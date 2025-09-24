ETV Bharat / health-and-lifestyle

या झाडाची हिरवी पानं आहेत बहुगुणी; अनेक आजारापासून होऊ शकते मुक्तता

आपल्या आजुबाजूला अनेक झाडं असतात. परंतु आपल्याला त्यांच्या फायद्याबद्दल माहिती नसते यामुळे आपण त्याच्या फायद्यापासून अलिप्त राहतो. वाचा सविस्तर..,

BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES HEALTH BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES IS IT SAFE TO EAT CARDAMOM LEAVES AN WE EAT CARDAMOM LEAVES
या झाडाची हिरवी पानं आहेत बहुगुणी; अनेक आजारापासून होऊ शकते मुक्तता (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

स्वयंपाकात वापरल्या जाणाऱ्या मसाल्यांमध्ये वेलचीला नेहमीच एक विशेष स्थान राहिलं आहे. अद्वितीय सुगंध, चव आणि आरोग्य फायद्यांसाठी तिला "मसाल्यांची राणी" म्हटलं जातं. वेलची झिंगिबेरेसी कुटुबातील वनस्पती आहे. रिसर्चगेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, वेलचीमध्ये आवश्यक तेल आणि १, ८-सिनोल आणि टेरपीन सारखे पॉलीफेनॉल असतात, जे अँटीऑक्सिडंट, अँटीमायक्रोबियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म प्रदान करतात.

BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES HEALTH BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES IS IT SAFE TO EAT CARDAMOM LEAVES AN WE EAT CARDAMOM LEAVES
या झाडाची हिरवी पानं आहेत बहुगुणी; अनेक आजारापासून होऊ शकते मुक्तता (Getty Images)

वेलचीचा वापर स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परंतु वेलचीच्या पानांमध्ये औषधी मूल्य देखील आहेत. संशोधनानुसार, दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी वेलचीची पाने चावून खाल्ल्याने पचन सुधारते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि एकूण आरोग्य सुधारते. अशा परिस्थितीत, वेलचीची पानं खाण्याचे फायदे जाणून घेऊया.

BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES HEALTH BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES IS IT SAFE TO EAT CARDAMOM LEAVES AN WE EAT CARDAMOM LEAVES
या झाडाची हिरवी पानं आहेत बहुगुणी; अनेक आजारापासून होऊ शकते मुक्तता (Getty Images)
  • माउथ फ्रेशनर: वेलचीच्या पानांचे अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म तोंडातील बॅक्टेरियाशी लढण्यास आणि श्वास ताजे ठेवण्यास मदत करतात. हे एक नॅचरल माउथ फ्रेशनर आहे. १,८-सिनोल सारखे आवश्यक तेल दुर्गंधी कमी करण्यास आणि तोंडाची स्वच्छता सुधारण्यास मदत करतात.
  • पचन आरोग्य: वेलचीची पाने चावल्याने पाचक एंजाइमचे उत्पादन वाढते, जे अन्न पचवण्यास मदत करतात. यामुळे अपचन, छातीत जळजळ आणि वायू यासारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते. वेलचीचे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म पचनमार्गातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि जळजळ कमी करून गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल आरोग्य सुधारतात.
  • हृदयच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर: वेलचीच्या पानांमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट हृदयाच्या ऊतींना नुकसान करणारे ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सकाळच्या दिनचर्येत वेलचीची पाने समाविष्ट करून, तुम्ही एकूण हृदय आरोग्यास समर्थन देऊ शकता. तसंच वेलचीच्या पाणामध्ये रक्तदाब आणि जळजळ कमी करण्याची क्षमता आहे. यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगलं राहते.
  • रक्तदाब नियमित करते: वेलचीच्या पानांमध्ये अशी संयुगे आढळतात. जी रक्तदाब पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात. रिकाम्या पोटी वेलचीचे पान सेवन केल्याने निरोगी रक्तदाब राखण्यास आणि उच्च रक्तदाबाशी संबंधित गुंतागुंत होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. तसंच वेलचीमधील अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात, जे दोन्ही उच्च रक्तदाबाशी संबंधित आहेत.
  • रोगप्रतिकारशक्ती वाढते: व्हिटॅमिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध, वेलचीची पाने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी उत्तम आहेत. वेलचीच्या पानाचे नियमित सेवन केल्यास सामान्य रोग आणि संक्रमण टाळता येऊ शकतात. वेलचीचे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म हानिकारक सूक्ष्मजंतूंच्या वाढीस प्रतिबंध करून शरीराची संरक्षण प्रणाली मजबूत करतात.
  • त्वचेचे आरोग्य सुधारते: वेलचीच्या पानांचे अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म निरोगी त्वचेला हातभार लावतात. नियमित सेवनाने मुरुम कमी होण्यास आणि त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत होते. वेलचीचे अँटीऑक्सिडंट प्रभाव त्वचेचे संक्रमण रोखण्यास आणि एकूण त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात.
  • विषबाधा: वेलचीची पाने चघळल्याने शरीराची नैसर्गिक विषबाधा प्रक्रिया उत्तेजित होते. त्याचा मूत्रवर्धक प्रभाव विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करतो. परिणामी मूत्रपिंडाचे आरोग्य आणि एकूण शरीराचे कार्य सुधारण्यास मदत होते. वेलचीमधील अँटीऑक्सिडंट मुक्त रॅडिकल्स निष्क्रिय करून आणि पेशींना होणारे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करून विषबाधा करण्यास मदत करतात.
BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES HEALTH BENEFITS OF CARDAMOM LEAVES IS IT SAFE TO EAT CARDAMOM LEAVES AN WE EAT CARDAMOM LEAVES
या झाडाची हिरवी पानं आहेत बहुगुणी; अनेक आजारापासून होऊ शकते मुक्तता (Getty Images)
  • वजन व्यवस्थापनात मदत: वेलचीची पाने चयापचय वाढवण्यास आणि चरबी प्रभावीपणे जाळण्यास मदत करतात. दररोज सकाळी वेलचीची पाने चघळणे, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासह, वजन व्यवस्थापनात मदत करू शकते. वेलचीचे थर्मोजेनिक गुणधर्म कॅलरीज बर्न करण्यास मदत करतात. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्याची त्याची क्षमता भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते.
  • श्वसन आरोग्य सुधारते: वेलचीच्या पानांचे दाहक-विरोधी गुणधर्म श्वसनमार्गाला शांत करण्यास मदत करू शकतात, जे दमा किंवा ब्राँकायटिस सारख्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे. वेलचीमधील आवश्यक तेल, जसे की 1,8-सिनोल मध्ये कफ कमी करणारे गुणधर्म असतात. जे श्वसनमार्गातून श्लेष्मा साफ करण्यास मदत करतात.
  • मनाची शांती: वेलचीच्या पानांचे सेवन केल्याने मानसिक स्पष्टता आणि एकाग्रतेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पानांमधील पोषक तत्वे मेंदूचे आरोग्य वाढवू शकतात आणि संज्ञानात्मक कार्य सुधारू शकतात. वेलचीचे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म मेंदूतील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

BENEFITS OF CARDAMOM LEAVESHEALTH BENEFITS OF CARDAMOM LEAVESIS IT SAFE TO EAT CARDAMOM LEAVESAN WE EAT CARDAMOM LEAVESBENEFITS OF CARDAMOM LEAVES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.