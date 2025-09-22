ETV Bharat / health-and-lifestyle
हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी जेवणानंतर फक्त एकच काम करा
हृदयविकार टाळण्यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. बरेच लोकांची खाण्यापिण्याची सवय चूकीची असते. यामुळे हृदविकाराची समस्या उद्भवते.
walking Reduce heart attack risk: हृदयविकार ही एक गंभीर समस्या आहे. जी काही सेकंदातच जीव घेते. खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे तरुणांना कमी वयातच हृदयविकाराचा झटका येतो. 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांचाही हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र, तज्ञ म्हणतात की एक सवय तुम्हाला या धोक्यापासून मुक्त होण्यास मदत करू शकते. ती म्हणजे चालणे. जेवणानंतर चालण्यामुळे अनेक आरोग्यविषयक फायदे होतात. कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यापासून ते बीपी आणि मधुमेह कमी करण्यापर्यंत, त्याचे अनेक फायदे आहेत. हृदयविकार रोखण्यासाठी ते कसे उपयुक्त आहे ते पाहूया.
- धोकादायक आजार: हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयाशी संबंधित सर्व आजार धोकादायक असतात. ते कधी आणि कसे तुमचा जीव घेतील हे तुम्हाला कधीच कळणारही नाही. हे आजार तरुण वयात लाखो लोकांना त्रास देत आहेत. एकेकाळी हृदयविकाराचे झटके फक्त 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्येच दिसून येत होते. मात्र, आता तसे नाही. हृदविकाराचा झटका सर्व वयोगटातील लोकांना प्रभावित करू लागला आहे. हृदविकार कितीही प्राणघातक असला तरी जीवनशैलीत काही लहान बदल करून तुम्ही यापासून सहज मुक्त होऊ शकता. नेहमी खाण्यापिण्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. कारण खाण्याच्या सवयीमध्ये बदल करून अनेक समस्या टाळता येवू शकतात. वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश गुदापति यांच्या मते, दररोज जेवणानंतर किमान एक चतुर्थांश तास चालल्यास हृदय सुरक्षित ठेवता येवू शकते. तसंच दिवसातून तीन वेळा न चूकता चालण्याची सवय लावली पाहिजे. या एका सवयीमुळे हृदयविकाराचा धोका 40 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.सहसा, जेव्हा आपण अन्न खातो तेव्हा रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. याचे कारण म्हणजे अन्नातील कार्बोहायड्रेट्स ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित होतात. हे ग्लुकोज ऊर्जा प्रदान करते. जेव्हा तुमच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते, तेव्हा जळजळ होते. ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढतो. त्याचा धमन्यांवर परिणाम होतो. तसंच रक्तवाहिन्या अरुंद होतात. यामुळे रक्तपुरवठा चांगला होत नाही. परिणामी हळूहळू हृदयरोगाची समस्या वाढते.
- एक वाटी भातामध्ये साखरेची पातळी एवढी: साखर वाढली की त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही एक वाटी भात खाता तेव्हा साखरेची पातळी वाढते. ही प्रक्रिया शांतपणे घडते, त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येतो. दररोज मोठ्या प्रमाणात अन्न खाल्ल्याने असंच घडते. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी वेळोवेळी शारीरिक हालचाली केल्या पाहिजेत. अन्यथा, हृदयविकाराचा धोका वाढतो असं डॉ. रमेश गुदापति म्हणतात.
नाश्ता किंवा दुपारचे जेवण झाल्यानंतर, किमान 15 मिनिटे चालावे. डॉ. रमेश गुदापति यांच्या मते यामुळे बरेच बदल होतात. कारण जेवणझाल्यावर चालल्यास शरीरात वाढलेली ग्लुकोजची पातळी लवकर कमी होवू लागते. यामुळे आवश्यकतेनुसार इन्सुलिन तयार होण्यास मदत होते. परिणामी, जळजळ कमी होते आणि चयापचय देखील सुधारण्यास मदत होते. चालल्याने तुम्ही तुमच्या धमन्यांचे आरोग्य देखील राखू शकता आणि उच्च रक्तातील साखरेमुळे होणारे दुष्परिणाम टाळू शकता.
- ट्रायग्लिसराइड्स: जेवणानंतर ट्रायग्लिसराइड्स रक्तातील पातळी वाढतात. ट्रायग्लिसराइड्स हे चरबीच्या पेशी असतात. ते वाढल्यास हार्ट अटॅकची शक्यता वाढतो. चालण्यामुळे चरबी खूप लवकर जाळण्यास मदत होते. तसंच धमन्यांमध्ये चरबी जमा होत नाही. परिणामी रक्तपुरवठा सुधारतो आणि रक्तवाहिन्या नायट्रिक ऑक्साईड सोडतात. यामुळे रक्तदाब कमी होतो. हृदयावरील दाब कमी झाल्यास हृदयविकाराचा धोका देखील कमी होतो.
- खूप सोपी सवय: खरं तर, चालणे खूप सोपे आहे. काही लोकांना जेवल्यानंतर लगेचच खूप झोप येते. यामुळे मेंदू सक्रियपणे काम करत नाही. चालण्यामुळे मेंदू सक्रिय होतो. तुम्ही कुठेही असलात तरी जास्त प्रयत्न न करता सहज चालू शकता. खाल्ल्यानंतर चालणे हा हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी खबरदारीचे पाऊल मानलं जातं. इतकेच नाही अनेक तज्ञ चालण्याचा सल्ला देतात. कितीही औषध काम करत असले तरी त्यासोबत शारीरिक हालचाल करणे चांगले. हृदयरोगच नाही. ही एक सवय अनेक आजारांवर नियंत्रण ठेवते. खाल्ल्यानंतर चालणे देखील पचनसंस्थेला सुधारते. यामुळे अन्न लवकर पचण्यास मदत होते.
- सुरुवात कशी करावी: जेवल्यानंतर, तुम्हाला आरामदायी वाटतील असे सँडल किंवा बूट घालावेत. त्यानंतर, तुम्ही किमान पंधरा मिनिटे चालावे. जेवल्यानंतर खूप जोराणं चालणं टाळावं. हळहूळ चालावं नाश्ता, दुपारचे जेवण, रात्रीचे जेवणात तुम्ही काहीही खाल्ले तरी, त्यानंतर एक चतुर्थांश तास चालण्याची सवय लावा. जर तुमच्या वेळेसाठी एक चतुर्थांश तास निश्चित नसेल, तर तुम्ही किमान 5 मिनिटे चालले पाहिजे. जरी तुम्ही किमान 5 मिनिटे चाललात तरी हृदयविकाराचा धोका 40 टक्क्यांनी कमी होतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
