प्रसिद्ध बॉलीबूड गायक जुबिन गर्ग यांचं निधन; स्कूबा डायव्हिंगचे बळी
प्रसिद्ध बॉलीवूड गायक जुबिन गर्ग यांचं सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना निधन झालं. जाणून घ्या स्कूबा डायव्हिंग म्हणजे काय...
Published : September 19, 2025 at 7:43 PM IST
assamese singer zubeen garg: प्रसिद्ध बॉलीवूड गायक जुबिन गर्ग यांचं सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना अपघातात निधन झालं. ते 52 वर्षाचे होते. नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी ते सिंगापूरमध्ये होते. या फेस्टिव्हलच्या एका प्रतिनीधीनं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, स्कूबा डायव्हिंग करताना त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. अपघातानंतर त्यांना समुद्रातून वाचवण्यात आलं होतं परंतु रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर त्यांना मृत घोषित केलं.
पाण्याखालील जग एक्सप्लोर करण्याचा स्कूबा डायव्हिंग हा एक अविश्वसनीय मार्ग आहे, परंतु त्यासाठी शिस्त आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करणं देखील आवश्यक आहे. अनुभवी डायव्हर्सनी देखील हे कधीही विसरू नये की पाण्याखालील एक छोटीशी चूक गंभीर परिणाम कारक ठरू शकते. सुरक्षित आणि आनंददायी डायव्हिंग सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक डायव्हर्सने, विशेषतः नवशिक्यांनी, पाळले पाहिजेत अशा आवश्यक नियमांबद्दल जाणून घेऊया.
- डायव्हिंग करण्यापूर्वी प्रमाणपत्र घ्या: मान्यताप्राप्त एजन्सीकडून (जसे की PADI किंवा SSI) प्रशिक्षण घेणे हे प्रत्येक स्कूबा डायव्हरसाठी आवश्यक आहे. यामुळे उपकरणे हाताळण्याचे, आपत्कालीन परिस्थिती काय करावं आणि सुरक्षित डायव्हिंग सवयी समजून घेण्याचे ज्ञान मिळते. प्रशिक्षणाशिवाय स्कूबा डायव्हिंग करणे असुरक्षित असल्याचं म्हटलं जातं.
- नेहमी मित्रासोबत डुबकी मारणे: स्कूबा डायव्हिंगच्या सुवर्ण नियमांपैकी एक म्हणजे बडी सिस्टीम पाळणे. तुमचा अनुभव कितीही दांडगा असो, कधीही एकटे डायव्हिंग करू नये. नेहमी मित्रासोबत स्कूबा डायव्हिंग करा कारण यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळू शकते आणि डायव्हिंग अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी होऊ शकते.
- जाण्यापूर्वी नियोजन करा: पाण्याखाली जाण्यापूर्वी, जास्तीत जास्त खोली, एकूण डायव्हिंग वेळ, प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे ठिकाण आणि आपत्कालीन कृती यांचा समावेश असलेली एक स्पष्ट योजना तयार करा. कारण डायव्हिंग दरम्यान अनियोजित बदल केल्याने गोंधळ आणि धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून नेहमी जाण्यापूर्वी नियोजन करणं गरजेचं आहे.
- कधीही श्वास रोखून ठेवू नका: सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे नेहमी सामान्यपणे श्वास घ्या. पाण्याखाली श्वास रोखून ठेवल्याने दाब बदलल्यामुळे फुफ्फुसांना गंभीर दुखापत होऊ शकते. सतत श्वास घेतल्याने तुम्हाला शांत राहण्यास आणि हवा वाचवण्यास मदत होते.
- हळूहळू आणि सुरक्षितपणे वर या: सामान्यतः "द बेंड्स" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डीकंप्रेशन सिकनेस टाळण्यासाठी डायव्हर्सनी हळूहळू वर चढावे. तीन मिनिटांसाठी सुमारे ५ मीटर अंतरावर सुरक्षितपणे थांबण्याची शिफारस केली जाते. प्रति मिनिट १८ मीटरपेक्षा जास्त हळू वर चढल्याने शरीराला शोषलेले वायू सुरक्षितपणे सोडण्यासाठी वेळ मिळतो.
- हवा आणि उपकरणांचे निरीक्षण करा: हवा पुरवठा, गेज आणि गियर नियमितपणे तपासल्याने अपघात टाळता येऊ शकतो. खोली नियंत्रित करण्यासाठी योग्यरित्या कार्यरत असलेले ब्वायन्सी कंट्रोल डिव्हाइस (BCD) आवश्यक आहे. डायव्हिंग करण्यापूर्वी नेहमीच उपकरणे व्यवस्थित बसत आहेत आणि चांगल्या स्थितीत आहेत याची खात्री करा.
- मर्यादा आणि महासागराचा आदर करा: प्रशिक्षण पातळी आणि खोलीच्या मर्यादेत रहा. प्रशिक्षणाशिवाय खोल किंवा तांत्रिक डायव्हिंगचा प्रयत्न करणे धोकादायक आहे. तसंच समुद्राच्या सान्निध्यात सागरी जीव किंवा कोरलला स्पर्श करणे टाळा, यामुळे डायव्हर्सची सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संरक्षण दोन्ही सुनिश्चित होते.
- आरोग्य आणि तयारी ही महत्त्वाची: डायव्हिंग करण्यापूर्वी डायव्हर्सनी निरोगी असले पाहिजे. सर्दी किंवा ताप असल्यास मद्यपान, धूम्रपान किंवा डायव्हिंग टाळा. हायड्रेटेड राहणे, हलका व्यायाम करणे आणि डायव्ह लीडरच्या सूचनांचे पालन करणे डायव्हिंग अधिक सुरक्षित बनवू शकते.