मराठी चित्रपट 'वेल डन आई'चा टीझर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
मराठी चित्रपट 'वेल डन आई'चा टीझर हा रिलीज करण्यात आला आहे. आता हा चित्रपट काही दिवसात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 5:09 PM IST
मुंबई - आजच्या मॉडर्न युगातील आईची गोष्ट सांगणारा 'वेल डन आई' हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज आहे. आई ही आई असते, मग ती पूर्वीच्या काळातील असो वा, आजच्या काळातील... आई आपल्या मुलांसाठी काहीही करू शकते, कोणत्याही थराला जाऊ शकते, कोणतीही गोष्ट सहन करू शकते. मुलाला ठेच जरी लागली, तरी आईच्या डोळ्यांतून पाणी येते. अशाच आधुनिक युगातील आईची धमाल गोष्ट 'वेल डन आई' या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. ३१ ऑक्टोबरला हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा धडाकेबाज टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
'वेल डन आई'चा टीझर प्रदर्शित : निर्माते सुधीर पाटील यांनी दीपाली प्रोडक्शन या बॅनरअंतर्गत 'वेल डन आई' चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन शंकर अर्चना बापू धुलगुडे यांनी केलंय. कथा, पटकथा आणि संवादलेखन संदीप गचांडे आणि शंकर धुलगुडे यांनी केली आहे. 'वेल डन आई'च्या टीझरनं आता सोशल मीडियावर प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. या चित्रपटातील टीझरमध्ये आईचा काहीतरी प्लॅन असल्याचे पाहायला मिळत आहे. टीझरच्या सुरुवातीलाच आई म्हणते की, 'मी जो प्लॅन सांगितलेला आहे तसेच सर्वांनी करायचे. जे सांगितलेले नाही ते करायचे नाही.' आईच्या म्हणण्यानुसार सर्वजण तयार होतात, पण आईचा नेमका प्लॅन काय आहे? हे मात्र टीझरमध्ये समजत नाही. या प्लॅनचा उलगडा प्रेक्षकांना चित्रपट पाहिल्यावरच होईल. 'वेल डन आई'चा टीझर खऱ्या अर्थानं उत्साहवर्धक असून, चित्रपटाबाबतची उत्सुकता वाढवणारा आहे. या चित्रपटात खूप धमाल आणि मस्तीही असणार याची जाणीवही टीझर पाहिल्यावर होते.
'वेल डन आई'बद्दल : महाराष्ट्राच्या घरोघरी लोकप्रिय असलेल्या कॉमेडी क्वीन विशाखा सुभेदारनं 'वेल डन आई'मध्ये मुख्य भूमिका साकारली आहे. याखेरीज विजय निकम, जयवंत वाडकर, आयुष पाटील, सिमरन खेडकर, बीना सिद्धार्थ, तन्वी धुरी, विपुल खंडाळे आदी कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकांमध्ये आहेत. सिनेपोलीस या चित्रपटाचे वितरण करणार आहे. गीतकार संदीप गचांडे यांनी या चित्रपटासाठी गीतलेखन केले असून, संगीतकार निशाद गोलांबरे यांनी संगीत दिलंय. ऍग्नेल रोमन यांनी पार्श्वसंगीत, तर देवेंद्र तावडे यांनी कलादिग्दर्शन केले आहे. रंजीत साहू यांनी छायांकन केले असून निलेश गावंड यांनी संकलन केलंय. नृत्य दिग्दर्शन चिनी चेतन यांनी आहे.