Benefits Of Lady Finger: भेंडी हा बहुतेक लोकांच्या आवडत्या पदार्थांपैकी एक आहे. हिरव्या भाज्यांमध्ये स्वतःचे स्थान असलेल्या भेंडीला लेडी फिंगर असंही म्हणतात. भेंडी ही अशा भाज्यांपैकी एक आहे, जी काही लोकांना खूप आवडते तर काही लोकांना ती अजिबात आवडत नाही. बरेच लोक ही भाजी खूप आवडीने खातात. ते त्यांच्या आवडीनुसार, करी, सूप, फ्राय, चटणी अशा कोणत्याही प्रकारे भेंडीला त्यांच्या आहाराचा भाग बनवतात. ही एक अशी भाजी आहे ज्यामध्ये अनेक पौष्टिक फायदे आहेत. ती जीवनसत्त्वे अ, ब, क, ई, के, कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फायबर आणि झिंक यांचा उत्कृष्ट स्रोत आहे. त्यात क्वेरसेटिन आणि फ्लेव्होनॉइड्स सारखे अँटीऑक्सिडंट्स देखील असतात. भेंडी शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताणाशी लढण्यास मदत करते आणि पचन सुधारते. दृष्टी वाढवण्यासाठी आणि डोळ्यांच्या विविध आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी देखील भेंडी फायदेशीर आहे. भेंडी रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी देखील चांगली मानली जाते. चला तर जाणून घेऊया भेंडी खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे.
- हृदयाचे आरोग्य: भेंडी ही फायबरने समृद्ध असलेली भाजी आहे. तज्ञांच्या मते, भेंडीच्या नियमित सेवनाने हृदयाचे आरोग्य सुधारते. क्लीव्हलँड क्लिनिकचे म्हणणं आहे की, त्यात असलेले फायबर खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करते. तसंच भेंडीमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स हृदयरोग आणि कर्करोगासारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी करतात असंही नोंदवलं गेलं आहे.
- वजन नियंत्रण: तज्ञांचे म्हणणं आहे की, भेंडीमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त आणि कॅलरीज कमी असतात, ज्यामुळे बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते. ते असंही म्हणतात की, ते जास्त खाण्याची इच्छा नियंत्रित करते, ज्यामुळे वजन कमी होऊ शकतो. तज्ञाचं असंही म्हणणं आहे की, भेंडीमध्ये असलेले फायबर बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते आणि आतड्यांचे आरोग्य वाढवून पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
- कॅफिनचा पर्याय म्हणून: तुम्हाला माहिती आहे का की भेंडीच्या बिया भाजून कॉफीचा पर्याय म्हणून वापरता येतात? तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ही परंपरा कॉफीच्या कमतरतेच्या काळात सुरू झाली, विशेषतः युद्धकाळात. त्यात कॅफिन असल्यामुळे, भाजलेल्या भेंडीच्या बिया कॉफीसारख्या लागतात. ज्यांना कॅफिनचे सेवन कमी करायचे आहे त्यांच्यासाठी भेंडीच्या बिया हा एक पर्याय ठरू शकते.
- यकृताचे आरोग्य: भेंडीमधील अँटीऑक्सिडंट्स विषारी पदार्थ आणि मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून यकृताचं बचाव करतात. यकृताचे कार्य सुधारण्यासाठी भेंडी देखील फायदेशीर आहे. एनसीबीआयच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, भेंडी यकृतामध्ये जमा झालेल्या विषारी पदार्थांना डिटॉक्सिफाय करते.
- साखर नियंत्रण: आजकाल सर्व वयोगटातील लोकांना मधुमेहाचा त्रास होत आहे. मात्र, तज्ञाचे म्हणणे आहे की, भेंडी मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी चांगली आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, भेंडीमध्ये असलेले इथेनॉलिक घटक आणि म्यूसिलेज रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यात मदत करतात.
- निरोगी हाडे: तज्ञाचं म्हणणं आहे की, भेंडीमध्ये व्हिटॅमिन सी, के, मॅग्नेशियम आणि फोलेट सारख्या महत्त्वाच्या पोषक तत्वांचा समावेश आहे. त्यातील व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि व्हिटॅमिन के हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत करते. तसंच त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि पॉलीफेनॉल जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह तणावाशी लढण्यास मदत करतात.
- शरीर हायड्रेटेड ठेवते: उन्हाळ्याच्या महिन्यात, उष्णता आणि आर्द्रतेमुळे शरीर घामाद्वारे भरपूर पाणी गमावते. मात्र, तज्ञांचे म्हणणे आहे की, भेंडीमध्ये जास्त पाण्याचे प्रमाण शरीराला हायड्रेट ठेवते आणि त्यातील मॅग्नेशियमसारखे पोषक घटक घामाद्वारे गमावलेले इलेक्ट्रोलाइट पातळी पुन्हा भरून काढतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)