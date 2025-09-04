ETV Bharat / health-and-lifestyle

चिंता आणि तणाव कमी करण्याचे 5 सोपे मार्ग - WAYS TO CONTROL AN ANXIETY ATTACK

चिंता वाढली की आणखी घाबरणे योग्य नाही. त्यावेळी, त्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता याचा विचार केला पाहिजे.

चिंता आणि तणाव कमी करण्यासाठी ५ सोपे मार्ग (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2025 at 7:45 PM IST

ways to control an anxiety attack: जीवनाचा वेग जसजसा वाढत आहे तसतसे चिंता आणि ताणतणावांचे व्यवस्थापन करणं महत्त्वाचे झाले आहे. वैयक्तिक जबाबदाऱ्या असोत किंवा सतत डिजिटल कनेक्शन असो आपल्यापैकी बरेच जण दररोज ताणतणावाशी झुंजत असतात. सर्वांनाच त्याची सवय झाली आहे. आजकाल असे फार कमी लोक आहेत ज्यांना ही समस्या नाही. वेळापत्रकाशिवाय खाणे आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा काम करणे यासारख्या सवयींमुळे बरेच लोक चिंतेने ग्रस्त आहेत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी विविध अडचणींमधून जावे लागते. चिंतेचे शिकार झाल्यास यासोबत, बीपी, शुगर, हृदयरोग यासारख्या सर्व प्रकारच्या समस्या तोंड वर करू लागतात. म्हणूनच ही समस्या शक्य तितक्या लवकर कमी करणे गरजेचं आहे. चिंतेमुळे आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवतात हे सांगणं सोपं असलं तरी ही समस्या कमी करण्यासाठी तुम्हाला थोडं लक्ष द्यावं लागेल. जर तुम्ही खाली दिलेल्या ५ टिप्स फॉलो केल्यास चिंता कमी करू शकता. चला जाणून घेऊया त्या 5 टिप्स कोणत्या? चिंता कमी करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता?

चिंता म्हणजे काय हे समजून घेणे: चिंता कमी करण्यापूर्वी, तुम्हाला खरोखर चिंता म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही एखाद्या अनपेक्षित परिस्थितीला कसे सामोरे जाता हे महत्वाचे आहे. चिंतेमुळे खूप अस्वस्थ वाटू शकते. ताणतणावाचे व्यवस्थापन कसं करावं हे अनेकांना माहिती नाही. परंतु तुमच्याकरिता काय चांगलं आणि काय वाईट याचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. कारण विचार करण्याची शक्ती कमी झाल्यावरच चिंता उद्भवते.

चिंता म्हणजे एखाद्या परिस्थितीला तोंड देऊ न शकणे किंवा भीतीच्या स्थितीत राहणे. चिंता वाढली की घाम येतो. हृदयाचे ठोके वाढू लागतात. मेंदू काही काळ काम करत नाही. ही सर्व लक्षणे दिसतात. जितका जास्त ताण तुम्ही घ्याल तितकी चिंता वाढते. कधीकधी याची तीव्रता वाढली तर ती जीवघेणी ठरू शकते. म्हणूनच ही समस्या योग्य वेळी सोडवली पाहिजे.

श्वास घेणे: जेव्हा चिंता येते तेव्हा हृदयाचे ठोके बंद होऊ शकतात. श्वास घेण्यासही त्रास होतो. त्याची लक्षणे खूप तीव्र असतात. पण जर तुम्हाला या प्रकारचा त्रास जाणवला आणि तुम्ही आणखी चिंताग्रस्त झालात तर समस्या वाढेल. म्हणूनच त्यावेळी एक गोष्ट करायलाच हवी. ती म्हणजे प्रथम तुम्हाला तुमच्या श्वासावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. यामुळे जलद गतीने धडधडणारा हृदयाचा ठोका थोडा कमी होईल. त्यासाठी तुम्हाला श्वास घेण्याचे व्यायाम करावे लागतील. प्रथम तुम्ही खोल श्वास घ्या आणि श्वास थोडा वेळ धरून ठेवा आणि नंतर हळूहळू सोडा. काही काळ अशा प्रकारे खोल श्वास घ्या. यामुळे तुमच्या हृदयाचे ठोके खूप लवकर नियंत्रित होतील. यालाच सजग श्वासोच्छ्वास असंही म्हणतात. नाकातून हवा घ्या आणि तोंडातून बाहेर सोडा. याचा काही वेळ सराव केला तर तुम्हाला लवकर परिणाम दिसू लागतील.

