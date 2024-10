ETV Bharat / health-and-lifestyle

तासन् तास बसून काम करता? रोज करा 'हे' आसन आणि रहा तणावमुक्त - Yoga Poses For Sitting Work

By lifestyle

Yoga Poses For Sitting Work For All Day: आजकालच्या बैठ्या जीनवशैलीमुळे बहुतांश लोकांना अनेक समस्यांचा सामना कारावा लागत आहे. ऑफिसकामासाठी अनेकांना तासन् तास लॅपटॉपसमोर किंवा कम्युटरसमोर बसून राहावं लागतं. कामाच्या व्यापामुळे आणि ताणामुळे अनेक लोक स्वतःच्या आरोग्याकडं दुर्लक्ष करतात. यामुळे पोट सुटणे, वजन वाढणे, पाठ-मान आणि कंबरदुखी वाढली आहे. अशा सगळ्यांसाठी काही व्यायाम अतिशय उपयुक्त ठरू शकतात. आम्ही कामाच्या व्यस्ततेमुळे वेळ न देवू शकणाऱ्यांसाठी काही योगासनं घेऊन आलो आहोत. हे योगासनं तुम्ही सहज करु शकता. नियमित 10 मिनिट स्वतःसाठी काढल्यास तुम्ही सुद्धा निरोगी जीवन जगू शकता.

वज्रासन : हे अतिशय सोप असं आसन आहे. सर्वप्रथम तुम्ही तुमचे गुडघे वाकवून पायावर बसा. बसताना लक्षात ठेवा की तुमच्या दोन्ही पायांच्या अंगठ्यांमध्ये थोडं अंतर असावं. त्यानंतर आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवा. मान आणि पाठीचा कणा सरळ ठेवा. आता आपलं संपूर्ण वजन पायावर ठेवा आणि विश्रांती घ्या. नियमित वज्रासन केल्यास बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचन सारख्या समस्या दूर होतात. तसंच वजन कमी करण्यासाठी वज्रासन उपयुक्त आहे. तसंच वज्रासनामुळे महिलांमधील मासिक पाळीची अनियमितता दूर होते. शरीरातील रक्ताभिसरण सुरळीत होते. यामुळे उच्च रक्तदाबाची समस्या देखील दूर होवू शकते.