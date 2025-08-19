LEAFY GREENS GOOD FOR MONSOON: हिरव्या पालेभाज्या आरोग्यासाठी चांगल्या असतात. त्यामध्ये आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेले अनेक प्रकारचे पोषक घटक असतात. म्हणूनच तज्ञ दररोज आहारात काही प्रमाणात हिरव्या भाज्यांचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. मात्र, हिरव्या भाज्या आरोग्यासाठी चांगल्या असल्या तरी, पावसाळ्यात त्या खाल्ल्याने अतिसार आणि पोटदुखीसारख्या समस्या उद्भवू शकतात असा विचार करून बरेच लोक त्या टाळतात. या क्रमाने, पावसाळ्यात हिरव्या भाज्या खाल्ल्या जाऊ शकतात का? की नाही? त्या खाल्ल्यास काय होईल? या विषयावर तज्ञ काय म्हणतात ते जाणून घेऊया!
- पालेभाज्या खाऊ नका: पोषणतज्ञ डॉ. जानकी श्रीनाथ म्हणतात की, पावसाळ्यात पालेभाज्या खाल्ल्याने पोटदुखी आणि जुलाब यासाराख्या समस्या उद्भवतात हा एक गैरसमज आहे. या हंगामात पालेभाज्या न खाण्याचे कारण म्हणजे, 'पालेभाज्या इतर भाज्यांपेक्षा जमिनीच्या जवळ वाढतात. पावसाळ्याच्या भाज्यांमध्ये बॅक्टेरिया आणि बुरशी सहजपणे वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, माती, कीटक किंवा त्यांची अंडी हिरव्या भाज्यांवर असण्याची शक्यता असते. म्हणून, या सर्व कारणांमुळे पालेभाज्या खाल्ल्याने आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात,' असं डॉ. जानकी यांचं मत आहे. मात्र, पालेभाज्या चांगल्या असल्या तरी, काही खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
- जास्त वेळ शिजवा: डॉ. जानकी श्रीनाथ म्हणतात की, पावसाळ्यात आपल्या शरीराला आवश्यक असलेले कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि फॉलिक अॅसिड हिरव्या भाज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आसतात. म्हणूनच रोजच्या आहारात कोणत्याही प्रकारच्या हिरव्या भाज्यांचा 50 ग्रॅम समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, त्या शिजवण्यापूर्वी दोन किंवा तीन वेळा मीठ किंवा व्हिनेगर मिसळलेल्या पाण्यात स्वच्छ धुवाव्यात आणि बराच वेळ शिजवाव्यात. कारण कच्च्या हिरव्या भाज्या खाण्यापेक्षा या काळात त्या चांगल्या प्रकारे शिजवणे चांगले आहे, यामुळे त्यामध्ये असलेले सूक्ष्मजीव नष्ट होण्यास मदत होते.
- अनेक फायदे: हिरव्या भाज्यांमध्ये फायबर, लोह, जस्त आणि फॉलिक अॅसिड भरपूर प्रमाणात असल्याचं म्हटलं जाते. या सर्वांमध्ये निरोगी रक्तपुरवठा राखण्यास मदत होते असं म्हटलं जाते. पालेभाज्यांमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होण्यास मदत होते. कृषी संशोधन सेवेच्या अभ्यासानुसार, त्यामध्ये जीवनसत्त्वे अ आणि क, तसंच कॅरोटीनॉइड्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स देखील भरपूर असतात तसंच लोह, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. त्याचबरोबर कार्बोहायड्रेट्स, सोडियम आणि कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी असते. म्हणूनच आठवड्यातून किमान तीन वेळा आहारात हिरव्या भाज्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली जाते. असं केल्यानं, अनेक आरोग्य समस्या टाळता येऊ शकतात आणि शरीराला उच्च पातळीचे पोषक तत्वे देऊन अशक्तपणा टाळता येऊ शकतो असं तंज्ञांच म्हणणं आहे.
- खबरदारी घेणे आवश्यक आहे: मात्र, तज्ञ म्हणतात की, पालेभाज्या खरेदी करण्यापूर्वी काही खबरदारी घेतली पाहिजे. घाणेरड्या किंवा वाळलेले पालेभाज्या खरेदी करण्यापेक्षा ताज्या पालेभाज्या खरेदी कराव्यात. शक्य असल्यास, सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या पालेभाज्या घेणं फायदेशीर आहे. कारण त्यात कमी रासायनिक अवशेष असतात. तसंच घरी पालेभाज्या साठवताना, त्यांना ओलाव्यापासून दूर ठेवणे महत्वाचे आहे, कारण ओलावामुळे ते लवकर खराब होऊ शकतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)