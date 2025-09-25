ETV Bharat / health-and-lifestyle
साखरेची पातळी वाढत आहे चिंता करू नका? मेथी घ्या आणि मधुमेहासह अनेक समस्यांना करा बाय-बाय
अंकुरीत कडधान्याप्रमाणेच अंकुरीत मेथी खाल्ल्याने आरोग्याविषयक अनेक फायदे होतात. यामुळे रक्तातील साखरच नाही तर वजन देखील कमी होण्यास मदत होते. वाचा सविस्तर..,
Published : September 25, 2025 at 2:32 PM IST
Can we eat methi Sprouts Daily: अंकुरलेल्या मेथीमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात. व्हिटॅमिन सी, ए आणि बी कॉम्प्लेक्स सारख्या पोषक तत्वांसोबतच त्यात प्रथिने, कॅल्शियम आणि फायबर भरपूर प्रमाणात आढळतात. व्हिटॅमिन सीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. व्हिटॅमिन ए डोळ्यांसाठी खूप चांगले आहे. बी कॉम्प्लेक्स जीवनसत्त्वे शरीराला ऊर्जावान ठेवतात. प्रथिने स्नायूंच्या वाढीस मदत करतात. कॅल्शियम हाडे मजबूत करते. शिवाय, त्यातील फायबर आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. परंतु कडू असल्यामुळे अनेक जण मेथी खाण टाळतात. पोषणतज्ञ प्रमिला यांनी अंकुरित मेथी कशी खावी आणि त्याचे फायदे काय याबद्दल आपल्या इस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आहे. अंकुरीत चणे, मूग, वाटाणे आणि मसूर यासारखे कडधान्य आपण नेहमी खातो. परंतु आता अंकुरीत मेथी ट्राय करून पहा.
अंकुरीत मेथी दाणा खाण्याचे फायदे
- रोग प्रतिकारशक्ती: मेथीमध्ये लोह, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन सी आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. तसंच मेथीच्या अंकुरांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. त्यांचे सेवन केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे सर्दी, खोकला आणि ताप यासारख्या हंगामी समस्यांपासून मुक्तता मिळते.
- साखर नियंत्रण, हृदय आरोग्य: अंकुरलेल्या मेथीमध्ये गॅलेक्टोमनन आणि अमिनो अॅसिड असतात. हे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी उत्तम आहेत. शिवाय, मेथीच्या अंकुरांमधील एंजाइम रक्तातील साखर नियंत्रित करतात. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी मेथी खाणं चांगलं आहे. यामुळे साखरेची पातळी संतुलित राहते. तसंच, अंकुरलेल्या मेथीमधील पोषक तत्वे हृदयाचे आरोग्य सुधारतात. अंकुरीत मेथी नेहमीच्या आहारात समाविष्ट केल्याने हृदयरोगाचा धोका खूप कमी होऊ शकतो असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
- वजन कमी: अंकुरलेली मेथीची पाने खाल्ल्याने जास्त काळ पोट भरलेले राहते. याचे कारण म्हणजे त्यातील फायबर. दररोज ते खाल्ल्याने भूक नियंत्रित होते. यामुळे जास्त अन्न खाण्यापासून बचाव होतो. परिणामी वजन कमी होते. ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी त्यांच्या आहारात ते समाविष्ट करणे चांगले आहे. मेथी दाणा न आवडणाऱ्या लोकांनी सॅलड, उपमा, पोहे इत्यादींमध्ये अकुरीत मेथी टाकून आहारात समाविष्ट करावे.
- मासिक पाळीच्या समस्या: मासिक पाळी ही महिलांमध्ये सर्वात सामान्य समस्या आहे. या काळात अनेकांना मासिक पाळीत वेदना, रजोनिवृत्ती आणि इतर समस्या येतात. जर पचनाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी हे सेवन केले तर त्यातील समस्या कमी करू शकते.
- केस गळणे आणि सुरकुत्या दूर करण्यासाठी: मेथीच्या बियांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात. त्यांचे सेवन केल्याने वाढत्या वयामुळे होणाऱ्या सुरकुत्या कमी होतात. मेथीच्या बियांमध्ये प्रथिने आणि लेसिथिन असते. यामुळे केस गळणे कमी होते. जर तुम्हाला कोणत्याही रसायनांशिवाय नैसर्गिकरित्या तुमची त्वचा आणि केस सुरक्षित ठेवायचे असतील तर अंकुरलेली मेथी दाणा खाणं चांगलं.
- अशाप्रकारे तयार करा अंकुरीत मेथी: प्रथम, मेथीचे दाणे स्वच्छ धुवा. नंतर पाणी घालून रात्रभर भिजत ठेवा. मेथी व्यवस्थित भिजल्यानंतर ते काढून पातळ कापडात बांधून ठेवा. मेथीला अंकुर येण्यास थोडा जास्त वेळ लागतो. मेथीला संपूर्ण अंकुर 3 दिवसांत येतात.
कसं खावं
- तुम्ही अंकुरलेली मेथी अनेक प्रकारे खाऊ शकता.
- सॅलडमध्ये घालून खाऊ शकता.
- करीमध्ये मिक्स करून देखील खाता येते.
- दह्यासोबत घेता येते.
- स्मूदीमध्ये देखील मिसळून खाऊ शकता.
- सूपमध्ये देखील घेता येते.
- अंकुरलेली मेथी आरोग्यासाठी खूप चांगली आहे. गर्भवती महिला, स्तनपान देणाऱ्या महिला आणि ऍलर्जीच्या समस्या असलेल्यांनी ते न खाणे चांगले.
