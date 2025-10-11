ETV Bharat / health-and-lifestyle
अभिनेत्री दीपिका पदुकोण ठरली भारताची पहिली ‘मानसिक आरोग्य दूत’
Published : October 11, 2025 at 2:14 PM IST
DEEPIKA PADUKONE: बॉलिवूड सुपरस्टार दीपिका पदुकोण हिची देशाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भारताची पहिली 'मानसिक आरोग्य दूत' (अम्बेसेडर) म्हणून निवड केली आहे. समाजात मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी आणि हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. दीपिकाने आपल्या सोशल मिडियावर केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा आणि आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांच्यासोबतचा एक फोटो पोस्ट करत ही माहिती दिली. त्यात कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले की, "जागतिक मानसिक आरोग्य दिनी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची पहिली मानसिक आरोग्य दूत म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल मला खूप सन्मान वाटतो."
दीपिका पदुकोण गेल्या अनेक वर्षांपासून मानसिक आरोग्याबद्दल आवाज उठवत आहे. 2015 मध्ये तिने ‘द लिव्ह लाफ फाउंडेशन’ची स्थापना केली, जी मानसिक आरोग्याबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी काम करते. नैराश्याशी झुंजतानाच्या तिच्या स्वत:च्या अनुभवानंतर तिने हा उपक्रम सुरु केला. नैराश्याच्या वैयक्तक अनुभवांबद्दल मोकळेपणाने बोलणारी दीपिका मानसिक आरोग्याबाबत भारतातील सर्वात प्रमुख आवाजांपैकी आहे.
लिव्ह लव्ह लाफ फाउंडेशनला 10 वर्षे पूर्ण
प्रत्येकाला मानसिक आरोग्य सहाय्य आणि संसाधने सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी अभिनेत्री दीपिका केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासोबत काम करेल. दीपिका द लिव्ह लव्ह लाफ फाउंडेशनने, हजारो लोकांना मदत करत 10 वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशा वेळी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
'लिव्ह लव्ह लाफ' ने किती काम केले आहे?
गेल्या दहा वर्षांत, लिव्ह लव्ह लाफने त्यांच्या प्रमुख ग्रामीण सामुदायिक मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे 8 राज्यांमधील 15 जिल्ह्यांमधील 21,931 हून अधिक मानसिक आजारी व्यक्ती आणि त्यांच्या काळजीवाहकांना मदत केली आहे. एलएलएलने देशभरात 'दोबारा पुछो' आणि #नॉटअशेमड, तसेच किशोरवयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'यू आर नॉट अलोन' आणि सामान्य चिकित्सकांसाठी 'डॉक्टर्स प्रोग्राम' सारखे नाविन्यपूर्ण आणि महत्त्वाचे जागरूकता अभियान देखील सुरू केले आहे. अलीकडेच, एलएलएलने कंपन्यांसाठी मानसिक आरोग्य आणि कल्याण कार्यक्रम देखील सुरू केला आहे.
- तिच्या नवीन भूमिकेत, दीपिका पदुकोण मंत्रालयासोबत काय काम करेल
- मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि गैरसमज दूर करणे.
- लोकांना मदत घेण्यास आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे.
- टेली-मानसिक आरोग्य सहाय्य आणि राज्यांमध्ये नेटवर्किंग आणि इतर सरकारी-अंमलबजावणी केलेल्या मानसिक आरोग्य संसाधनांना प्रोत्साहन देणे.