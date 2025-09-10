ETV Bharat / health-and-lifestyle

Explainer: मधुमेहावर इलाज झालाय गोड; मेळघाटातील बालक आणि युवकांना होतोय लाभ

मधुमेह हा अतिशय गंभीर आजार आहे. परंतु दुर्गम भागात अजुनही या आजाराबद्दल जनजागृती नसल्यामुळे लहान मुलांना जीव गमवावा लागतो. वाचा सविस्तर..,

मधुमेहावर इलाज झालाय गोड; मेळघाटातील बालक आणि युवकांना होतोय लाभ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 8:43 PM IST

5 Min Read
अमरावती Melghat kids facing Prediabetes: मधुमेह हा अतिशय त्रासदायक आजार आहे. हा एकप्रकारचा सायंलेंट किलर आजार असून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत कुणालाच सोडत नाही. शहरी भागात, डॉक्टर आणि आधूनिक सोईसुविधांमुळे हा आजार काही प्रमाणात नियंत्रित केला जाऊ शकला असला तरी दुर्गम भागात जनजागृती अभावी मधुमेह हा नेमका काय? हे अनेक पालकांना माहिती नाही. यामुळे अनेक मुलांना मधुमेहाच्या टाइप वनमुळे जीव देखील गमवावं लागतो. अशीच एक घटना मेळघाट येथे नुकतीच घडली.

मधुमेहावर इलाज झालाय गोड; मेळघाटातील बालक आणि युवकांना होतोय लाभ (ETV Bharat)

मेळघाट सारख्या दुर्गम जंगल भागात राहणाऱ्या कुटुंबाच्या घरात अशा मधुमेहग्रस्त बालकांना नेमकं काय होतंय हेच पालकांना कळत नाही. ते बाळ रडतं, तडपतं अनेकदा दगावतं. मात्र, जागृती अभावी हा आजार कोणालाही कळत नाही आणि कसाबसा आजार कळला तरी उपचाराच्या अज्ञानामुळं मुलं दगावली जातात. या अशा गंभीर समस्येवर मात करता यावी यासाठी अमरावती जिल्हा डायबिटीस असोसिएशनचा पुढाकार अतिशय महत्वाचा ठरतोय. इंजेक्शन, इन्सुलिन अगदी मोफत उपलब्ध होऊ लागल्यानं मधुमेहग्रस्त बालकांसह त्यांच्या पालकांचं आयुष्य गोड होतांना दिसतंय. मेळघाटातील आदिवासी आणि जिल्हाभरातील गरीब कुटुंबातल्या बालकांमध्ये शिरलेला मधुमेह यावर मात करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांसंदर्भात "ईटीव्ही भारत" चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

