एसी की कूलर; आरोग्यासाठी काय चांगलं? - COOLER VA AC

Published : May 8, 2025 at 12:30 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

Cooler VA Ac which is better: उन्हाळा सुरू होताच घाम, उष्णता आणि आर्द्रतेपासून मुक्त होण्यासाठी लोक कूलर आणि एसी समोर बसणे पसंत करतात. एसी मधून येणारी हवा शरीराला एक आल्हाददायक अनुभूती देते, तर कूलरमधून येणारा थंड हवा आणि पाण्याचे थेंब मनाला शांती देतात. या दोन्ही गोष्टी मानसाला कडक उन्हापासून दूर ठेवण्यासाठी फायदेशीर आहेत. परंतु आरोग्याच्या दृष्टीनं दोन्हीपैकी कोणते चांगले आहे हे तुम्हाला माहिती आहे काय? चला तर जाणून घेऊया एसी की कुलर आरोग्यासाठी का आहे फायदेशीर?