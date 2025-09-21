ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! तुम्ही बनावट तांदळाचा भात खात तर नाही ना? जाणून घ्या कशी ओळखावी भेसळ
September 21, 2025
Easy Ways to find fake rice: आजकाल, बाजारात मिळणारे बहुतेक पदार्थ भेसळयुक्त असतात आणि अनेक पदार्थांमध्ये रसायनं देखील असतात. दूध, तूप, मावा, डाळ, चीज, पीठ आणि इतर वस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ केली जात आहे. भेसळयुक्त पदार्थांचं सेवन केल्यानं आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आपल्यापैकी बहुतांश जण नियमित न चूकता तांदूळ खातात. भातामध्ये विविध प्रकारचे पोषक घटक असतात. परंतु, अनेकदा बाजारात बनावट तांदूळ देखील विकले जातात. बाजारात विकला जाणारा भेसळयुक्त तांदूळ हूबेहूब खऱ्या तांदळासारखाचं दिसतो. यामुळे पोटाच्या समस्या, ऍलर्जी आणि गंभीर जुनाट आजारांसह अनेक आरोग्य धोके निर्माण होऊ शकतात.
नकली तांदूळ कसे ओळखायचे?
सोशल मीडियावर अनेकदा प्लास्टिक तांदूळ बाजारात उपलब्ध असल्याचे वृत्त आपण ऐकलं असेलच, परंतु भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट केले आहे की प्लास्टिक तांदूळ बाजारात उपलब्ध नाही. FSSAI ने याला खोटे आणि चुकीची माहिती असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, PUBMED नुसार, कच्च्या किंवा शिजवलेल्या तांदळामध्ये पॉलिस्टीरिन (एक प्रकारचे रसायन) असू शकते. पॉलिस्टीरिन असलेले आणि पॉलिस्टीरिन नसलेले तांदूळ यात फरक कसा करायचा ते जाणून घेऊया.
बाजारात विकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक तांदळाची अफवाची अनेक वेळा तपासली गेली आहे आणि ते एक मिथक असल्याचे सिद्ध झाले आहे मात्र, काही प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये तांदळात प्लास्टिकसारख्या पदार्थांची उपस्थिती देखील उघड झाली आहे. शिवाय, तांदळामध्ये युरियासारखी विविध रसायने देखील असू शकतात. म्हणून, चाचणीची ही पद्धत सकारात्मक परिणाम देऊ शकते.
- पाण्याने चाचणी: एक ग्लास किंवा खोल भांड्यात पाणी घ्या. नंतर त्यात तांदूळ घाला. जर तांदूळ तरंगत असेल तर तो भेसळयुक्त किंवा खराब तांदूळ असू शकतो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की तांदूळ पूर्णपणे बनावट आहे.
- फायर टेस्ट वापरून पहा:चमच्याने किंवा स्टीलच्या प्लेटवर तांदूळ घ्या आणि जाळा. जर त्याचा वास येत असेल किंवा काळा झाला असेल तर तो भेसळयुक्त असू शकतो. खरा तांदूळ जाळल्यानंतर सोनेरी तपकिरी होतो आणि सुरुवातीला चांगला वास येतो, परंतु नंतर त्याला जळण्याचा वास येतो.
- तो उकळून त्याची पोत तपासा: तुम्ही तांदूळ उकळून तपासू शकता. जर तो खूप चिकट आणि रबरी असेल तर तो भेसळयुक्त असू शकतो. मात्र, हे तांदळात जास्त स्टार्च असल्यामुळे असू शकते, जे काही तांदळाच्या जातींमध्ये आढळते.
- टिप: प्लास्टिक तांदूळ बाजारात येत आहे हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, परंतु पॉलिस्टीरिन व्यतिरिक्त, त्यात काही रसायने देखील मिसळली जाऊ शकतात, जी आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात, म्हणून नेहमीच चांगल्या दर्जाच्या विश्वसनीय ठिकाणाहून तांदूळ खरेदी करावा.