आजूबाजूला पाहणे: जेव्हा तुम्हाला चिंता वाटते तेव्हा एकाच जागी बसून काही उपयोग नाही. दुःखी असण्यात काहीही चूक नाही. तणाव जाणवणे देखील स्वाभाविक आहे. पण तुम्ही असे किती वेळ बसू शकता? तुम्ही दुःखी असलेल्यांना नक्कीच विश्रांती दिली पाहिजे. तणावाला निरोप दिला पाहिजे. ताणतणाव टाळण्यासाठी आवडत्या ठिकाणी जावं. शक्य असल्यास, थोडा वेळ एकटे घालवा. तुमच्या आजूबाजूला काय आहे ते तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे. तणाव कमी करण्यासाठी तुम्ही कमीत कमी 5 ठिकाणी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आजूबाजूला कोणत्या वस्तू आहेत आणि त्या कशा दिसतात याकडे लक्षं केंद्रीत केलं पाहिजे. ही एक अशी पद्धत आहे जी तुमचे लक्ष काही काळासाठी वळवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. यासोबतच, वनस्पतींना स्पर्श करणे, पाळीव प्राण्यांसोबत खेळणे, काही वेळ बाहेर फिरायला जाणे चांगले. यामुळे तुमचे लक्ष विचलित होण्यास मदत होईल. परिणामी चिंता कमी होईल.

घाबरू नका: चिंतेचा पुढचा टप्पा म्हणजे पॅनिक अटॅक. म्हणजेच, तुम्हाला थोडी चिंता वाटताच, तुमचे हृदय जड होते आणि तुम्हाला स्ट्रोक आल्यासारखे वाटते. याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्याची वाढती समस्या. म्हणजेच तुम्ही खूप विचार करता. ही समस्या उद्भवण्याचं मुख्य कारणं म्हणजे चिंका किंवा जास्त तणाव म्हणून घाबरू नका.

तुम्हाला स्वतःला पटवून द्यावे लागेल की सगळं ठीक होईल. इंग्रजीत एक वाक्य आहे. "दिस टू शॅल पास". याचा अर्थ हे क्षणही निघून जाईल. बस्स..तुम्हाला त्या विचित्र क्षणातून बाहेर पडावे लागेल. सगळं ठीक होईल असा विश्वास ठेवावा लागेल. तुम्हाला वेळोवेळी स्वतःला सांगावे लागेल की लवकरच चांगले दिवस येतील. अन्यथा, चिंता हळूहळू अनेक आजार घेऊन येतात.

हे पण करून पहा: जेव्हा चिंता वाढते तेव्हा शरीरात अनेक बदल होतात. सर्व स्नायू घट्ट होतात. जर तुम्ही त्या वेळीही घाबरलात तर समस्या निर्माण होतील. म्हणूनच व्यायाम करावा जेणेकरून सर्व स्नायू मोकळे राहतील. त्यासाठी प्रथम, तुमच्या पायांवर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या पायांच्या बोटांवर उभे राहण्याचा आणि पुढे-मागे चालण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या पायांपासून डोक्यापर्यंत काही हालचाल होत आहे याची खात्री करा. तुम्ही फक्त ज्ञात व्यायामच करू शकता. जेव्हा तुम्हाला चिंता वाटेल तेव्हा तुम्ही ताबडतोब या टिपचे पालन करा. अशा प्रकारे, तुम्ही काही वेळात आराम करू शकता.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

