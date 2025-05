ETV Bharat / health-and-lifestyle

वृद्धापकाळात स्मरणशक्ती आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारू शकते; फक्त दररोज ‘हे’ करा - WAYS TO KEEP YOUR MIND SHARP AT 60

मेंदूचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी हे करा ( File Photo )

By ETV Bharat Health Team Published : May 1, 2025 at 12:30 PM IST 3 Min Read