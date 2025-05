ETV Bharat / health-and-lifestyle

भारतात कोरोनाच्या नव्या लाटेचा धोका? एकट्या महाराष्ट्रात 44 सक्रिय प्रकरणे; बचावासाठी घ्या 'ही' काळजी - TIPS FOR PREVENT CORONAVIRUS

भारतात कोरोनाच्या नव्या लाटेचा धोका? ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Health Team Published : May 20, 2025 at 2:52 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 3:07 PM IST 2 Min Read

Tips For Prevent coronavirus: 2020 मध्ये संपूर्ण जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोना महामारीचे परिणाम आजपर्यंत ताजे आहेत. अशातच कोरोनाच्या फैलाव होत असलेल्या वृत्तांनी पुन्हा एकदा देशभरामध्ये खळबळ उडाली आहे. आशिया खंडातील अनेक भागात कोरोनाची एक नवी लाट पसरू लागली आहे. गेल्या काही आठवड्यात सिंगापूर आणि हॉंगकॉंगमध्ये कोविड 19 च्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली असून भारतात देखील कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळले आहेत. आरोग्य विभागााने जारी केलेल्या निवेदनानुसार 19 मे पर्यंत भारतात 256 कोरोन केस सक्रिय आहेत. यामुळे आरोग्य विभागाने सतर्कतेचा ईशारा दिला आहे. सरकारने सर्व रुग्णालयांना इन्फ्लूएंझासारख्या आजाराच्या आणि श्वसनाच्या गंभीर त्रासाच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय संपूर्ण सतर्कतेने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले वेळेवर उचलली जातील याची खात्री करत आहे. गेल्या आठवड्यातील आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये ६९, महाराष्ट्रात ४४ आणि तामिळनाडूमध्ये ३४ नवीन कोविड-१९ प्रकरणे नोंदली गेली. अशा परिस्थितीत, जर देशातील लोकांनी स्वतः काही नियमांचे पालन केले आणि खबरदारी घेतली, तर हा गंभीर विषाणू देशात पसरण्यापासून आणि भयानक रूप धारण करण्यापासून रोखता येवू शकते.

