण्याच्या बाटल्या वापरण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. तांबे आणि स्टीलचे पाण्याचे कॅन सोबत बाळगण्याचा सल्लाही ते आरोग्य तज्ञ देतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)