‘नॅच्युरल ब्युटी’ रश्मिका मंदाना सारखा चेहरा हवाय? जाणून घ्या तिच्या सौंदर्याचं रहस्य

विजय देवरकोंडासोबत साखरपुड्या बातम्यानंतर अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचं नाव मोठ्या प्रमाणात ऐकायला मिळत आहे. अभिनेत्री तिच्या त्वचेची खूप काळजी घेते. वाचा सविस्तर..,

‘नॅच्युरल ब्युटी’ रश्मिका मंदाना सारखा चेहरा हवाय? जाणून घ्या तिच्या सौंदर्याचं रहस्य (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 13, 2025 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Rashmika mandannas Skincare Routine: आपल्या अभिनयासोबतच सौंदर्यासाठी लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करणाऱ्या रश्मिका मंदान्नाच्या ब्युटी सीक्रेट्स तितक्याच खास आहेत. अभिनेत्री अशा गोष्टींना प्राधान्य देते ज्या गोष्टी तिची त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकदार ठेवण्यास मदत करतात. 'चलो' या चित्रपटातून तेलुगूमध्ये पदार्पण करणाऱ्या या गोड अभिनेत्रीने एक वेगळा चाहता वर्ग मिळवला आहे. तिने सलग हिट चित्रपटांसह नॅशनल क्रशचा किताबही मिळवला आहे. सोशल मीडियावर तिचे खूप फॉलोअर्स आहेत. शिवाय ती अभिनेता विजय देवरकोंडा यांना डेट करत असल्याच्या बातम्या बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहेत. अभिनेता विजय देवरकोंडाशी गुपचुप साखरपुड्यानंतर रश्मिकाचे नाव पुन्हा एकदा देशभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. सलग चित्रपटांमध्ये व्यस्त असलेली रश्मिका वेळोवेळी तिचे सौंदर्य वाढवत आहे. अनेकदा ती सोशल मीडियावर काही पोस्ट पोस्ट करत तिच्या फिटनेस रूटीनबद्दल बोलत राहते. चला जाणून घेऊया तिचे सौंदर्य रहस्य काय आहेत.