मधुमेहावर इलाज झालाय गोड; मेळघाटातील बालक आणि युवकांना होतोय लाभ (Getty Images)
  • बाळाला मधुमेह झाल्याचं कळताच बसला धक्का: आमचं बाळ अवघं नऊ महिन्यांचं होतं. त्याला काय झालंय हे काही कळेना. यामुळे त्याला परतवाडा येथे एका रुग्णालयात नेलं होतं. तरीही त्याचं रडणं काही थांबेना. त्यानंतर टेंब्रुसोंडा येथील शासकीय रुग्णालयात नेलं. त्याठिकाणी डॉक्टर चौधरी यांना लक्षात आलं. त्यांनी बाळाची शुगर तपासली. साडेसातशे इतकी शुगर असल्याचं लक्षात आलं. बाळाला ऑक्सिजन लावून परतवाडा येथील रुग्णालयात आणलं. त्याठिकाणी उपचाराची सुविधा नसल्यानं तातडीनं अमरावतीला जायला सांगितलं. अमरावतीत डॉ. मुरके यांच्या रुग्णालयात बाळ दहा दिवसांपूर्वी उपचारासाठी दाखल होतं. या दरम्यान अमरावती जिल्हा डायबिटीस असोसिएशनचे राजेश पिदडी यांच्याशी संपर्क आला. यानंतर डॉ. विपिन साबू आणि अमरावती डायबिटीस असोसिएशनच्या माध्यमातून बळावर योग्य उपचार सुरू झालेत, असं मेळघाटात अतिदुर्गम भागात वसलेल्या चिखलदरा तालुक्यातील कुलंगणा येथील रहिवासी सागर चव्हाण ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना म्हणाले. खरं तर इतक्या लहान बाळाला मधुमेह झालाय हे ऐकूनच आम्हला धक्का बसला होता असं सागर चव्हाण सांगतात. अमरावती जिल्हा डायबिटीस असोसिएशनचे प्राधिकारी घरी येऊन गेलेत. त्यांनी धीर देत केलेलं मार्गदर्शन महत्वाचं ठरलं असं देखील सागर चव्हाण यांनी नोंदवलं.
  • लहान मुलं गोड खाणारच: अवघ्या नऊ महिन्याच्या बाळाला मधुमेह झाला. आज आमचं बाळ साडेतीन वर्षांचं आहे. लहान असल्यानं ते मुलं गोड खातंच. आम्ही चॉकलेटही देतो. मात्र मुलांनी एखादवेळी गोड जास्त खाल्ल तर अशावेळेस इन्सुलिनचं प्रमाण किती वाढवायचं वगैरे हे आता आम्हाला ठाऊक झालय. यामुळं मुलानं कधी गोड खाल्लं तर काळजी वाटत नाही असं देखील सागर चव्हाण म्हणाले.
एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट डॉ. विपिन साबू (ETV Bharat)
  • मेळघाटात अशा आहेत अडचणी: शहरात, ग्रामीण भागात यासह मेळघाट टाईप वन हा डायबिटीस मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मेळघाटात हे प्रमाण अधिक असल्याची माहिती एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट डॉ. विपिन साबू यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना दिली. मेळघाटात इन्सुलिनसह औषधोपचार उपलब्ध नाहीत. विजेची अडचण असल्यानं इन्सुलिन सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था नाही. मधुमेह रुग्णाला वेळोवेळी डॉक्टरची गरज आहे मात्र तिथं डॉक्टर नाहीत. रुग्ण अतिशय गंभीर झाल्यावर ते शहारत येतात तोपर्यंत बराच उशीर झाला असतो. अमरावती डायबिटीस असोसिएशनच्या प्रयत्नामुळं मेळघाटातील दुर्गम गावात मधुमेह चाचणी व्हायला लागली. आता काही लहान मुलं आणि युवकांना उपचार मिळायला लागले असं डॉ. विनीत साहू म्हणाले.
अमरावती डायबिटीस असोसिएशन (ETV Bharat)
  • अमरावती डायबिटीस असोसिएशनचं असं आहे कार्य: अमरावती जिल्हा डायबिटीस असोसिएशनची स्थापना डॉ. अनिल बोंडे यांच्या नेतृत्वात 1996 मध्ये झाली. यामाध्यमातून जिल्ह्यातील गरीब मधुमेही रुग्णांना योग्य उपचार मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू झालेत. मेळघाटात धारणी तालुक्यात शिबिर घेतलं तेव्हा मेळघाटातली मधुमेहासंदर्भात गंभीर परिस्थिती समोर आली असं जिल्हा डायबिटीस असोसिएशनचे सदस्य राजेश पिदडी म्हणाले. मी स्वतः 50 वर्षापासून मधुमेहानं ग्रस्त असल्यानं या त्रासाची जाणीव आहे. यामुळं मेळघाटातील गरिबांना उपचार मिळावा यासाठी सतत प्रयत्न आहेत. या कामात डॉ. विपिन साहू यांच्या डॉ. अजय डफळे, डॉ. प्रवीण राठी, डॉ. मिलिंद जगताप यांच्या सहकार्यातून रुग्णांना योग्य उपचार आणि मार्गदर्शन केलं जातं. विशेष म्हणजे अमरावती शहरातील सर्व डॉक्टर एक रुपयाही न घेता आपली सेवा आनंदानं गरीबांसाठी देतात असं राजेश पिदडी सांगतात.
  • मोफत इन्सुलिन आणि उपचार: अमरावती डायबिटीस असोसिएशन आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनं आणि राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांच्या विशेष सहकार्यनं 25 वर्षाखालील बालमधुमेहींना निःशुल्क उपचार आणि औषधी केंद्र यावर्षी 17 मार्च पासून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सुरू झालंय. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील ओपीडी क्रमांक 51 वॉर्ड क्रमांक 9 येथे महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शुक्रवारी सकाळी 10 ते 12 यावेळेत मधुमेह असणाऱ्या बालकांची तपासणी आणि त्यांना मोफत इन्सुलिन आणि औषधी दिल्या जातात. या केंद्रात पहिल्यांदा येणाऱ्या मधुमेही बालकांच्या कुटुंबाचे नारंगी रंगाचे रेशन कार्ड, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, आधारकार्ड. सुरू असलेल्या उपचारबाबत डॉक्टरांची कागदपत्रे हे सारं दोन झेरॉक्स प्रतित सादर करावं लागतं.

