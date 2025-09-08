ETV Bharat / health-and-lifestyle
अभिनेता फरदीन खाननं सोडले मद्यपान; वयाच्या 51 व्या वर्षी केलं 25 किलो वजन कमी!
फरदीन खानने अलीकडेच सायरस ब्रोचला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या वजन कमी करण्याच्या प्रवासाबद्दल खुलासा केलाय. जाणून घ्या वजन कमी करण्यासाठी त्याच्या टिप्स.
Published : September 8, 2025 at 5:30 PM IST
Actor Fardeen Khan: फरदीन खानने त्याच्या पदार्पणातच त्याच्या देखण्या लूकने चाहत्यांच्या मनात स्थान निर्माण केलं होतं. तसंच, रुपेरी पडद्यापासून दूर गेल्यानं त्याचा आकर्षण कुठेतरी हरवून गेल्यासारखं झालं होतं. परंतु बॉलीवूडमध्ये पुनरागम केल्यानंतर अभिनेता त्याच्या धक्कादाय परीवर्तनामुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्यानं वयाच्या 51 व्या वर्षी त्याचं वजन 103 वरून 78 किलोपर्यंत कमी केलंय. वजन कमी करुन फरदीनने त्यांच्या चाहत्यांना आकर्षित करत त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्यानं 6 महिन्यात 18 किलो वजन कमी केलंय.
फरदीनने मुलाखतीत सांगितलं की, 2010 मध्ये त्यानं बॉलिबूडमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आणि लंडला गेला. या ब्रेक दरम्यान 2016 मध्ये त्याचे फोटो इंटरेनटवर व्हायरल झाले त्यानंतर त्याला खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं. कोरोनाकाळात त्यानं त्याच्या जीवनशैलीत अनेक बदल केले. त्याने त्याच्या मासनिक आणि शारिरीक आरोग्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरुवात केली.
दारू सोडली: सायरस ब्रोचाला दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्यानं खुलासा केलाय की, मद्यपान सोडण हा त्याच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम निर्णय होता. त्याने लहानपणापासूनच मद्यपान करण्यास सुरुवात केली होती. कोविड-19 दरम्यान पहिल्यांदाच त्यांच्या मनात दारू सोडण्याचा विचार आला. त्याने मद्यपानासोबत धूम्रपान देखील सोडलं. तो दारूच्या खूप आहारी गेला होता त्यामुळे त्याला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. दारूमुळे त्याची ऊर्जा पातळी आणि मनाची स्पष्टता पूर्णपणे शून्य झाली होती. त्याला पूर्वी 60 वर्षांच्या वृद्धासारके वाटत होते. परंतु आता सकाळी उठल्यावर प्रसन्न वाटते.
आहार आणि व्यायामावर लक्ष केंद्रीत: दारू सोडण्यासोबतच फरदीननं त्याच्या आहार आणि व्यायामावर लक्ष केंद्रीत केलं. 15-16 तास उवपास म्हणजेच इटरमिटेट डाएट करण्यास त्याने सुरुवात केली. तसंच घरगुती आणि सकस आहारपद्धतीचा अवलंब केला. त्याने प्रथिने आणि निरोगी चरबी असलेले साखर आणि कार्ब्स घेणं टाळले. यासोबतच त्यानं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डिओ आणि कंपाऊंड मूव्हमेंट्सचा समावेश केला. त्याने मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण सुरु केलं.
मानसिक आरोग्यावर परिणाम: तंदुरुस्तीचा मानसिक आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतो असं फरदीन म्हणतो. त्याला शारीरिकदृष्ट्या पुन्हा 25 वर्षाचं व्हायचं होतं आणि स्वत:वर प्रेम आणि बदल करण्याच्या इच्छेमुळे त्यानी आपलं ध्येय साध्य केलं.
या चित्रपटापासून सुरुवात: एका दशकाहून अधिक काळ अभिनयापासून दूर राहिल्यानंतर फरदिन खाननं संजय लीला भन्साळीच्या हीरामंडी चित्रपटापासून पुन्हा सुरुवात केली. गेल्या वर्षी हीरामंडी मधील अप्रतिम अभिनयानंतर फरदीन खानंने अलीकडेच हाऊसफुल 5 चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पदार्पन केलं. फरहान खाननं प्रेम अगन या चित्रपटापासून आपल्या करिअरची सुरुवात केली. या चित्रपटासाठी त्याला फिल्मफेयर अवार्ड देखील मिळालं आहे. याशिवाय फरहान खाननं जंगल, प्यार तूने क्या किया, भूत, देव, नो एंट्री, ऑल द बेस्ट यासारखी चित्रपट केली आहेत.