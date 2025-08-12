ETV Bharat / health-and-lifestyle

गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर - MAKEUP IN PREGNANCY IS SAFE

गरोदर काळात आई आणि बाळाचे आरोग्य निरोगी राहावे यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. जाणून घेऊया या काळात महिलांनी मेकअप करावे की नाही.

गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2025

  • लेखक- काजल गणवीर

Makeup in pregnancy is safe: आई होण्याचा आनंद प्रत्येक स्त्रीसाठी निराळा असतो. प्रत्येक महिला तिचा गरोदरपणातील काळ अत्यंत आनंदात एन्जॉय करते. परंतु हा काळ जेवढा आनंददायी असतो तेवढाच क्लिष्ट देखील असतो. गरोदरपणामध्ये आईला स्वत:सोबत तिच्या गर्भातील बाळाचीही अत्यंत काळजी घ्यावी लागते. गरोदरपणामध्ये स्त्रीच्या आयुष्यात अनेक बदल होतात. या काळात केवळ तिच्या स्वत:च्या आरोग्यावरच परिणाम होत नाही तर तिच्या प्रत्येक सवयी, आहार आणि जीवनशेलीचा बाळावरही परिणाम होतो. परंतु या काळात सुंदर दिसण्यासाठी मेकअप आवश्यक आहे काय? स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. उदय भानू राणा यांनी याबद्दल आपल्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ अपलोड केलाय. ज्यामध्ये त्यांनी आई होणाऱ्या महिलेने कोणती कामं टाळावी आणि बाळाच्या आरोग्याची कशी काळजी घ्यावी याबद्दल सांगितलं आहे. त्यांच्या मते, जर गरोदर महिलेने काही गोष्टी केल्या तर बाळावर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात.

डॉ. उदय यांच्या मते, गरोदरपणामध्ये मेकअप करताना काही खबदरी घेणे आवश्यक आहे. सौंदर्य उत्पादने बनवताना विविध हानिकारक रसायनांचा वापर केला जातो. जी तुमच्या त्वचेत जाऊन गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळाला हानी पोहोचवू शकतात. तसंच या काळात इतर काही गोष्टींची देखील काळजी घेणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. चला तर जाणून घेऊया त्यांनी सांगिल्याप्रमाणे गरोदर महिलांनी कोणत्या गोष्टी टाळाव्या.

गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
  • धूम्रपान: डॉ. उदय यांच्या मते, जर गरोदर महिला धूम्रपान करत असेल तर निकोटीन कार्बन मोनोऑक्साइडमुळे ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. परिणामी बाळाचे वजन कमी होऊ शकते. तसंच यामुळे अकाली प्रसूती म्हणजेच अकाली बाळ होण्याचा धोका जास्त वाढतो. तसंच तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे बाळाचे फुफ्फुस आणि मेंदूचे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते. तसंच धूम्रपानामुळे स्त्रीला वंध्यत्वाचा देखील सामना करावा लागू शकतो. तसंच गरोदर महिलांनी वारंवार धूम्रपान केल्याने बाळाच्या आयक्यूवर देखील परिणाम होतात.
गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
  • मद्यपान टाळावं: गरोदर महिलांनी मद्यपान केल्यास गर्भाशयातील बाळाच्या वाढीवर परिणाम होतो. ज्यामुळे बाळाच्या विकासात अडथळा येतो. या काळात स्त्रीयांनी मद्यपान पूर्णपणे टाळलं पाहिजे. यामुळे अकाली प्रसूती तसंच मृत शिशु जन्माचा धोका वाढतो. त्याचबरोबर मद्यपानामुळे बाळाला फीटर अल्कोहोल सिंड्रोम होण्याचा शक्यता जास्त असते. तसंच मद्यपानामुळे गरोदर महिलांच्या आरोग्यावर देखील विपरीत परिणाम होतो. जसे की, हृदविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह किंवा गर्भधारणेतील गुंतागुंत वाढू शकते.
गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
  • कॅफिन: चहा किंवा कॉफी पिणे यासारखे जास्त कॅफिनचे सेवन आई आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी चांगलं नाही. डॉक्टरांच्या मते गरोदर महिलांनी दिवसभरात 1 किंवा 2 कप चहा किंवा कॉफी घेणे चांगलं. परंतु दररोजचे सेवन 200 मायक्रोगॅमपेक्षा कमी असावं.
  • औषधं: गरोदर महिलेने डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही औषधं घेऊ नये. जर तसं केलं तर बाळाच्या आरोग्यासाठी ते हानिकारक ठरु शकते. कोणतीही चुकीची औषधं घेतल्याने बाळाच्या मेंदूचे नुकसान होऊ शकते. तसंच यामुळे बाळाच्या फुफ्फुसांना नुकसान होऊ शकते तसंच या औषधांचा आईवर देखील विपरीत परिणाम होतो.
गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
  • सौंदर्यप्रधाने: डॉक्टर म्हणतात की, गर्भधारणेदरम्यान शक्य तितके कमी सौंदर्यप्रधाने किंवा मेकअप वापरा. कारण सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये धोकादायक रसायनं असू शकतात आणि त्यामुळे बाळाच्या विकासावर विपरीत परिणाम होतो. तसंच बाळाच्या वजनावर आणि आकारावही परिणाम होतो. खाली दिलेल्या सौंदर्यप्रधासनाचा वापर करू नये.
  • परफ्यूम: गरोदरपणात परफ्यूम, रुम फ्रेशनर इत्यादी तीव्र सुगंध असलेल्या उत्पादनांचा वापर कमी करा किंवा टाळा. कारण त्यातील रसायने त्वचेत प्रवेश करू शकतात आणि न जन्मलेल्या बाळाला हानी पोहोचवू शकतात. यामुळे बाळामध्ये हार्मोनल असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
  • लिपस्टिक: गरोदर महिलांनी लिपस्टिक लावणं टाळावं. कारण लिपस्टिक आई आणि न जन्मलेल्या बाळासाठी चांगलं नाही. लिपस्टीकमध्ये शिसे असते, जे खाण्यापिण्या दरम्यान शरीरात प्रवेश करते. यामुळे गर्भाच्या विकासात अडथळा येवू शकतो.
गरोदर असताना मेकअप करावा का? स्त्रीरोगतज्ञांनी दिले उत्तर
  • फेअरनेस क्रीम: जर तुम्ही क्रीम वापरत असाल तर गर्भधारणेदरम्यान ते वापरणं टाळा. कारण त्यांचा वापर तुमच्यासाठी आणि बाळासाठी धोकादायक ठरू शकतो. सहसा क्रीममध्ये हायट्रोक्विनोन नावाचे रसायन मिसळलेले असते जे बाळावर वाईट परिणाम करू शकते.
  • सनस्क्रीन मॉइश्चरायझर: साधारणपणे अनेक महिला सनस्क्रीन लावल्याशिवाय बाहेर पडत नाही. परंतु गर्भधारणेदरम्याने सनस्क्रीन मॉइश्चरायझर शक्य तितके कमी वापरा. कारण बहुतेक सनस्क्रीनमध्ये रेटिनिळ पाल्टिटेट किंवा व्हिटॅमिन पाल्टिटेट असते. सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर हे घटक त्वचेवर प्रतिक्रिया देतात. याच्या दीर्घकाळ वापराने कर्करोगाचा धोका वाढतो. गरोदरपणामध्ये सनस्क्रिन वापरताना त्यामध्ये हे दोन्ही घटक आहेत काय ते तपासा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3114665/

हेही वाचा

