benefits of green coffee: आपल्यापैकी सर्वांनाच ग्रीन टी बद्दल माहिती आहे. अनेक लोक ग्रीन टीने दिवसांची सुरुवात करतात. मात्र, आता ग्रीन टी ऐवजी ग्रीन कॉफीचा ट्रेंड वाढलाय. फिटनेस प्रेमी ग्रीन टी पेक्षा ग्रीन कॉफीला प्राधान्य देताना दिसत आहेत. अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेल्या ग्रीन कॉफीचे अनेक फायदे आहेत. ग्रीन कॉफीला सामान्यत: ग्रीन कॉफी बीन्स म्हणून ओळखलं जातं. खरंतर या कॉफीच्या बिया भाजलेल्या नसतात त्या हिरव्या असतात. या बियांमध्ये सामान्य कॉफीपेक्षा जास्त पोषक घटक आढळतात. कारण जेव्हा कॉफीच्या बिया भाजल्या जातात, तेव्हा त्यांचे पौष्टीक मूल्य कमी होते. ग्रीन कॉफीच्या बिया भाजल्या नसल्यामुळे त्यांचे पौष्टीक मूल्य टिकून राहाते. अलिकडे ग्रीन कॉफीची सुपरफूड म्हणून लोकप्रियता वाढली आहे. लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी ग्रीन कॉफी उत्तम आहे. तसंच यामध्ये क्लोरोजेनिक अॅसिडचे प्रमाणही नेहमीच्या कॉफीच्या तुलनेत जास्त असते.
तज्ञांच्या मते, समान्यत: काफी एका विशिष्ट तापमानावर भाजली जाते. परंतु ग्रीन कॉफीसाठी कॉफीच्या बिया भाजल्या जात नाहीत. यामुळे यात क्लोरोजेनिक अॅसिड मोठ्या प्रमाणात आढळते. जे शरीरावरील अतिरिक्त चरबी विरघळवण्यासाठी फायदेशीर आहे. तसंच यातील अँटीऑक्सिडंट्स वद्धत्वाची लक्षणं कमी करतात आणि अल्झायमर रोखतात. यामुळे त्या भाजल्याशिवाय घेणे चांगलं. ग्रीन कॉफी पिण्यापूर्वी ते रात्रभर भिजत ठेवण्याचा सल्ला तज्ञांनी देतात. कॉफी पिण्यापूर्वी ती एक चतुर्थांश तास उकळावी आणि नंतर प्यावी. ग्रीन कॉफी पिण्याचे आगोग्यदायी फायदे असले तरी, डॉक्टरांच्या शिफारसीनुसार दिवसातून एक किंवा दोन कप कॉफी पिणं चांगलं.
- वजन नियंत्रण: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ग्रीन कॉफी बीन्स वजन कमी करण्यास मदत करते. त्यात असलेले क्लोरोजेनिक अॅसिड अतिरिक्त चरबी जाळण्यास मदत करते. ग्रीन कॉफीच्या नियमित सेवनाने चयापचय गतिमान होते, त्यामुळे वजन कमी होण्यास आणि निरोगी वजन राखण्यास मदत होते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार , ग्रीन कॉफी बीन्सचा अर्क, ऊर्जा-प्रतिबंधित आहारासह एकत्रित केल्यावर, चरबी जमा होण्यास आणि लिपिड चयापचयवर परिणाम करतो, ज्यामुळे लठ्ठ लोकांमध्ये वजन नियंत्रणासाठी ते एक किफायतशीर पद्धत ठरते.
- मधुमेहासाठी एक उत्तम पेय: जर तुम्ही दिवसातून एकदा ग्रीन कॉफी प्यायली तरी त्यातील क्लोरोजेनिक अॅसिड रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करू शकते. असं म्हटलं जात की, ग्रीन कॉफी चयापचय आणि इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते. ग्रीन कॉफी दररोज प्यायल्यास टाइप २ मधुमेहाची तीव्रता कमी होते असं अनेक अभ्यासामध्ये आढळून आलं आहे. निरोगी आहार, नियमित व्यायाम आणि ग्रीन कॉफीसारखे निरोगी पेये सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी मोठ्या प्रमाणात संतुलित होऊ शकते.
- रक्तदाब नियंत्रित: ग्रीन कॉफीमधील क्लोरोजेनिक अॅसिड हे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स आहे. ते रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्यास आणि रक्तवाहिन्यांवरील दबाव कमी करण्यास मदत करते. याव्यतिरिक्त, अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं की, ग्रीन कॉफी कॉर्टिसोल सारख्या तणाव संप्रेरकांची पातळी कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, ग्रीन कॉफीमधील क्लोरोजेनिक अॅसिड आरोग्य फायद्यांसाठी महत्त्वाचे आहे, कारण ते शरीरातील जळजळ कमी करण्यास आणि रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते.
- मेंदूचे कार्य सुधारते: ग्रीन कॉफीमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर फायदेशीर संयुगे मेंदूचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात. यामुळे न्यूरोडीजनरेटिव्ह आजारांचा धोका कमी होतो.
- कर्करोग: ग्रीन कॉफी बीन्समध्ये आवश्यक पोषक तत्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळतात. तसंच ग्रीन कॉफी शरीरातील मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानाशी लढण्यास मदत करते. त्यात असलेल्या क्लोरोजेनिक ऍसिडमध्ये शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म आहेत. हे गुणधर्म कर्करोग रोखण्यास किंवा कर्करोगाच्या पेशींची वाढ कमी करण्यास मदत करतात.
- ते पिण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सकाळी रिकाम्या पोटी ग्रीन कॉफी पिल्याने छातीत जळजळ किंवा आम्लपित्तासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, नाश्त्यानंतर ग्रीन कॉफी पिणे चांगले. ते केवळ पचनास मदत करत नाही तर दैनंदिन कामांसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा देखील प्रदान करते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)