मृणाल ठाकूर सारखा चेहरा हवाय; रात्री झोपण्यापूर्वी फॉलो करा अभिनेत्रीनं सांगितलेल्या टिप्स
मृणाल ठाकूरने चित्रपटांमध्ये खूप प्रसिद्धी मिळवली आहे. अलिकडेच एका व्हिडिओमध्ये तिनं तिच्या सुंदर चेहऱ्यामागील रहस्य सांगितलं आहे.
Published : September 18, 2025 at 3:55 PM IST
Actress mrunal thakur: प्रत्येकाला सुंदर चेहरा हवा असतो. मात्र, सध्याची जीवनशैली, खाण्याच्या सवयी आणि प्रदूषणामुळे अनेकांना चेहऱ्यावरील डाग आणि मुरुम यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या समस्या टाळण्यासाठी अनेक लोक विविध उपाय करतात. बाजारात महागडे प्रोडक्ट देखील उपलब्ध आहेत. परंतु महागड्या प्रोडक्टमुळे चेहरा आणखी खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. पंरतु आता चेहऱ्या संबंधित समस्यांमुळे तुम्हाला घाबरण्याची काही गरज नाही. अभिनेत्री मृणाल ठाकूरनं अशा लोकांसाठी एक सोपी टिप सांगितली आहे. मृणाल स्वत: देखील या टिप्सचे अनुसरण करते. तिने तिच्या सौंदर्यांचे रहस्य सोशल मीडियावर शेअर केलय. तुम्हाला देखील मृणाल ठाकूरसारखा निरोगी आणि चमकदार चेहरा हवा असेल तर खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो करा.
मृणाल ठाकूर ब्युटी टिप: काही सेलिब्रिटी चाहत्यांसोबत त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर त्वचेची काळजी घेण्याच्या दिनचर्येबद्दल माहिती शेअर करतात. काही दिवसांपूर्वी स्टार अभिनेत्री मृणाल ठाकूरनेही तिच्या चमकदार त्वचेचं रहस्य उलगडलं. यासाठी ती कोणतेही महागडे उत्पादन वापरत नाही. तर ती तिच्या आईने दिलेल्या टिप्सचे पालन करते. या टिप्समुळे मृणालचे सौंदर्य द्विगुणित होते. ती मोठी झाल्यावरही आईनं दिलेल्या सौंदर्य टिप्स फॉलो करत आहे. तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये तिच्या उत्कृष्ट अभिनयाबद्दल तिचे कौतुक झालं आहे. तसंच अनेक लोक तीच्या सौंदर्याचे चाहते आहेत.
मृणालचे सौंदर्य रहस्य: मृणाल ठाकूरनं बदाम तेलाबद्दल माहिती शेअर केली. ती म्हणते की, तिच्या आईने तिला दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर बदाम तेल लावण्याचा सल्ला दिला होता. तिचा असा विश्वास आहे की यामुळे त्वचा चमकदार होते आणि रक्ताभिसरण सुधारते. ती दररोज रात्री चेहऱ्यावर बदाम तेल लावते. यामुळे मृणाल ठाकूरचा चेहरा चमकतो. बदाम तेल लावल्याने खरोखरच सौंदर्य वाढते की नाही ते जाणून घेऊया.
तज्ञ काय म्हणतात? तज्ञांचं म्हणणं आहे की, बदाम तेलामध्ये व्हिटॅमिन ई, फॅटी अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे पोषक घटक त्वचा मऊ, हायड्रेटेड आणि चमकदार ठेवण्यासाठी उत्तम आहेत. बदाम तेल नियमितपणे लावल्याने त्वचेचा पोत सुधारतो. चेहऱ्यावरील कोरडेपणा कमी होतो. तसंच चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक देखील प्राप्त होते. यासोबतच, बदाम तेल डार्क सर्कल, बारीक रेषा आणि चेहऱ्यावरील सूज कमी करण्यास मदत करते. बदाम तेलाचे थंड आणि सुखदायक गुणधर्म त्वचेला आराम देतात.
बदाम तेलाने मालिश केल्यास काय होते? एनआयएचच्या मते, प्राचीन चिनी, आयुर्वेदिक आणि ग्रीको-पर्शियन औषधांमध्ये बदाम तेलाचा वापर केला जात असे. सोरायसिस आणि एक्झिमा सारख्या कोरड्या त्वचेच्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी बदाम तेलाचा वापर केला जात असे. बदाम तेल त्वचेवरील हायपरट्रॉफिक डाग देखील कमी करण्यास मदत करते. बदाम तेलात इमोलिएंट आणि स्क्लेरोसंट गुणधर्म असतात. जेव्हा बदाम तेल चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मालिश केले जाते तेव्हा त्वचेतील रक्ताभिसरण वाढण्यास मदत होते. यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणि ताजेपणा येतो.
कोणी काळजी घ्यावी?
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, तेलकट त्वचा असलेल्या लोकांसाठी बदाम तेलाची शिफारस केलेली नाही. त्यामुळे मुरुम होऊ शकतात.
- अत्यंत संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांनी किंवा ज्यांना बदामांची ऍलर्जी आहे त्यांनी ते अजिबात लावू नये.
- संपूर्ण चेहऱ्यावर बदाम तेल लावण्यापूर्वी, पॅच टेस्ट करा. हे केल्यानंतर खाज सुटणे किंवा जळजळ होत असेल, तर हा उपाय करू नका.
- तसंच, नेहमीच स्वच्छ, कोरड्या त्वचेवरच तेल लावा.