मुंबई - राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित दिग्दर्शक रमेश मोरे यांची चित्रपटसृष्टीतील ओळख ही नेहमी वास्तवाशी जोडलेली, मनाला भिडणारी आणि विचार करायला लावणाऱ्या कथांसाठी आहे. सध्या ते आपल्या नव्या मराठी सिनेमा ‘आदिशेष’वर काम करत आहेत. या चित्रपटाचे चित्रीकरण नुकतेच संपन्न झालं असून, त्याची कथा आणि शीर्षक दोन्हीही चित्रपटाच्या आशयाकडे अंगुलीनिर्देश करतात. सामाजिक आशयाला नवा वेध देणारा, हा चित्रपट असून त्यातून लेखक-दिग्दर्शकानं एका ज्वलंत विषयाला हात घातला आहे.
‘आदिशेष’ चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण : हा चित्रपट अष्टमी एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली तयार होत असून, प्रा. दत्तात्रय सांगोरे यांनी यातून पहिल्यांदाच निर्मिती क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आहे. कथा, पटकथा, संवाद आणि गीतलेखनापासून दिग्दर्शनापर्यंत सर्व जबाबदाऱ्या रमेश मोरे यांनी स्वतः सांभाळल्या आहेत. आतापर्यंत त्यांनी १९ चित्रपटांचे लेखन-दिग्दर्शन केले असून, तीन चित्रपटांची निर्मितीही केली आहे. २००४ मध्ये ‘अकल्पित’पासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास ‘साथ सोबत'पर्यंत आला आहे. त्यांच्या ‘चॅम्पियन्स’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट सामाजिक चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार असे दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
‘आदिशेष’ चित्रपटाबद्दल : ‘आदिशेष’मध्ये मोरे यांनी पुन्हा एकदा सामाजिक मुद्द्यावर बोट ठेवलं आहे. विकासाच्या नावाखाली गावोगावी वाढत चाललेले काँक्रीटीकरण, निसर्गाशी तुटणारे नाते, माणसांमधील भावनिक दुरावा, परंपरांचा केवळ दिखावा या सगळ्यांकडे चित्रपट तिरकसपणे पाहतो आणि समाजाला आरसा दाखवतो. कोकणातील संगमेश्वर, कडवाई, तुरळ आणि हरेकरवाडीच्या निसर्गरम्य परिसरात चित्रपटाचे शूटिंग झाले आहे. या चित्रपटात अरुण नलावडे, प्रणव रावराणे, आराधना देशपांडे, वैशाली भोसले, सुचित जाधव, सुरेश वाडिले यांसारखी अनुभवी आणि सक्षम कलाकारांची फळी आहे. छायाचित्रण राजा फडतरे, संगीत अमेय नरे आणि पार्श्वसंगीत साजन पटेल यांनी दिलं आहे. संकलन अभिषेक म्हसकर, वेशभूषा यशश्री मोरे, रंगभूषा सतीश भावसार, ध्वनी अरुण चेन्नवार आणि केशभूषा रसिका गुरव यांच्या आहेत. निर्मिती प्रबंधक धीरज सांगोरे तर कार्यकारी निर्माती यशश्री मोरे आहेत. हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता, आजच्या समाजाला नवा दृष्टिकोन देणारा ठरेल, असा विश्वास 'आदिशेष’ चित्रपटाच्या टीमला आहे.