फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

एनसीबीआय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, फॅटी लिव्हर रोगावर उपचार करण्यासाठी बेरी फळांच्या रस उत्तम आहे. वाचा सविस्तर..,

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2025 at 2:48 PM IST

Fruits For Healthy Liver: निरोगी यकृत हे निरोगी शरीराचे लक्षण आहे. रक्त फिल्टर करण्यापासून ते अतिरिक्त ग्लुकोजचे ग्लायकोजेनमध्ये रूपांतर करण्यापर्यंत, ते अनेक कार्ये करते. म्हणूनच, यकृताची अतिरिक्त काळजी घेणे गरजेचं आहे. यकृताचे आरोग्य सुरळीत करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे पोषक तत्वांनी समृद्ध अन्न घेणे. यकृताच्या आरोग्य संदर्भात गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सलहब यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम पेजवर यकृताच्या आरोग्यासाठी कोणते पदार्थ फायदेशीर आहेत आणि ते यकृत हायड्रेट ठेवण्यास कसे मदत करतात हे शेअर केले. फळांमधील संयुगे रक्तवाहिन्यांना आराम देतात आणि यकृताचा रक्तपुरवठा सुधारतात. यामुळे यकृताला ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वांचा पुरवठा वाढतो. परिणामी चयापचय सुरळीत होण्यास आधार मिळतो.

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ (Getty Images)

तसंच, नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन (NCBI) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, जास्त फळे खाल्ल्याने नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर आजाराचा धोका कमी होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन, डॉ. जोसेफ यांनी शिफारस केलेल्या फळांवर एक नजर टाकूया.

डाळिंब (Getty Images)
  • डाळिंब: डॉ. जोसेफ यांच्या मते, डाळिंबामध्ये प्युनिकलागिन आणि एलाजिक अ‍ॅसिड सारखे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे यकृतातील जळजळ कमी करण्यास आणि यकृताच्या पेशींचे नुकसान होण्यापासून बचाव करण्यास मदत करतात. तसंच डाळिंब यकृतातील डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स सुधारते, ज्यामुळे ते विषारी पदार्थ प्रभावीपणे शरीराबाहेर काढून टाकण्यास सर्वोत्तम मानले जातात. 2023 मध्ये एनसीबीआय जर्नल द इफेक्ट्स ऑफ पोमेग्रनेट कंझम्पशन ऑन लिव्हर फंक्शन एन्झाईम्स इन अ‍ॅडल्ट्स मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, लठ्ठपणा आणि चयापचय विकार असलेल्या प्रौढांमध्ये डाळिंबाचे दीर्घकालीन सेवन यकृत एन्झाईम्स सुधारण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते.
  • कसं खावं: प्रोबायोटिक्साठी एक वाटी दह्यात 1 डाळिंब मिसळा आणि फायबरसाठी काही चिया सिड्स मिसळून खा.
बेरी (Getty Images)
  • बेरी: बेरीमध्ये मुबलक प्रमाणात प्रोअँथोसायनिडिन्स असतात, जे रक्तवाहिन्यांना आराम देतात आणि रक्त प्रवाह सुधारतात, असं डॉ. जोसेफ यांचं मत आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन (NCBI) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, बेरीचे अर्कांमध्ये नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) वर उपचार करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. असं म्हटलं जातं की, बेरी यकृताची जळजळ कमी करण्यास आणि यकृताच्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. तसंच बेरी लिपिड चयापचय नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते. तसंच यकृतातील अतिरीक्त चरबी काढून टाकते. त्याचबरोबर बेरीज रक्तदाब, LAL कोलेस्ट्रॉल कमी करून धमन्यांचे कार्य सुधारू शकते. परिणामी हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. आहारातील फायबरने भरलेले बेरीज निरोगी आतड्यांना आधार देतात.
  • कसं सेवन करावं: बेरीज तुम्ही एक वाटी दह्यात अळशीच्या बिया मिसळून खाऊ शकता.
द्राक्षे (Getty Images)
  • द्राक्षे: द्राक्षे हृदय आणि यकृत दोन्हीमध्ये रक्तप्रवाह नियंत्रित करण्यास मदत करतात. NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या २०२२ च्या अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, आहारात द्राक्षे समाविष्ट केल्याने यकृतातील जनुक अभिव्यक्ती बदलू शकते, ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान टाळता येते. तसंच द्राक्षामधील फॉलीफेनॉल, रेझवेराट्रोल आणि फ्लेव्होनॉइड्स पुरेशा प्रमाणात असतात. जे ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात. तसंच यामुळे यकृताच्या पेशींचे संरक्षण होते. असं म्हटलं जातं की, द्राक्षाचा रस यकृताची जळजळ कमी करण्यास मदत करू शकते. ज्यामुळे यकृताच्या आजाराचा धोका कमी होतो. द्राक्षांचे नियमित सेवन केल्याने इन्सुलिन संवेदनशीलता देखील सुधारते. यामुळे रक्तातील साखरेचे नियमन होण्यास आणि यकृतातील चरबीचे संचय कमी होण्यास मदत होते.
  • कसं खावं: वाटीभर काळे आणि हिरव्या द्राक्षे घ्या त्यात अळशीच्या बिया घाला आणि दुपारच्या नाश्त्यात त्यांचा आनंद घ्या.
टरबूज (Getty Images)
  • टरबूज: टरबूज नायट्रिक ऑक्साईडचे उत्पादन वाढवते, जे यकृताच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे . टरबूजमध्ये सुमारे 92% पाणी असते. हे शरीर आणि यकृत हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. तसंच टरबूज यकृतामधील विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते. टरबूजमध्ये लाइकोपीन भरपूर प्रमाणात असते, जे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडेंट आहे. ते यकृताची जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करते. तसंच यात आढळणाऱ्या लाइकोपीन रक्तप्रवाह आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत होते. ज्यामुळे हृदयाचे एकूण कार्य सुधारते. टरबूजामधील पाणी आणि पोटॅशियम शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास आणि मूत्रपिंडाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.
  • बीट: बीटमधील नायट्रेट्स रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम असतात. तसंच नायट्रेट्स यकृताला रक्त प्रवाह आणि ऑक्सिजन पुरवठा सुधारण्यासाठी उत्तम आहे. ज्यामुळे त्याचे कार्य वाढते. तसंच, बीटमध्ये बीटालेन्स आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे मुक्त रॅडिकल्स आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताणामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून यकृताच्या पेशींचे संरक्षण करतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

