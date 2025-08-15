ETV Bharat / health-and-lifestyle

कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी किवी आहे उत्तम - HEALTH BENEFITS OF KIWI

NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2019 च्या अभ्यासानुसार, किवी उच्च व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंटच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या लक्षणांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकते.

कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी किवी आहे उत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 15, 2025 at 2:53 PM IST

health benefits of Kiwi: किवी फळाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेले व्हिटॅमिन सी, कोलेजन निर्मितीला चालना देऊन त्वचेच्या आरोग्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसंच किवी त्वचेची घट्टपणा आणि लवचिकता टिकवून ठेवण्यास मदत करते. परिणामी तरुणपणा टिकवून राहण्यास मदत होते. किवी फळात 80 % पाण्याचे प्रमाण असते, जे त्वचेला नैसर्गिक हायड्रेशन फायदे प्रदान करते. पाण्याने समृद्ध असलेल्या किवी फळाचे सेवन केल्याने त्वचा मऊ आणि कोमल राहण्यास मदत होते. तसंच किवी व्हिटॅमीन सी, ई, मिनरल आणि पोटॅशियमने समृद्ध असल्यामुळे त्याला सूपरफूड देखील म्हटलं जातं.

  • पौष्टिक: 100 ग्रॅम किवी फळामध्ये 0.5 ग्रॅम चरबी, 3 मिलीग्राम सोडियम, 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स, 9 ग्रॅम साखर, 3 ग्रॅम फायबर आणि 1.1 ग्रॅम प्रथिने असतात. हे फळ ऊतींच्या वाढीसाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी व्हिटॅमिन सीची महत्त्वपूर्ण मात्रा प्रदान करते. तसंच, फळामध्ये व्हिटॅमिन के पुरेशा प्रमाणात आढळते. यामुळे रक्त गोठणे, चयापचय आणि रक्तातील कॅल्शियम पातळी नियंत्रित करण्यास मदत होते. तसंच ते लाल रक्तपेशींच्या निर्मिती आणि रोगप्रतिकारक कार्यास समर्थन देते.
  • कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत: दररोज 2-3 किवी फळे खाल्ल्याने रक्त गोठण्यास प्रतिबंध होतो. यामुळे कोलेस्टेरॉलच्या पातळीवर परिणाम न होता रक्तदाब नियंत्रित होतो.
  • फुफ्फुसांच्या कार्यास समर्थन: NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2019 च्या अभ्यासानुसार, किवी फळामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंटचे प्रमाण जास्त असल्याने ते दम्याच्या लक्षणांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकते. किवी फळाचे नियमित सेवन फुफ्फुसांचे कार्य सुधारण्यासाठी फायदेशीर असल्याचे अभ्यासात दिसून आले आहे.
  • पचनास मदत करते: फळांमधील फायबर आणि अ‍ॅक्टिनिडाइन पचनास मदत करतात. त्यातील फायबर रेचक म्हणून देखील कार्य करते. फळांच्या बियांमध्ये अघुलनशील फायबर आणि विरघळणारे फायबर दोन्ही असतात, जे पचन आरोग्यास समर्थन देतात. तसंच किवी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम असलेल्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे.
  • रक्तदाब नियंत्रित: एमडीपीआयने केलेल्या क्लिनिकल अभ्यासानुसार, आठ आठवडे दररोज एका किवी फळाचे सेवन केल्याने डायस्टोलिक आणि सिस्टोलिक रक्तदाब कमी होतो. यातील अँटिऑक्सिडंट ल्युटीन आणि व्हिटॅमिन सी रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी सर्वोत्तम असल्याचं म्हटलं जातं.
  • वजन कमी करणे: किवी फळामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त, कॅलरीज आणि फायबरचे प्रमाण कमी असल्याने वजन व्यवस्थापनात मदत होते. फळाचा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतो. तसंच याच्या सेवनामुळे जास्त काळ पोट भललेलं राहतं शिवाय जास्त खाण्याची लालसा देखील कमी होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

