'ये रे ये रे पैसा ३' चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित, वाचा सविस्तर...

By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 13, 2025 at 4:11 PM IST
मुंबई - मराठी चित्रपट 'ये रे ये रे पैसा' हा खूप लोकप्रिय आहे. या चित्रपटाचा दुसरा पार्ट देखील अनेकांना पसंत पडला होता. यानंतर अलीकडेच 'ये रे ये रे पैसा' या चित्रपटाचा तिसरा पार्ट आला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला होता. या चित्रपटाची कहाणी रंजक होती. मात्र या चित्रपटाला पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षक गेले नाहीत. आता हा चित्रपट ओटीटीवर प्रसारित झाला आहे. प्रेक्षक घरी बसून हा चित्रपट पाहू शकतात. या चित्रपटामध्ये तुम्हाला प्रचंड कॉमेडी पाहायला मिळेल. आता हा चित्रपट कुठे तुम्हाला पाहाता येईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'ये रे ये रे पैसा ३' हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित : 'ये रे ये रे पैसा ३' हा चित्रपट तुम्ही अॅमेझॉन प्राईमवर पाहू शकता. दरम्यान या चित्रपटामध्ये संजय नार्वेकर,सिद्धार्थ जाधव, उमेश कामत, तेजस्विनी पंडित, नागेश भोसले, विशाखा सुभेदार, आनंद इंगळे, वनिता खरात आणि जयवंत वाडकर यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. तसेच करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शन्सनं एव्हीके पिक्चर्सबरोबर हात मिळवणी करून या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. याशिवाय या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुजय जाधव आणि संजय जाधव यांनी केलं आहे. या चित्रपटामधील गाण्यांना संगीत हे अमितराज यांनी दिलंय. 'ये रे ये रे पैसा ३' चित्रपटामधील गाणी खूप लोकप्रिय झाली आहेत.
'ये रे ये रे पैसा ३' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान या चित्रपटाची कहाणी ही ५ कोटी रुपयांभोवती फिरणारी आहे. हे पैसे मिळविण्यासाठी खूप गोंधळ निर्माण होतो. या चित्रपटाचे निर्माते ओंकार सुषमा माने, सुधीर कोलते, ओमप्रकाश भट्ट, नासीर शरीफ, स्वाती खोपकर, निनाद नंदकुमार बत्तीन आणि गिरीधर गोपाळकृष्ण धुमाळ आहेत. 'ये रे ये रे पैसा ३' हा चित्रपट 18 जुलै रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं जगभरात बॉक्स ऑफिसवर 1.12 कोटींची कमाई केली होती.
