ETV Bharat / health-and-lifestyle

‘रेड वाईन’ खरोखरच हृदयविकाराचा झटका आणि इतर आजारांपासून संरक्षण करू शकते का? जाणून घ्या तज्ञांचे मत

अनेक संशोधन आणि तज्ञांच्या मते, रेड वाईन हृदयाच्या आरोग्यासाठी बिअर किंवा हार्ड लिकरपेक्षा चांगले आहे, सविस्तर वाचा...

RED WINE AND RESVERATROL IS RED WINE IS GOOD FOR YOUR HEART RED WINE PROTECT FROM HEART ATTACK RED WINE AND CARDIOVASCULAR HEALTH
‘रेड वाईन’ खरोखरच हृदयविकाराचा झटका आणि इतर आजारांपासून संरक्षण करू शकते का? जाणून घ्या तज्ञांचे मत (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2025 at 6:46 PM IST

2 Min Read

red wine really protect you from heart attack: रेड वाईनचे सेवन आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. ते इतर अल्कोहोलिक पेयांपेक्षा केवळ रंग आणि चवीनेच नाही तर अनेक कारणांमुळे वेगळी आहे. बिअर, स्पिरिट्स किंवा व्हाईट वाईनच्या विपरीत, रेड वाईनमध्ये अनेक निरोगी संयुगे आढळतात. म्हणजेच, त्यात अनेक संयुगांचे एक अद्वितीय मिश्रण असते जे आरोग्यासाठी, विशेषतः हृदयासाठी खूप आरोग्यदायी मानले जाते. या बातमीद्वारे आपण रेड वाईनमध्ये वेगळे काय आहे आणि ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी कसी फायदेशीर आहे हे सविस्तरपणे समजून घेऊया.

रेड वाईन गडद रंगाच्या द्राक्षांपासून (काळ्या द्राक्षांपासून) बनवले जाते. रेड वाईन तयार करण्यासाठी गडद रंगाची द्राक्षं पावरली जातात. द्राक्षाचा रस आणि साल एकत्रित करून आंबवली जाते. ज्यामुळे रेड वाईनला चव प्राप्त होते. अक्लोहोलिक किण्वन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर साल वेगळी केली जाते. रेड वाईन तयार करताना द्राक्षाची साल महत्त्वाची आहे कारण ती पॉलिफेनॉल नावाच्या नैसर्गिक वनस्पती-आधारित संयुगांनी समृद्ध असते, त्यापैकी एक म्हणजे रेझवेराट्रोल. हे पॉलीफेनॉल अँटीऑक्सिडंट्स आहेत, जे पेशींचे मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून बचाव करण्यास मदत करतात. दुसरीकडे, व्हाईट वाईन आणि इतर स्वच्छ स्पिरिट्समध्ये जवळजवळ तितके पॉलीफेनॉल नसतात कारण त्यांच्या उत्पादन पद्धतींमध्ये सहसा कातडीने किण्वन करणे समाविष्ट नसते.

हार्वर्ड हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनानुसार, रेड वाईनमधील अँटीऑक्सिडंट्स, विशेषतः रेझवेराट्रोलमुळे हृदयाचे संरक्षण होते. तसंच रेड वाईन प्यायल्याने जळजळ कमी होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर रेड वाईन मेंदू आणि शरीराचे विशिष्ट प्रकारच्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी उत्तम आहे. रेझवेराट्रोल रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारण्यास आणि खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) चे ऑक्सिडेशन कमी करण्यासाठी रेड वाईन उत्तम आहे, यामुळे धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होण्यास प्रतिबंध करण्यास मदत होते, जे हृदयरोगाचे एक प्रमुख कारण आहे. मात्र, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की अल्कोहोलचे सेवन संभाव्यतः हानिकारक आहे आणि रेड वाईन हृदयाच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित पर्याय मानला जाऊ नये.

अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, रेड वाईनमधील रेझवेराट्रोलचे हृदयाच्या आरोग्यासाठी संभाव्य फायदे आहेत. दररोज मद्यपानातून मिळणाऱ्या प्रमाणात प्रभावी नसतील. अमेरिकन हार्ट असोसिएशन मते, रेड वाईनमध्ये आढळणारे रेझवेराट्रोलसारखे पॉलीफेनॉल संयुगे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असू शकतात, परंतु आपण अल्कोहोलच्या सेवनाचे इतर आरोग्य धोके देखील लक्षात घेतले पाहिजेत. जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने उच्च रक्तदाबापासून ते हृदयाच्या स्नायूंना नुकसान आणि स्ट्रोकपर्यंत गंभीर समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे कमी प्रमाणात मद्यपान देखील यात भूमिका बजावते.

रेड वाईनमध्ये टॅनिन नावाचे संयुगे देखील असतात, जे द्राक्षांच्या साली आणि बियाण्यांपासून तयार केली जातात. हे दोन्ही घटक वाइनच्या चवीत लक्षणीय योगदान देतात. तसंच त्यात अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म देखील आहेत जे जळजळ कमी करण्यास मदत करू शकतात. हृदयाच्या आरोग्याव्यतिरिक्त, काही अभ्यास असे सूचित करतात की कमी प्रमाणात रेड वाईन पिण्याचे इतर फायदे असू शकतात, जसे की विशिष्ट कर्करोगाचा धोका कमी करणे, रक्तातील साखर कमी करणे आणि सर्दी टाळण्यास मदत करणे.

तुम्ही हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की रेड वाईन हे चमत्कारिक पेय किंवा अमृत नाही. सर्व प्रकारच्या अल्कोहोलमध्ये व्यसन, यकृताचे नुकसान, कर्करोगाचा धोका आणि इतर अनेक रोगांचा धोका वाढवतात. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिओलॉजी यावर भर देते की कोणीही केवळ आरोग्याच्या कारणास्तव मद्यपान करू नये. जर तुम्ही मद्यपान करत असाल तर ते मर्यादित करणे आणि निरोगी जीवनशैलीचे पालन करणे महत्वाचे आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

RED WINE AND RESVERATROLIS RED WINE IS GOOD FOR YOUR HEARTRED WINE PROTECT FROM HEART ATTACKRED WINE AND CARDIOVASCULAR HEALTHRED WINE PROTECT FROM HEART ATTACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.