  • हायड्रेशन: प्रत्येकजण विविध सौंदर्य उत्पादनांबद्दल सर्वप्रथम सौंदर्याचा विचार करतो. परंतु अनेक जण नैसर्गिकरित्या सौंदर्य वाढवण्याच्या मार्गांकडे लक्ष देत नाहीत. रश्मिका या दोन्हींचा समतोल राखते. ती कितीही उत्पादने वापरत असली तरी, ती नैसर्गिकरित्या सुंदर दिसण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेते. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हायड्रेशन. त्वचा सुंदर दिसण्यासाठी, त्वचेच्या पेशी निरोगी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन मिळणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही तर, शरीरात जमा झालेले विषारी पदार्थ वेळोवेळी बाहेर काढले पाहिजेत. घाम आणि लघवीद्वारे मोठ्या प्रमाणात घाण बाहेर काढली जाते. म्हणूनच भरपूर पाणी प्यावे. रश्मिका मंदान्ना दररोज पुरेसे पाणी पिऊन विषारी पदार्थ बाहेर काढते. यामुळे त्वचा चमकदार होते. रश्मिका ही पहिली टीप आहे जी ती फॉलो करते.
  • क्लींजिंग: त्वचा चमकदार ठेवण्यासाठी, तुम्ही ती नियमितपणे स्वच्छ करावी लागते. यालाच क्लींजिंग म्हणतात. रश्मिका या बाबतीत खूप खास आहे. तिने हे तिच्या त्वचेच्या काळजीच्या दिनचर्येचा क्लींजिंगला एक भाग बनवले आहे. वारंवार मेकअप केल्यामुळे, बहुतेक सौंदर्यप्रसाधने आणि त्याशी संबंधित कचरा चेहऱ्यावर राहतो. परिणामी, त्वचा कोरडी होते. रश्मिका ती फेस क्लींजिंगकरिता विविध रसायने असलेली क्रीम वापरत नाही. त्याऐवजी, ती थंड पाण्याने चेहरा क्लिन करणं पसंत करते किंवा बर्फाने तिचा चेहरा स्वच्छ करते. असं केल्यानं त्वचेवरील उघडे छिद्र उघडतात. चेहऱ्यावरील सर्व धूळ आणि घाणीचे कण यातून बाहेर पडतात. रश्मिका मंदान्ना दिवसातून दोनदा अशा प्रकारे तिचा चेहरा स्वच्छ करते. म्हणूनच तिचा चेहरा नेहमीच सुंदर दिसतो.
  • मॉइश्चरायझिंग: त्वचेला योग्यरित्या चमक देण्यासाठी, तिला वेळोवेळी मॉइश्चरायझ करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, मॉइश्चरायझर वापरणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ती कोरडी होते आणि सुरकुत्या खूप लवकर दिसतात. ही समस्या टाळण्यासाठी रश्मिका मंदान्ना वारंवार मॉइश्चरायझर वापरते. यामुळे, त्वचेच्या पेशी हायड्रेट होतात. परिणामी, त्वचा मऊ होते. जास्त रसायने असलेल्या मॉइश्चरायझर्सऐवजी, ती फक्त हलके मॉइश्चरायझर्स वापरते. ती त्वचा मऊ ठेवणाऱ्या क्रीम्सना प्राधान्य देते. तिची त्वचा मऊ राहावी यासाठी ती दिवसभर या मॉइश्चरायझर्सचा वापर करते.
  • सनस्क्रीन: रश्मिका तिच्या त्वचेची काळजी घेण्याचा एक भाग म्हणून आणखी एक खबरदारी घेते. सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे तिची त्वचा खराब होणार नाही याची ती काळजी घेते. म्हणूनच ती सनस्क्रीन वापरते. तिला फक्त SPF 30 असलेले सनस्क्रीन लोशन वापरण्यास आवडते. ती सकाळी हे सनस्क्रीन लोशन लावते. बाहेर गेल्यानंतरही ती दर दोन किंवा तीन तासांनी सनस्क्रीन लोशन लावते.
  • रात्रीची काळजी: फक्त दिवसभर नाही. रश्मिका रात्रीच्या वेळीही तिच्या त्वचेची काळजी घेते. सहसा, रात्रीच्या वेळी त्वचेच्या पेशी स्वतः बरे होतात. म्हणजेच, त्या त्या वेळी पुनर्संचयित होतात. जर तुम्ही त्या वेळी योग्य त्वचेची काळजी घेतली तर तुमची त्वचा कोणत्याही समस्येशिवाय निरोगी राहील. झोपण्यापूर्वी, ती निश्चितपणे चेहरा स्वच्छ करते. म्हणजेच, ती मेकअप काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेचे पालन करते. त्यानंतर, ती नियमितपणे मॉइश्चरायझर वापरते. ती नाईट क्रीम किंवा सीरम वापरते. ती त्वचेची काळजी घेणारे सीरम देखील खूप काळजीपूर्वक निवडते. ती खात्री करते की ते अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहेत. अँटीऑक्सिडंट्समुळे, त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकल्या जातात. परिणामी, त्वचा खूप तेजस्वी होते.
  • नैसर्गिक पद्धत: रश्मिका मंदान्ना नेहमीच सौंदर्य उत्पादनांवर अवलंबून नसते. कधीकधी ती नैसर्गिकरित्या तिचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी काही टिप्स देखील फॉलो करते. एक गोष्ट प्रथम नमूद करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे ती घरी मध, कोरफड आणि हळदीपासून बनवलेला फेस मास्क वापरते. हे तिघे नैसर्गिकरित्या त्वचेच्या पेशी सक्रिय करतात. इतकेच नाही तर यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. परिणामी, त्वचेचा रंग उजळतो.

(डिस्क्ले

मर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

