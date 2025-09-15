ETV Bharat / health-and-lifestyle
IRCTC कडून जबरदस्त ऑफर, फक्त १८ हजारांमध्ये अयोध्या, शिमला आणि राजस्थानची सैर
irctcs Torism: आयआरसीटीसीने एक उत्तम ऑफर जाहीर केली आहे. ते फक्त १८,००० रुपयांमध्ये अयोध्या, शिमला आणि राजस्थानची सहल देत आहे. येथे जाणून घ्या...
Published : September 15, 2025 at 3:41 PM IST
irctcs Torism: इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने प्रवाशांसाठी एक उत्तम टूर पॅकेज जाहीर केलं आहे. ते फक्त १८ हजार रुपयांमध्ये अयोध्या, शिमला, राजस्थान सारख्या प्रसिद्ध ठिकाणांना भेट देण्याची संधी देत आहे. या पॅकेजमध्ये स्थानिक पर्यटनासाठी रेल्वे प्रवास आणि कॅब सुविधा देखील समाविष्ट आहे. या पॅकेजेसची संपूर्ण माहिती तुम्हाला IRCTC वेबसाइटद्वारे मिळू शकते. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या पॅकेजसाठी ऑनलाइन तिकिटे सहजपणे बुक करू शकता. चला या टूर पॅकेजची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया..
श्री राम दर्शन पॅकेज
- कोलकाता येथून सुरू होणारं हे पॅकेज ५ रात्र आणि ६ दिवसांसाठी आहे.
- या पॅकेजमध्ये तुम्ही अयोध्या आणि वाराणसीला भेट देऊ शकता.
- पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी कॅब सुविधा देखील उपलब्ध आहेत.
- आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर कन्फर्म ट्रेन तिकिटासह राम मंदिर दर्शन नावाचे पॅकेज उपलब्ध आहे.
- तुम्ही रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून तिकिटे बुक करू शकता.
शुल्क
- दोन व्यक्तींच्या टूर पॅकेजसाठी प्रति व्यक्ती शुल्क: १६,१५० रुपये
- तीन व्यक्तींच्या टूर पॅकेजसाठी प्रति व्यक्ती शुल्क: १५,७५० रुपये
- मुलांसाठी: ५,२५० रुपये
शिमला - कुफरी पॅकेज
- या पॅकेजमध्ये तुम्हाला पर्वतांची सुंदर दृश्य पाहायला मिळतील.
- चंडीगढपासून सुरू होणारा हा प्रवास ३ रात्र आणि ४ दिवसांचा असेल.
- शिमला, हाटू माता मंदिर आणि नारकंडा येथे भेट दिली जाईल.
- पॅकेजचे नाव शिमला हाटू मंदिर नारकंडा पूर्व सह चंडीगढ आहे.
- हे पॅकेज ६ सप्टेंबरपासून सुरू झाले आहेत. रेल्वेच्या वेबसाइटवरून तिकिटे सहज बुक करता येतात.
शुल्क
- दोन व्यक्तींच्या टूर पॅकेजसाठी प्रति व्यक्ती शुल्क: १६,३६० रुपये
- तीन व्यक्तींच्या टूर पॅकेजसाठी प्रति व्यक्ती शुल्क: १५,१६० रुपये
- मुलांसाठी: १२,७७० रुपये
राजस्थान पॅकेजे
- जर तुम्हाला राजस्थानातील ऐतिहासिक शहरं आणि सुंदर दऱ्यांचा आनंद घ्यायचा असेल तर हे पॅकेज तुमच्यासाठी योग्य आहे.
- जयपूर पासून सुरू होणारे हे पॅकेज ४ रात्र आणि ५ दिवसांसाठी आहे.
- पॅकेजमध्ये कॅब सुविधा देखील समाविष्ट आहे.
- तुम्ही जयपूर, अजमेर, पुष्कर आणि उदयपूरला भेट देऊ शकता.
- हा पॅकेज ६ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. तुम्ही याकरिता रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून तिकिटे बूक करू शकता.
शुल्क
- दोन व्यक्तींच्या टूर पॅकेजसाठी प्रति व्यक्ती शुल्क: १२,८४० रुपये
- तीन व्यक्तींच्या टूर पॅकेजसाठी प्रति व्यक्ती शुल्क: ११,९१० रुपये
- मुलांसाठी: १०,५३० रुपये
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, या पॅकेजेसचे बुकिंग १५ सप्टेंबर पर्यंत करता येतील. हे पॅकेज बूक करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून तिकिटे सहजपणे बुक करता येऊ शकतात. धार्मिक यात्रा असो, पर्वतांची सहल असो किंवा ऐतिहासिक स्थळांची सहल असो, आयआरसीटीसी बजेट-फ्रेंडली टूर पॅकेजेसद्वारे बंपर ऑफर देत आहे. म्हणून उशीर करू नका, आत्ताच तिकिटे बुक करा, तुमचे सामान पॅक करा आणि प्रवासासाठी सज्ज व्हा.