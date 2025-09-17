ETV Bharat / health-and-lifestyle
75 वर्षांचे असताना देखील मोदी फिट; जाणून घ्या त्यांच्या फिटनेसचं रहस्यं
सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेले नरेंद्र मोदी या वयातीही इतके उत्साही आणि फिट कसे राहतात? चला तर जाणून घेऊया त्याच्या फिटनेसचं रहस्य..
Published : September 17, 2025 at 2:30 PM IST
PM Narendra modi Fitness Secret : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 75 वर्षाचे झाले. परंतु या वयातही ते अत्यंत तंदुरुस्त आणि सक्रिय राहतात. त्यांची फिटनेस आणि ऊर्जा सर्वांच्या कौतुकाचा विषय आहे. अथक परिश्रम करण्याची क्षमता असो किंवा त्यांचे सततचे आंतरराष्ट्रीय दौरे त्याच्या चेहऱ्यावर कधीही थकवा दिसत नाही. जगातील सर्वात लोकप्रिय नेत्यांपैकी ते एक आहेत. त्याचं वेळापत्रक खूप व्यस्त असून देखील ते नेहमीच स्वत:साठी वेळ काढतात. योग आणि संतुलित आहार हे निरोगी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे असा त्यांचा दृढ निश्चय आहे. ते स्वत: तर तंदुरुस्त आहेतच परंतु ते तरुणांना देखील फिट राहण्यास प्रेरित करतात म्हणून त्यांनी फिट इंडिया चळवळ देखील सुरु केलीय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते दिवसातून फक्त साडेतीन तास झोपतात.
- दिवसाची सुरुवात योग आणि प्राणायमाने: पंतप्रधान मोदी गेल्या अनेक वर्षांपासून योगाभ्यास करत आहेत. सूर्यनमस्कार, प्राणायाम आणि ध्यान करणं हा त्यांचा नित्यनियम आहे. ते नियमित 40 निमिटं योगाभ्यास करतात. तसंच ते वज्रासनस सेतुबंधासन, भुजंगासन आणि उत्तानपादासन ही देखील योगासने करतात. ही योगासाने शरीराला असंख्य फायदे प्रदान करतात. या आसनांचा सराव केल्यानं हृदरोग, रक्ताभिसरण, ताण, रक्तातील साखर, हाडांचे दुखणे आणि इतर अनेक समस्यांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
- सकाळी उवकर उठतात: विविध बैठकींमुळे पंतप्रधान मोदींना अनेकदा मध्यरात्रीपर्यंत जागावं लागते. परंतु उशीरा झोपूनही ते त्यांच्या दिनचर्येत कोणतही तडजोड करत नाहीत. वेळेवर झोपणे आणि उठणे हे त्यांच्या तंदुरुस्तीचं एक महत्त्वाचे रहस्य आहे. ते घरी असोत वा परदेशात नेहमीच संतुलित आणि शिस्तबद्ध दिनचर्या पाळतात. ते पहाटे 4 वाजता अंथरुणातून उठतात. जेव्हा मोदी मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून ते ही दिनचर्या फॉलो करतात. यामुळे त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य दोन्ही राखण्यास मदत होते.
- सात्विक संतुलित आहार: नरेंद्र मोदींचा आहार अत्यंत साधा आणि सात्विक आहे. आजच्या तरुणांना आवडणारे जंक आणि तेलकट पदार्थ खाणं टाळतात. शिवाय ते कमी मीठ आणि साखरेचा आहार घेतात. अनेक मुलाखतींमध्ये त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या आहारात हंगामी फळं आणि हलके सात्विक संतुलित आहार असते. खिचडी, मसूर, भाज्या, अंकुरलेले धान्य, दही आणि ताक यासारखे पारंपारिक भारतीय पदार्थ त्यांच्या आहाराचा भाग आहेत. विशेषत: त्यांना मोरिंगा म्हणजेचं शेवग्याच्या शेगांची भाजी आवडते. तसंच त्यांना गुजराती ढोकळा थेपला असे पारंपारिक पदार्थ देखील आवडतात.
- उपवास: पंतप्रधान मोदी गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजेच 50 वर्षांहून अधिक काळ नवरात्रीचे उपवास ठेवत आहेत. त्यांनी स्वत: एका मुलाखतीत याचा उल्लेख केलाय. उपवास काळात ते दिवसातून फक्त एकदाच फळं खातात. विशेष म्हणजे जर त्यांनी उपवसाची सुरुवात पपईनं केली असेल तर नऊ दिवस ते पपईचं सेवन करतात इतर दूसरे फळं घेत नाहीत.
- मोदींचा डिनर: पंतप्रधान मोदी रात्रीचं जेवण लवकर करतात. ते संध्याकाळी 6 नंतर जेवण करणं टाळतात. आयुर्वेदात म्हटल्याप्रमाणे ते सूर्यास्तानंतर काहीही खात नाहीत. सूर्यास्थानंतर काहीही न खाल्ल्यामुळे त्यांची पचनसंस्था निरोगी राहते आणि संपूर्ण शरीराला अन्नाचे योग्य फायदे मिळण्यास मदत होते.