असा आहे टाइप वन डायबिटीस

  • लहान मुलं आणि तरुणांमध्ये जास्त: शरीरात इन्सुलिन बनवणाऱ्या पेशींवर रोगप्रतिकारक शक्ती हल्ला करते.यामुळं इन्सुलिन कमी प्रमाणात तयार होतं. इस्नुलिन इंजेक्शनवर आयुष्यभर अवलंबून राहावं लागतं.
  • मेळघाटात असा व्हावा प्रयत्न: मेळघाट आरोग्य सेवा उपलब्ध नाही ही खरी मोठी अडचण आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर गरीब लोकं आपल्या शेळ्या घर विकून उपचारासाठी पैसे खर्च करतात. डायबिटीस असोसिएशनच्या माध्यमातून रिमोट एक्सेस आणि टेलिमेडिसीन या माध्यमातून मेळघाटात औषधोपचाराची व्यवस्था व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न असणार असं डॉ. विनीत साहू म्हणले

मधुमेह हा असा आजार आहे जो कोणत्याही वयोगटातील लोकांना होतो. एकदा हा आजार झाली की, तो आयुष्यभर साथ सोडत नाही.प्रत्येकाला अशा आजाराचा धोका टाळायचा असतो. मधुमेहाचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे टाइप 1 मधुमेह आणि दुसरा म्हणजे टाइप 2 मधुमेह. तर, याची कारणे कोणती? ते लवकर कसे ओळखायचे? ते पाहूया.

टाइप 1 मधुमेह: टाइप 1 मधुमेह ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये शरीर कमी प्रमाणात किंवा अजिबात इन्सुलिन तयार करत नाही. स्वादुपिंडातील इन्सुलिन हार्मोन तयार करणाऱ्या पेशी नष्ट होतात. याचा परिणाम सहसा मुले आणि किशोरवयीन मुलांवर होतो. मात्र, काही लोकांना कोणत्याही वयात टाइप १ मधुमेह होऊ शकतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना निरोगी राहण्यासाठी दररोज इन्सुलिन घेणे आवश्यक आहे.

ही आहेत लक्षणं

  • जास्त तहान लागणे
  • वारंवार लघवी लागणे
  • अचानक वजन कमी होणे
  • भूक न लागणे
  • थकवा आणि अशक्तपणा
  • चिडचिड

टाइप-1 मधुमेहाची प्रमुख कारणं

  • अनुवांशिक: ज्या मुलांना किंवा भावंडांना टाइप-1 मधुमेह आहे त्यांना जास्त धोका असतो.
  • स्वयंप्रतिकार प्रतिसाद: शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून स्वतःच्या स्वादुपिंडाच्या बीटा पेशींवर हल्ला करते.
  • पर्यावरणीय घटक: काही विषाणूंचा संसर्ग या आजाराच्या विकासात भूमिका बजावू शकतो. मुलांमध्ये लहानपणापासूनच व्हायरल इन्फेक्शनमुळे या आजाराचा धोका वाढू शकतो.

टाइप 2 मधुमेह: या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांच्या शरीरातील पेशी इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाहीत. स्वादुपिंड इन्सुलिन तयार करत असेल. परंतु रक्तातील ग्लुकोजची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी पुरेसे इन्सुलिन नसतात. या प्रकारचा मधुमेह प्रामुख्याने जास्त वजन, लठ्ठपणा आणि अनुवंशिकतेमुळे होतो. तसंच, शारीरिक हालचालींचा अभाव, मद्यपान आणि धूम्रपान या प्रकारचा मधुमेह होण्यास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा मधुमेहाचा प्रकार बहुतेक लोकांमध्ये दिसून येतो

  • लक्षणं
  • वारंवार लघवी होणे
  • प्रचंड तहान आणि भूक
  • थकवा
  • लवकर न बरे होणारे फोड
  • वारंवार होणारे संक्रमण
  • अचानक वजन कमी होणे
  • पाय किंवा हातात वेदना, सुन्नपणा किंवा मुंग्या येणे
  • लैंगिक समस्या
  • छातीत दुखणे
  • अंधुक दृष्टी

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

Last Updated : September 10, 2025 at 8:43 PM IST

