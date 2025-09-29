ETV Bharat / health-and-lifestyle
‘हे’ पाणी बीपी, कोलेस्ट्रॉल आणि मधुमेहासारख्या अनेक समस्यांवर नियंत्रण ठेवू शकते, कसे ते जाणून घ्या?
दररोज धण्याचं पाणी प्यायल्यास रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल आणि मधुमेहासारख्या समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतात, जाणून घ्या फायदे...
benefits of coriander seed water: हाय ब्लड प्रेशरला हायपरटेंश देखील म्हटलं जातं. हाय ब्लड प्रेशरमुळे हृदयाशी संबंधित समस्या आणि स्ट्रोकचा धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून, जर या समस्या टाळायच्या असतील तर नियमितपणे रक्तदाब तपासणे गरजेच आहे. यामुळे अनेक आरोग्य समस्या टाळता येऊ शकतात. आजकाल बरेच लोक उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहेत. रक्तवाहिन्यांमधील रक्तदाब सामान्यपेक्षा सातत्याने जास्त असताना ही समस्या उद्भवते. याचा अर्थ असा की रक्तवाहिन्यांवर जास्त दाब असतो, ज्यामुळे हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी जास्त काम करावं लागतं.
हाय ब्लड प्रेशरची लक्षणं लगेच दिसून येत नाहीत म्हणून वर्षातून किमान एकदा तरी रक्तदाब तपासणे महत्वाचे आहे. तसंच उच्च रक्तदाब कमी करण्यासाठी, आपण निरोगी जीवनशैली स्वीकारली पाहिजे आणि नियमित व्यायाम केला पाहिजे. याव्यतिरिक्त, आपण खात असलेल्या अन्नामुळे वजन वाढणार नाही याची खात्री केली पाहिजे. तणावाचे व्यवस्थापन केलं पाहिजे तसंच चांगली झोप घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. रक्तदाब नियंत्रित ठेवल्याने, हृदयविकार, स्ट्रोक आणि स्मृतिभ्रंश यासारख्या आरोग्य समस्या टाळता येऊ शकतात. परंतु काही घरगुती उपाय केल्यास उच्च रक्तदाब लक्षणीयरीत्या कमी करता येऊ शकते. यापैकी एक म्हणजे धणे पाणी जे औषधापेक्षा कमी नाही. पोषणतज्ञ लवनीत भत्रा यांच्या मते, धणे पाणी पिल्याने उच्च रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.
उच्च रक्तदाबासाठी धणे पाणी कसे उपयुक्त आहे? धणे पाणी उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. धण्यामध्ये हृदयासाठी निरोगी फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. त्यात नैसर्गिक मूत्रवर्धक गुणधर्म देखील आहेत, जे शरीरातून अतिरिक्त सोडियम काढून टाकण्यास मदत करतात आणि ते पोटॅशियममध्ये समृद्ध आहे. धणेमधील कॅल्शियम आयन रक्तवाहिन्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी उत्तम आहे. शिवाय, ते योग्य आतड्यांचे कार्य राखण्यास देखील मदत करते, ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रण सोपे होते. धणे पाण्यात व्हिटॅमिन के, पोटॅशियम आणि मॅंगनीज असतात, जे निरोगी रक्तदाबात योगदान देतात. हे पाणी पिल्याने रक्तदाब कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
- धने पाण्याचे फायदे: धणे शरीराची पचनसंस्था, रक्तातील साखर, यकृत आणि मूत्रपिंडाचे कार्य सुधारते. त्याचे अँटिऑक्सिडंट आणि डिटॉक्सिफायिंग गुणधर्म शरीराला आतून स्वच्छ करण्यास मदत करतात. धणे जीवनसत्त्वे अ, क आणि के यासह आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध आहे.
- पचनाच्या समस्या दूर: धण्याचं पाणी पिल्यास पचनाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते . यामुळे आम्लपित्त, गॅस, बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगी यासारख्या पचनाच्या समस्यांवर नियंत्रण मिळते. जेवल्यानंतर पोटफुगीचा त्रास जाणवत असेल ते नियमितपणे कोथिंबीरीचे पाणी पिऊ शकतात. यामुळे औषधांची गरज न पडता पचनाच्या बहुतेक समस्या दूर होण्यास मदत होते.
- यकृताचे कार्य सुधारते: धण्यामधील अँटीऑक्सिडंट आणि डिटॉक्सिफायिंग गुणधर्म यकृताला डिटॉक्सिफाय करण्यास मदत करतात. धण्याचं पाणी यकृतातील विषारी पदार्थ काढून टाकतो. तसंच यामुळे जळजळ कमी होते. परिणामी यकृताचे कार्य सुधारते. शिवाय, धण्यामधील अँटीऑक्सिडंट शरीरातील विषारी पदार्थ देखील कमी करतात.
- कोलेस्ट्रॉल कमी: धने पाणी शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे. त्याच्या दाहक-विरोधी गुणधर्मांमुळे, ते शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल लक्षणीयरीत्या कमी करते. तसंच हे पाणी वजन कमी करण्यास देखील मदत करते, इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करते. धण्यातील जीवनसत्त्वे अ, क आणि के केस गळतीची समस्या देखील दूर करण्यास उत्तम मानलं जातं.
कसं तयार करावं
- धणे पाणी अनेक प्रकारे तयार करता येते. एक मार्ग म्हणजे एक ग्लास पाण्यात एक चमचा धणे घालून ते रात्रभर भिजत ठेवा आणि सकाळी ते पाणी प्या.
- किंवा पाणी उकळून चहासारखे प्या.
- तसंच, धणे बारीक करून त्याचे पावडर तयार करा आणि गरम पाण्यात मिसळून प्या.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)