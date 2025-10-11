ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! २ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देताय?; त्याऐवजी 'हे' घरगुती उपाय वापरून पहा

मुलांच्या किरकोळ आजारांसाठी काही घरगुती घटक फायदेशीर ठरू शकतात. कफ सिरपबाबत केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

सावधान! २ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देताय?; त्याऐवजी 'हे' घरगुती उपाय वापरून पहा
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 11, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
HOME REMEDY FOR COLD AND COUGH: पावसाळा किंवा हिवाळा आला की, घरातील मुलांना सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होतो. त्यांना रात्रीच्या वेळी तीव्र खोकला आणि जेवताना घसा खवखवण्याचा त्रास होतो. ही परिस्थिती पालकांची चिंता लक्षणीयरीत्या वाढवते. बरेच पालक अनेकदा डॉक्टरांचा सल्ला न घेता त्यांच्या मुलांना मेडिकल स्टोअरमधून सिरप देतात. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ही पद्धत मुलांसाठी नेहमीच सुरक्षित नसते. अशा पालकांनी सर्दी आणि खोकल्यासाठी घरगुती उपाय तयार करणे आणि इतर औषधी वापरण्यापूर्वी ते मुलांना देणे चांगले होईल.

सावधान! २ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देताय?; त्याऐवजी 'हे' घरगुती उपाय वापरून पहा (Getty images)

सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी हे घरगुती उपाय करा: सर्दी आणि खोकल्यावरील घरगुती उपचारांमुळे पूर्वीच्या काळापासून मुलांना आराम मिळाला आहे. काही घरगुती घटक किरकोळ आजारांसाठी फादेशीर ठरू शकतात. अलीकडेच मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरप घेतल्याने १४ मुलांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर, कफ सिरपबाबत केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. केंद्राने दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप देताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. तसंच कफ सिरप अजिबात देऊ नये असा सल्ला देण्यात आलाय. खरं तर, चाचण्यांमध्ये स्पष्ट झाली की सिरपमध्ये ४८.६ टक्के डायथेनॉल, जे एक धोकादायक रसायन आहे, ज्यामुळे या औषधाच्या विक्रीवर राज्यव्यापी बंदी घालण्यात आली आहे.

सावधान! २ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देताय?; त्याऐवजी 'हे' घरगुती उपाय वापरून पहा (Getty images)

मधाचा वापर: मध हे एक नैसर्गिक बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा घटक आहे. सर्दी झाल्यास मध घेतल्यास घशाला आराम मिळते तसंच यामुळे खोकल्यापासून आराम देखील मिळतो.

आलं आणि तुळशी: तुळशीच्या पानांचा रस आणि आल्याचा रस थोड्या मधात मिसळून घेतल्यास मुलाच्या घशातील खवखव कमी होऊ शकते.

स्टीम सोल्यूशन: गरम पाण्याची वाफ श्वासाने घेतल्याने श्वसनमार्ग साफ होईल आणि नाक बंद होण्यापासून आराम मिळेल.

हळद आणि दुध: मुलांना रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी रात्री कोमट दुधात चिमूटभर हळद घालून हळदीचे दूध टॉनिक देता येते.

सलाईन ड्रॉप्स: जर मुलांचे नाक बंद असेल तर सलाईन ड्रॉप्स त्यांना सहज श्वास घेण्यास मदत करतात.

कोमट पाणी किंवा सूप: कोमट पाणी किंवा सूप सारखे गरम पेय केवळ खोकल्यापासून आराम देत नाहीत तर मुलाला आराम देखील देतात.

खबरदारी: एक वर्षाखालील मुलांना मध देऊ नये. तसंच वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय कोणतेही औषध किंवा हर्बल सप्लिमेंट देऊ नका. जर मुलाचा खोकला कायम राहिला किंवा त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. खोकला किंवा सर्दी असलेल्या मुलासाठी ओव्हर-द-काउंटर सिरपऐवजी घरगुती उपचार हा बचावाचा पहिला मार्ग असू शकतो. तथापि, जर समस्या कायम राहिली तर वैद्यकीय सल्ला घेणे सर्वात सुरक्षित आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

