सावधान! तुम्ही सुद्धा थेट गॅस फ्लेमवर पोळी शेकता का? पडू शकतं महागात - Can Roti Cause Cancer

By ETV Bharat Health Team

हैदराबाद Can Roti Cause Cancer : चपात्या भारतीय आहाराचा भाग आहेत. दक्षिणेत ते खाण्याचं प्रमाण थोडं कमी असलं तरी तेथे चपाती खाल्ली जाते. उत्तर भारतीय बहुतांश लोक चपात्या खातात. महत्वाचे म्हणजे चपात्या तयार करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे त्या तव्याऐवजी थेट गॅसच्या फ्लेमवर भाजणे. हा प्रकार बऱ्याच प्रदेशात सामान्य आहे. चपात्या थेट गॅस फ्लेमवर भाजल्यास किंवा शेकल्यास टम्म फुगते परंतु या चपातीमुळे कर्करोग होऊ शकतो. तसंच शरीराच्या विविध अंगावरही परिणाम होऊ शकतो. असं नुकत्याच केलेल्या एका संशोधनात समोर आलं आहे.

अभ्यासानुसार : 2018 मध्ये जर्नल ऑफ फूड सायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं, की चपाती किंवा कोणतंही खाद्यपदार्थ थेट गॅस फ्लेमवर शेकल्यास कर्करोगाचा धोका वाढतो. 'Formation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Food while Cooking' या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. हा अभ्यास डॉ. जे. एस. ली, जे.एच. किम, वाय. जे. ली यांनी केला होता.

डॉक्टरांचे म्हणणं आहे की, उच्च तापमानात स्वयंपाक केल्यानं ॲसिलॅमाइड, हेटरोसायक्लिक अमाइन (एचसीए) आणि पॉलीसायक्लिक ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स (पीएएच) सारखी कर्करोग निर्माण करणारी संयुगे तयार होतात. याशिवाय थेट गॅस फ्लेमवर शेकल्यास कार्सिनोजेन्स वाढतात. यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. हे टाळण्यासाठी डॉक्टरांनी काही टिप्स दिल्या आहेत त्या फॉलो केल्यास तुम्हालाही त्याचा फायदा होईल.

कर्करोगाचा धोका कसा कमी करायचा?